Histórico estreno mundial de Fórmula E en el Jarama este fin de semana

Madrid se prepara para vivir este fin de semana una cita histórica: el Campeonato del Mundo de Fórmula E aterriza por primera vez en la capital con el 2026 CUPRA Raval Madrid E‑Prix en el Circuito de Madrid Jarama‑RACE, este sábado 21 de marzo.

Una cita histórica para Madrid

Por primera vez desde la creación del campeonato, España y en concreto Madrid se incorporan al calendario oficial del ABB FIA Formula E World Championship, el certamen de monoplazas eléctricos más importante del mundo. La prueba madrileña será una de las rondas de la temporada 12, la más larga en la historia de la Fórmula E, que contará con 18 E‑Prix repartidos en doce sedes internacionales.

El Jarama, templo clásico del motor, se “enchufa” así a la era eléctrica y se suma a un selecto grupo de circuitos y ciudades que incluyen escenarios como São Paulo, Miami, Ciudad de México, Jeddah, Berlín, Mónaco, Shanghái, Tokio o Londres.

El escenario: Jarama se reinventa

El Circuito de Madrid Jarama‑RACE, con más de medio siglo de historia ligada a grandes premios de Fórmula 1 y turismos, será el escenario de este estreno eléctrico. Sus curvas míticas se adaptan ahora a las exigencias de los monoplazas de última generación, en un trazado que combina su ADN clásico con nuevas infraestructuras técnicas y de servicios pensadas para la movilidad sostenible.

Durante todo el fin de semana, el recinto se transformará en un gran parque temático del motor eléctrico, con zonas de fan village, actividades para familias, exhibiciones tecnológicas y espacios de restauración que acompañarán a la acción en pista.

Los protagonistas: coches y pilotos

Los auténticos héroes del fin de semana serán los nuevos monoplazas Gen3 Evo de Fórmula E, la evolución más avanzada del campeonato. Capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,82 segundos y de alcanzar velocidades punta de hasta 320 km/h, estos coches demuestran que la competición eléctrica puede ser tan rápida y espectacular como la tradicional.

En la parrilla estarán presentes fabricantes de primera línea como Porsche, CUPRA o Jaguar, junto a pilotos ya consagrados del campeonato como Pascal Wehrlein o Jean‑Éric Vergne, y con especial atención al joven español Pepe Martí, que llega al Jarama como ídolo local con opciones reales de luchar por los puestos de cabeza.

Mucho más que una carrera

El 2026 CUPRA Raval Madrid E‑Prix no será solo una prueba puntuable del Mundial, sino también un escaparate global de la apuesta de Madrid por la movilidad sostenible y el turismo deportivo. La Comunidad de Madrid ha vinculado este evento al llamado “Año del Turismo Deportivo”, con el objetivo de proyectar internacionalmente la imagen de la región y atraer aficionados de todo el mundo.

La Fórmula E es el primer campeonato mundial completamente eléctrico de la FIA y el único deporte del motor certificado como carbono neutro desde su origen, lo que refuerza el mensaje de que la alta competición puede convivir con el respeto al medio ambiente.

Madrid aprovechará el fin de semana para mostrar proyectos de innovación, energías limpias y nuevas soluciones de transporte, alineando la fiesta del motor con las políticas de sostenibilidad urbana.

Lo que vivirá el aficionado

Quien se acerque este sábado al Jarama encontrará una jornada completa: entrenamientos libres, clasificación y carrera principal, además de múltiples actividades paralelas pensadas para todos los públicos. Los asistentes podrán disfrutar de zonas interactivas, simuladores, exposiciones de vehículos eléctricos de calle y conciertos o actuaciones en directo que completarán la experiencia.

Con el cartel de gran acontecimiento deportivo y tecnológico, el Madrid Mundial de Fórmula E se presenta como un antes y un después para la ciudad y para el propio circuito del Jarama, que entra así en una nueva era donde velocidad, innovación y sostenibilidad comparten la misma línea de salida.