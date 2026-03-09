Audrey Pascual brilla con oro en supergigante y rompe 12 años de sequía paralímpica

En la mágica atmósfera de Cortina d’Ampezzo, con los majestuosos Dolomitas como telón de fondo, Audrey Pascual ha realizado una carrera excepcional este 9 de marzo de 2026. La joven madrileña, de tan solo 21 años, detuvo el crono en 1:17.82, superando a competidoras de renombre y asegurando su lugar en el podio junto a Momoka Muraoka (plata, Japón) y Sitong Liu (bronce, China). Solo dos días después de haber logrado la plata en descenso, esta prometedora atleta se ha consagrado como la reina indiscutible de la pista Tofane.

La líder china Wenjing Zhang fue la primera en lanzarse, pero no logró terminar la prueba. Por su parte, Pascual, que salió segunda, realizó una bajada impecable, evitando riesgos innecesarios y errores que son letales en el supergigante. Su tiempo dejó a las demás competidoras sin margen para fallar. La alemana Anna-Lena Forster, habitual contendiente en el circuito, salió quinta y… ¡sorpresa!, fue descalificada por salirse de la pista. ¿Suerte española o pura habilidad? Lo cierto es que Audrey combinó una mente fría con piernas veloces, mientras 35 familiares ondeaban banderas y gorras rosas desde las gradas. Sus padres Laura y Quique, así como su hermano Diego, no perdieron detalle.

Antecedentes de una superación con esquís

Audrey Pascual, nacida en Madrid en 2004, llegó al mundo afrontando agenesia bilateral: nació sin tibias. A los seis meses ya chapoteaba en la piscina para fortalecer su espalda y músculos, preparándose para futuras aventuras con prótesis. El esquí apareció en su vida a los once años en La Pinilla, sin mayores expectativas que seguir a sus primas. Sin embargo, gracias a la ayuda de la Fundación También, consiguió material y apoyo, teniendo a Javier Hernández como técnico fiel desde el principio.

El avance fue rápido:

2015-2016 : Reconocida como promesa del año en el Trofeo Santiveri.

: Reconocida como promesa del año en el Trofeo Santiveri. 2017 : Oro en eslalon y plata en gigante durante el Campeonato de España.

: Oro en eslalon y plata en gigante durante el Campeonato de España. 2019: Debut internacional a los 15 años con victoria en la Copa de Europa.

En esta temporada ha logrado el Globo de Cristal en gigante y ha acumulado 17 podios en Copa del Mundo (10 oros). En los Mundiales de Maribor 2025, se colgó la plata en eslalon. Su referente es sin duda Rafa Nadal, admirando esa mentalidad tenaz que lo caracteriza. Ahora debuta en los Paralímpicos sin presión alguna, como abanderada del Team España, ya sumando dos metales a su cuenta personal. Los Reyes han expresado sus felicitaciones a través de redes sociales: «Gracias por este debut inolvidable, campeona». La ministra Milagros Tolón también se unió al reconocimiento: «Un oro, una plata… y va por más».

Pronósticos: ¿doblete o triplete en la nieve?

Aún quedan pruebas por delante en Milán Cortina 2026. La aspiración de Pascual es alcanzar las medallas en gigante y eslalon, disciplinas donde brilla con luz propia. Las casas de apuestas la sitúan como favorita: las cuotas para otro oro están alrededor de 1.80. Pero el esquí es un deporte traicionero; una curva inesperada o un golpe de viento pueden cambiarlo todo… Y si Forster busca venganza tras su descalificación? Con todo esto sobre la mesa, hay que ser realistas: han pasado 12 años sin que España lograra un oro invernal por casualidad; aunque hay algo caprichoso y mágico en la gloria paralímpica.

La delegación española celebra este primer oro desde que lo hicieran juntos Jon Santacana y Miguel Galindo en Sochi 2014 (supergigante) y para mujeres desde hace más tiempo aún, desde Nagano 1998. Sin embargo, para Audrey este peso no parece afectar: «Estoy aquí para disfrutar», asegura. Con el respaldo familiar y una técnica depurada, Milán podría convertirse fácilmente en su fortaleza.

Curiosidades sobre Audrey Pascual y su gesta : Nació sin tibias pero esquía más rápido que muchos con piernas completas. Sus gorras rosas personalizadas son un amuleto familiar que llena las gradas. Primer oro español invernal femenino en casi tres décadas. Acumula ya 17 medallas en Copa del Mundo; ¡más que muchos veteranos! Su referente Nadal le inspira profundamente: «Su mentalidad me ayuda los días difíciles». Debut paralímpico con un doblete impresionante en solo 48 horas.

España sueña con grandes logros sobre la nieve italiana.