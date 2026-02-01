Dónde, cuándo y cómo ver por TV el partido Real Madrid vs Rayo Vallecano de esta jornada de Liga]

Este domingo 1 de febrero, a las 14:00 horas, el Santiago Bernabéu será testigo del vibrante encuentro de la jornada 22 de LaLiga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

Este derbi madrileño llega cargado de emociones y tensión. Los merengues, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, vuelven al coloso blanco con el orgullo un tanto magullado tras la inesperada derrota por 4-2 ante el Benfica en su último partido de fase de grupos en la Champions League.

Esa ‘metedura de pata’, como se conoce en el vestuario, les ha llevado a un playoff previo contra los lusos entrenados por Mourinho, complicando un febrero que prometía ser esperanzador.

La afición madridista no olvida fácilmente y se espera un recibimiento lleno de pitos al estilo ‘música de viento’, aunque quizás no tan intensos como los que se escucharon ante el Levante.

Con sus 21 goles en Liga, incluido un par en los recientes enfrentamientos contra Benfica, Villarreal y Mónaco, Mbappé lidera la línea ofensiva del equipo, que ocupa la segunda posición con 51 puntos, a solo uno del líder, el Barcelona. Han conseguido enlazar cinco victorias consecutivas en liga y mantener dos porterías a cero, pero las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en Lisboa han dejado al descubierto las debilidades defensivas del equipo.

Arbeloa ha convocado a 21 jugadores, entre ellos a figuras como Courtois, Valverde, Huijsen, Bellingham, Vinícius y el propio Mbappé, con la esperanza de ofrecer un gran espectáculo y evitar que la atmósfera se torne asfixiante.

Cómo y dónde ver el Real Madrid – Rayo Vallecano

No te pierdas ni un detalle del encuentro. En España, podrás seguirlo a través de DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+), así como en DAZN LaLiga 2 (dial 58), en LaLiga TV Bar (dial 300 Movistar+), además de por medio de streaming en plataformas como DAZN y Movistar Plus+.

Si te encuentras fuera del país, consulta esta tabla con horarios y canales relevantes:

Región Hora local Canales TV/Streaming España 14:00 DAZN, Orange TV, Movistar+ México (Centro) 07:00 Sky Sports EE.UU. (Este) 08:00 ESPN Deportes, Fubo Sports Argentina/Chile 10:00 ESPN, Disney+ Premium Colombia/Perú 08:00 DirecTV Sports, ESPN

Si estás fuera de tu país, una opción es utilizar una VPN como NordVPN para acceder a las señales habituales sin complicaciones.

El conjunto del Rayo Vallecano, situado en la décima sexta posición con apenas 22 puntos, llega a este partido sumido en una crisis tras haber sufrido tres derrotas consecutivas ante equipos como el Alavés, el Celta y Osasuna, además de contar solo con una victoria en sus últimos once encuentros ligueros. Aunque su entrenador, Íñigo Pérez, podrá contar nuevamente con los laterales como son Balliu y Ratiu, su ataque dirigido por Álvaro García (10 goles) ha tenido problemas para marcar mientras encaja demasiados tantos. A lo largo de la historia del derbi, el Rayo se ha comportado como un ‘matagigantes’: en los últimos cinco enfrentamientos ligueros han registrado cuatro empates y solo una victoria para los madridistas, incluyendo ese gris 0-0 que se dio en la primera vuelta. ¿Podrán repetir esa hazaña en Chamartín?

Arbeloa lo tiene claro: «Es crucial ganar a un rival complicado y combativo». Los blancos son considerados favoritos rotundos según las casas de apuestas: victoria madridista a -417, empate +520 y triunfo rayista +1000. El pronóstico resulta escéptico: aunque el Madrid podría sumar su sexta victoria consecutiva (2-0 con gol de Mbappé incluido), siempre hay sorpresas. El Rayo intentará presionar arriba, pero la solidez mostrada por Courtois junto al deseo colectivo de redención del equipo local podrían ser determinantes. Ante ellos se presenta un febrero complicado con partidos contra equipos como Valencia, Real Sociedad y Osasuna además del doble duelo contra Benfica.

Curiosidades del derbi y protagonistas : Mbappé ha conseguido tres dobletes en sus últimos cuatro partidos oficiales; sin embargo, falló un penalti clave durante Champions. El Rayo es el único equipo que ha logrado empatar cuatro de sus últimas cinco visitas al Bernabéu. Álvaro Arbeloa , exjugador madridista, dirige al equipo merengue desde 2026 tras la salida de Xabi Alonso ; su racha liguera es impecable. Álvaro García , delantero rayista temido por los rivales, ya marcó contra el Madrid en la ida y sueña con volver a hacerlo. El árbitro Isidro Díaz de Mera fue quien dirigió aquel último empate sin goles entre ambos; habrá que estar atentos a sus decisiones respecto al VAR.

:

El Bernabéu exige mucho hoy; será una buena ocasión para comprobar si los blancos han aprendido algo tras su lección portuguesa.