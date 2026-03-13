Vídeo: La ciclista Cecilia Sopeña resbala al borde del acantilado y su perra Nezha acude en su auxilio

Cecilia Sopeña, influencer y amante del mountain bike de Cartagena, ha causado revuelo en las redes este 13 de marzo de 2026 con un vídeo que deja sin aliento.

Mientras recorría un sendero peligroso en el Parque Regional de Calblanque, cerca de su ciudad natal, la rueda delantera de su bici patinó sobre gravilla húmeda y la hizo caer varios metros hacia el abismo.

Afortunadamente, se enganchó a una roca con las piernas y la bicicleta, esquivando lo que podría haber sido una tragedia, aunque verlo provoca escalofríos.

Su perra Nezha, siempre a su lado en estas aventuras, corrió hacia ella ladrando y se mantuvo a su lado, convirtiéndose en una especie de heroína peluda. «Primero tengo que dejar de temblar», expresó Sopeña en el clip, grabado por la cámara 360º fijada a su bicicleta.

Lo que comenzó como una sencilla ruta de senderismo complementada con MTB se transformó rápidamente en un desafío debido al terreno blando tras recientes lluvias. «Lo tenía en mi GPS mental», bromeó más tarde, intentando calmar sus nervios canturreando.

El vídeo, que compartió en sus historias de Instagram –donde cuenta con más de 500.000 seguidores–, se volvió viral al instante. Sopeña narró el momento de pánico: «Aún no me creo que esté viva. Fue durísimo, pura caída». Reconoció que no llevaba casco, aunque insistió en que no era una ruta estrictamente ciclista. Se disculpó con la comunidad biker: «La imagen que di no fue la adecuada. Un casco puede salvar vidas».

🐶 🚴 La ciclista e influencer Cecilia Sopeña ha vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida durante una ruta en bici junto al mar. Mientras descendía por un tramo rocoso y con fuerte pendiente, perdió el control de la bicicleta y cayó al borde de un acantilado,… pic.twitter.com/qkHyPuVtql — NoticiasTrabajo (@noticiatrabajo) March 12, 2026

Polémica y escepticismo en la red

Sin embargo, no todo fueron aplausos y buenos deseos. El vídeo suscitó dudas sobre su autenticidad. Usuarios en X y otras plataformas se preguntan si todo fue un montaje: «¿Es esto un truco para conseguir likes? Parece sacado de una película de bajo presupuesto». Otros recuerdan su pasado en OnlyFans, del que salió buscando el derecho al olvido para dedicarse plenamente al ciclismo. «Borró su contenido más atrevido y ahora busca llamar la atención arriesgándose», comentan algunos usuarios. También hay críticas acerca de la falta de protecciones y por poner a Nezha en una situación peligrosa: «Sola, sin casco y con la perra. ¿Dónde está el sentido común?».

Sopeña defiende su enfoque: rutas salvajes, contenido auténtico y nada de postureo. Pero esta controversia ha encendido debates en foros ciclistas. ¿Es esto deporte extremo o simplemente imprudencia? En un país donde el MTB está en auge –con 2,5 millones de practicantes según la RFEC–, este episodio reaviva el eterno dilema entre adrenalina y seguridad. Ella, reconocida por sus rutas murcianas, atrae tanto admiradores como detractores. Algunos la consideran valiente; otros opinan que es temeraria y frena el avance del deporte.

A sus 30 años, la cartagenera ha dado un giro radical a su vida después de OnlyFans, dedicándose a pedalear por los hermosos paisajes murcianos. Sus rutas por Calblanque, donde se mezclan playas vírgenes con acantilados y pinares, atraen a miles cada año. Este incidente no ha hecho más que reforzar su mensaje: la vida es frágil, pero sobre dos ruedas se siente libre. ¿Regresará a esos límites? Estoy seguro de que sí, acompañada siempre por Nezha, y ojalá con casco visible para silenciar críticas.