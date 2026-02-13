Nations League: España se enfrenta a Croacia, Inglaterra y República Checa en un grupo de máxima exigencia

La selección española ha quedado situada en el Grupo A3 de la Liga A junto a Croacia, Inglaterra y República Checa, tras el sorteo realizado este jueves en Bruselas durante el 50º Congreso Ordinario de la UEFA.

La escuadra entrenada por Luis de la Fuente no ha tenido fortuna en esta ceremonia, que ha delineado un panorama de gran competitividad desde la fase inicial. Aunque partía como cabeza de serie en el bombo 1 —lo que le permitía esquivar a potencias como Portugal, Francia y Alemania—, el azar ha sido cruel con el equipo español.

El contexto no podría ser más significativo. España llega a esta edición como subcampeona del torneo, luego de caer en la final ante Portugal en Múnich, un partido decidido en una tensa tanda de penaltis, recordado como un choque entre «experiencia y juventud», simbolizado por el enfrentamiento generacional entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. Ahora, con ganas de desquitarse y una de las plantillas más prometedoras del continente, la Roja debe afrontar un reto mayúsculo desde su primer encuentro. No habrá tiempo para adaptaciones en esta edición de la Nations League.

Rivales de peso en cada línea

Croacia aporta a este grupo una mezcla de experiencia y competitividad, siendo una selección que sabe lo que es brillar en Mundiales y torneos europeos. Inglaterra, subcampeona continental, se presenta como una amenaza ofensiva seria gracias a su capacidad goleadora y su juventud. Por su parte, República Checa completa este trío difícil, un equipo que compite al máximo nivel y al que España ya ha enfrentado con anterioridad. Juntos, estos adversarios forman uno de los grupos más complicados dentro de toda la Liga A, donde también se encuentran Francia e Italia en el Grupo A1 y Alemania en el A2.

La estructura del torneo es implacable. La fase de grupos se llevará a cabo del 24 de septiembre al 17 de noviembre de 2026, con seis jornadas donde cada selección disputará dos encuentros contra cada rival: uno como local y otro como visitante. Solo los dos primeros clasificados avanzarán a los cuartos de final, programados del 25 al 30 de marzo de 2027. El tercer clasificado tendrá que jugar un playoff para mantener su puesto en la Liga A, mientras que el último descenderá automáticamente a la Liga B.

Favoritos pero con interrogantes

Pese a las dificultades del grupo, España se posiciona como uno de los principales aspirantes al título de la Nations League 2026-2027. Su combinación de juventud, talento y experiencia competitiva le otorgan un estatus relevante en el fútbol europeo actual. Lamine Yamal ha emergido como el líder del equipo a pesar de su corta edad, llevando la antorcha de una generación consolidada tras el éxito logrado en la Eurocopa 2024. La cohesión e identidad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente son sus grandes fortalezas.

Sin embargo, queda la duda sobre cómo influirá el contexto posterior al Mundial en las selecciones participantes. El torneo se desarrollará apenas meses después del Mundial 2026, lo que podría impactar tanto físicamente como mentalmente a los jugadores. Además, dado el nivel elevado entre los rivales, cualquier error podría poner en jaque las posibilidades de clasificación. La Final Four se celebrará del 9 al 13 de junio de 2027, brindando a España una nueva oportunidad para conquistar un título que se le escapó hace poco más de un año en Múnich.

El resto de la Liga A

El sorteo ha dejado otros emparejamientos igualmente atractivos dentro del panorama europeo. El Grupo A1 reunirá a Francia, Italia, Bélgica y Turquía, posiblemente el bloque más potente entre todos. En el A2 estarán Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia; mientras que el A4 contará con Portugal, vigente campeón, junto a Dinamarca, Noruega y Gales. Un mapa desafiante que confirma que esta Nations League 2026-27 no dará respiro a nadie.