Guardiola rabioso tras palmar con el Real Madrid en el Bernabéu: «Llegaron tres veces y tres veces nos han marcado»

Pep Guardiola salió del Bernabéu con una expresión de desasosiego este miércoles 11 de marzo de 2026.

Su Manchester City sufrió una derrota contundente por 3-0 ante un Real Madrid que encontró en Federico Valverde a su inesperado héroe.

Tres disparos del uruguayo significaron tres goles devastadores en la primera mitad: minutos 19, 26 y 41. «Tres veces que han llegado, tres veces que han marcado», comentó el técnico catalán, conocido por su carácter independiente, con un tono que mezclaba resignación y un toque de picardía que lo caracteriza. Reconoció que la remontada en el Etihad, programada para dentro de una semana, se presenta como un desafío titánico ante un adversario que ha olfateado la debilidad.

El City, aunque dominó la posesión y jugó «bastante bien» según el propio Guardiola, se encontró con un sólido muro blanco inspirado por Álvaro Arbeloa, quien ahora ocupa el banquillo madridista. El exjugador no escatimó elogios hacia sus jugadores y lanzó dardos sutiles hacia su rival. Comparó a Valverde con Juanito, el «santo» del madridismo en sus días más difíciles.

«Es el Juanito del siglo XXI», repitió, y el uruguayo le devolvió la cortesía con una actuación memorable. Sin la presencia de Mbappé, que se perdió el partido por lesión, Fede se transformó en Kylian Valverde, logrando el primer hat-trick de su carrera y convirtiéndose en el segundo centrocampista madridista en conseguirlo en Champions, solo superado por Pirri en 1968.

Guardiola🗣️: “los jugadores han jugado de manera muy independiente hoy, se ha notado lo independentista que soy” Duras declaraciones de pep guardiola en la rueda de prensa tras perder 3-0 contral el real madrid.pic.twitter.com/VBWTJtiHZJ — Sadiquinho (@SadiquinhoFCB) March 11, 2026

Valverde, el torbellino charrúa que paralizó a Manchester

Fede Valverde no tiene pelos en la lengua: «Es el mejor partido de mi carrera, he disfrutado mucho«. Estas palabras las pronunció justo al finalizar el encuentro, siendo indiscutible MVP con su trofeo en mano. Sus goles fueron auténtica poesía:

1-0 (min. 19) : Pase largo de Courtois , regate al vacío y definición ante un blando Donnarumma .

: Pase largo de , regate al vacío y definición ante un blando . 2-0 (min. 26) : Conexión con Vinícius , diagonal precisa y disparo cruzado imparable.

: Conexión con , diagonal precisa y disparo cruzado imparable. 3-0 (min. 41): Toque de Thiago Pitarch a Arda Güler, sombrero al portero y volea espectacular.

«Lo habíamos ensayado», detalló el capitán blanco, quien pidió agresividad a Arbeloa, insistiendo en lo que significa representar al Real Madrid. Sin contar con Mendy para la vuelta debido a una lesión, el técnico considera este resultado de 3-0 como un posible punto de inflexión. Las últimas cuatro dianas madridistas llevan su sello: frente a la Real Sociedad, el Celta, el Benfica y también ante el Osasuna. Se convierte así en el primer centrocampista en anotar tres goles en una primera parte de Champions, junto a leyendas como Messi o Haaland.

Por otro lado, Guardiola, tras esta nueva derrota en el coliseo blanco, sale herido por segunda vez en un año. Hace doce meses fue un triplete de Mbappé, ahora le toca lidiar con los estragos causados por Valverde. Los silbidos del público del Bernabéu suelen ser implacables contra los rivales; sin embargo, anoche brindaron aplausos a sus jugadores. A pesar de fallar un penalti, (Vinícius) mantuvo al equipo firme hasta el final. «Se nota cuando estamos unidos«, concluyó Valverde.

Antecedentes y previsión: ¿sobrevivirá el City?

El Real Madrid renace en Champions, su escenario favorito. Bajo la dirección de Arbeloa, aunque algo irregular en Liga, este equipo se transforma cuando juega en Europa. El City, pese a este tropiezo, sigue firme en la Premier y sueña con cambiar las tornas en Etihad donde todo puede cambiar el 19 de marzo. Guardiola advierte: «Opciones complicadas«, pero sus plantillas millonarias no están dispuestas a rendirse fácilmente. Las apuestas sitúan al Madrid como favorito (1.80 cuota victoria global), mientras que se espera que Valverde supere 1.5 tiros (2.10). En tono humorístico: si Fede repite hazaña, Pep podría solicitar asilo político en Cataluña.

Arbeloa desafía al mito Guardiola con resultados concretos: su Madrid ha logrado humillar al presupuesto citizen sin grandes fichajes hasta ahora. El independentista catalán vio cómo su equipo sufría; tanto Alexander-Arnold como Doku fueron neutralizados mientras masticaba rabia ante las oportunidades desperdiciadas: «Hemos jugado bien, pero…«. Y ese «pero» son esos tres golpes certeros.

El Bayern aguarda ya para cuartos tras vencer 6-1 al Atalanta .

aguarda ya para cuartos tras vencer 6-1 al . La vuelta será el jueves 19 marzo en Etihad; Madrid va ganando 3-0 pero como si estuvieran empatados a cero, según dice Fede.

Valverde ya es considerado una leyenda: es solo el segundo centrocampista blanco que logra un hat-trick europeo tras Pirri hace más de cinco décadas; algo que Arbeloa intuye desde hace semanas. ¿Podrá haber remontada por parte del City? Será complicado; casi tanto como intentar recorrer la Ruta de la Seda sobre un monopatín.

Curiosidades sobre el duelo y protagonistas

Valverde es el único centrocampista sin ser delantero capaz de conseguir un hat-trick durante una primera parte en octavos de Champions.

es el único centrocampista sin ser delantero capaz de conseguir un hat-trick durante una primera parte en octavos de Champions. El último mediocampista madridista con triplete europeo fue Pirri (1968).

(1968). En dos ocasiones seguidas ha salido derrotado Guardiola del Bernabéu por tripletes rivales: primero fue Mbappé y ahora Fede .

del por tripletes rivales: primero fue y ahora . Arbeloa establece paralelismos entre Valverde y Juanito , ídolo durante momentos difíciles para los blancos.

establece paralelismos entre y , ídolo durante momentos difíciles para los blancos. Donnarumma recibió tres goles en apenas 22 minutos; posiblemente su peor noche europea.

recibió tres goles en apenas 22 minutos; posiblemente su peor noche europea. Partido dedicado por Valverde a sus hijos: «Dárselo a mis hijos para que estén felices».

Una noche memorable para los aficionados madridistas donde Valverde se corona como nuevo rey del Bernabéu.