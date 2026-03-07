Cuándo, dónde y cómo ver por TV los partidos de Barça y Atlético de Madrid de esta jornada de Liga

El calendario ya era exigente, pero el gol agónico de Fede Valverde en el 90+4′ en Balaídos ha alterado las expectativas para Barcelona y Atlético de Madrid. El Real Madrid logró una victoria por 1-2 ante el Celta, gracias a los tantos de Tchouaméni y el propio Valverde, que lograron sobreponerse al susto inicial del gol de Borja Iglesias y evitar lo que podría haber sido otra noche complicada.

Con este triunfo, los blancos alcanzan los 63 puntos, a solo uno del Barça, que lidera con 64, mientras que el Atlético se aferra a la tercera plaza con 51. La conclusión es clara: lo que para azulgranas y rojiblancos podría haber sido una jornada tranquila se ha transformado en un examen televisado en horario estelar.

Cómo queda la lucha por LaLiga antes de que jueguen Barça y Atlético

Así se presenta la parte alta de la tabla tras el Celta–Madrid:

Posición Equipo Puntos PJ 1 Barcelona 64 26 2 Real Madrid 63 27 3 Atlético de Madrid 51 26

La victoria del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa en Vigo, con un impresionante 63 % de posesión y 14 remates, devuelve al Madrid a su mejor versión en Liga tras varias semanas inciertas. Más allá del juego, lo que realmente importa son los números: el Barça no puede permitirse más despistes y el Atlético, más preocupado por asegurar su puesto en Champions que por pelear el título, sabe que cualquier tropiezo reabriría el debate sobre su clasificación.

En términos mediáticos, la jornada ha cambiado su enfoque: ahora todos los ojos están puestos en cómo reaccionan Xavi y Simeone ante la victoria blanca.

Cuándo y dónde ver por TV el partido del Barça

El Barcelona llega a su encuentro como líder perseguido, sintiendo que cualquier movimiento ya está condicionado por lo hecho por el Madrid.

Para los aficionados, la situación es clara:

Partido del Barça esta jornada: Competición: LaLiga EA Sports Emisión en España: Movistar Plus+ (paquete con derechos de LaLiga) Operadores que ofrecen la señal de LaLiga (como Orange) Formato habitual: Un canal principal dedicado al partido (dial de LaLiga en Movistar) Cobertura previa y postpartido con análisis detallados, estadísticas avanzadas y repaso a la clasificación tras la actuación azulgrana

El contexto competitivo añade un toque adicional: cualquier empate del Barça permitiría al Madrid superarlo si igualan partidos; una derrota abriría debates intensos. No es casualidad que los encuentros del Barça suelen programarse para las tardes-noches del fin de semana, cuando el consumo futbolístico alcanza su máximo apogeo.

Cuándo y dónde ver por TV el partido del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, aunque enfrenta un escenario diferente, también está bajo la lupa. Tercero con 51 puntos, comparte zona Champions con un Villarreal que le iguala en puntuación. Cada jornada se convierte así en una pequeña final por asegurar un puesto entre los cuatro primeros.

Para quienes quieran seguir a los dirigidos por Diego Pablo Simeone, aquí está lo necesario:

Partido del Atlético de Madrid esta jornada: Competición: LaLiga EA Sports Emisión en España: Movistar Plus+ (canales dedicados a LaLiga) Plataformas que ofrecen el paquete completo de Liga Cobertura: Programa previo centrado en la clasificación y la presión tras el reciente triunfo del Madrid en Vigo Análisis táctico después del partido, prestando especial atención a cómo responde el Atleti ante las exigencias propias de la parte alta

Las casas de apuestas suelen tener en cuenta el factor campo junto con la solidez defensiva rojiblanca; sin embargo, la irregularidad vista fuera ha mermado algo esa confianza. Con todo, la victoria blanca obliga al Atlético a mirar más hacia atrás que hacia arriba.

Un Madrid que condiciona la jornada… también en el mando a distancia

La agónica victoria del Real Madrid no fue solo un simple 1-2. El gol de Valverde en tiempo añadido evitó otro tropiezo y alteró totalmente la narrativa del fin de semana futbolístico: ahora no solo se trata de abrir brecha; se trata también de mantenerla. El perseguidor ha cumplido su parte y espera con cierta calma relativa lo que suceda.

En Balaídos, el Madrid jugaba mucho más que tres puntos: venía tras una derrota ante el Getafe y días inciertos. Se encontró frente a un Celta incómodo que luchó hasta el último instante. Esa combinación entre dominio blanco y sufrimiento hasta el minuto final alimenta esa dualidad tan atractiva para televisión: drama deportivo junto a una clasificación ajustada.

Mientras tanto, los espectadores saben que esta jornada se presenta casi como un todo:

Primero, un repaso al Celta–Madrid junto a una actualización sobre la clasificación.

Después, elección entre seguir al Barça o al Atlético según horarios e intereses.

Y entre ambos encuentros, tertulias donde siempre surge la pregunta habitual: ¿ha cambiado algo realmente en la lucha por LaLiga o es solo otra jornada más dentro del maratón?

