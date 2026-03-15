Un diabólico Medvedev frena en Indian Wells la victoriosa racha de Alcaraz

Diabólico.

A un nivel inimaginable.

Mejor que nunca

Daniil Medvedev ha resurgido como un espectro ante Carlos Alcaraz, justo cuando el joven murciano parecía imbatible.

Este sábado, en las semifinales del BNP Paribas Open de Indian Wells, el ruso mostró un juego excepcional, con un passing backhand sublime y una precisión digna de un cirujano, logrando vencer al número uno del mundo con un marcador de 6-3, 7-6(3) en apenas 1 hora y 43 minutos.

Así se esfumó la impresionante racha de 16 victorias consecutivas de Alcaraz en este 2026, que había comenzado con su triunfo en el Open de Australia, donde se coronó como campeón del Grand Slam, y continuó en el ATP 500 de Doha.

El murciano llegó a este partido como un auténtico vendaval: contaba con un récord de 16-0 en la temporada, empatando así con leyendas como Roger Federer (2006) y Jannik Sinner (2024) en los mejores comienzos de la Era Open. Su dominio en las pistas duras al aire libre era notable, acumulando 34 triunfos seguidos, lo que le igualaba a Pete Sampras y le acercaba a los récords de Jimmy Connors (55) y Federer (46).

Sin embargo, Medvedev, cabeza de serie número 11, no cedió ni un solo set durante todo el torneo y rompió esa inercia en el cuarto juego del primer set, aprovechando errores del español bajo el abrasador sol del desierto.

«Cuando juegas contra alguien como Carlos, has perdido muchas veces. Tienes que estar en tu mejor día», reconoció el moscovita, quien logró su primera victoria sobre el español desde las semifinales del US Open 2023.

La “coña” de Alcaraz en la rueda de prensa de ayer. 🗣️ “Estoy cansado de jugar contra Roger Federer en cada ronda” 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/GuYjOyUSLU — José Morón (@jmgmoron) March 10, 2026

El historial entre ambos jugadores no estaba a favor de Medvedev, que llegaba con un balance desfavorable de 2-6 frente a Alcaraz, quien había ganado cuatro enfrentamientos consecutivos (Pekín 2024, Wimbledon 2024, Indian Wells 2024 y ATP Finals 2023). Sin embargo, el ruso evocó viejos recuerdos de sus duelos pasados, como aquel triunfo en Wimbledon 2021, y frustró así el intento de Alcaraz por alcanzar su quinta semifinal consecutiva aquí –un récord que solo comparte con grandes como Rafa Nadal (8) y Novak Djokovic (6)–.

A pesar de esta derrota, Alcaraz sigue manteniendo su liderazgo en el ranking ATP con 13.550 puntos, por delante de su rival italiano, pero este traspié recuerda que incluso los titanes del tenis pueden caer.

En la otra semifinal, fue el turno de Jannik Sinner, quien se deshizo de Alexander Zverev por un claro 6-2, 6-4, consolidando así su ventaja de 6-4 en sus enfrentamientos directos y sumando cinco victorias consecutivas sobre él. El italiano, actualmente número dos del mundo, llega invicto en sets a la final del domingo (2 p.m.), donde se verá las caras nuevamente con Medvedev –a quien ya venció en cuartos de final de Wimbledon 2024.

Aunque Alcaraz mostró signos evidentes de fatiga física durante el encuentro, había resaltado previamente su capacidad para gestionar las emociones: «En la cancha controlo mejor mis emociones, encuentro soluciones». No obstante, Medvedev se mostró más certero en los momentos decisivos, especialmente en un tiebreak letal.

Desde su derrota ante David Goffin en Miami hace un año, Alcaraz ha acumulado ya la impresionante cifra de 72 victorias, además de haber conquistado nueve títulos y alcanzado once finales. Su racha global en pistas rápidas al aire libre es una de las mejores que se recuerdan. Ahora surge una reflexión curiosa: ¿era realmente invencible o solo estaba cuestión de tiempo?

El oportunista eterno Medvedev tiene una nueva cita ante Sinner por el título en el Estadio 1, mientras que Alcaraz asimila esta dura lección bajo el sol californiano.

Aquí van algunos detalles interesantes sobre este duelo y sus protagonistas:

Medvedev es el único jugador que ha vencido a Alcaraz en dos Grand Slams: las semifinales del US Open 2023 y los cuartos de Wimbledon 2021.

Alcaraz había ganado las dos finales previas contra Medvedev en Indian Wells (2023 y 2024), aunque ahora el ruso lidera la serie general en Masters 1000: 3-2.

La racha perfecta de Alcaraz (16-0) lo igualaba con leyendas del deporte; sin embargo, Djokovic ostenta aún el récord absoluto con un impresionante 41-0 durante 2011.

En cuanto a Sinner vs Zverev: el italiano ha salido victorioso en sus últimos cinco enfrentamientos, incluyendo la final del Australian Open 2025.

Indian Wells es conocido como el «quinto Slam»: Alcaraz buscaba aquí su tercer título para sumar al Career Grand Slam a los apenas 22 años.

El desierto guarda finales épicas; esta promete ser realmente diabólica.