José Carfunjol: «Mi pronóstico es una victoria que se quede en Madrid»

Madrid se prepara para una doble jornada de boxeo que apunta alto. JHM Promotions vuelve a escena este 21 de marzo de 2026 con una velada que promete intensidad, proyección y nombres llamados a marcar el futuro del pugilismo español.

El gran foco estará sobre José Carfunjol (4-0, 2 KO), que afronta el mayor reto de su aún corta pero impecable carrera: la disputa del cinturón WBC Latino del peso ligero. A diez asaltos, el invicto buscará dar un golpe sobre la mesa y consolidarse como una de las apuestas más firmes del panorama nacional.

La cita, que tendrá lugar en el MadFight Stadium de San Sebastián de los Reyes, refleja el crecimiento sostenido de JHM Promotions, una promotora que en poco tiempo ha logrado reunir a boxeadores con presencia en circuitos nacionales e internacionales, construyendo una estructura competitiva con ambición real.

El cartel no se queda ahí. La velada contará también con la participación de otros invictos que empiezan a hacerse notar, como Cintia Sánchez (2-0, 2 KO) y Adrián “El Gordo” Fresneda (2-0), exponentes del nuevo talento español que busca abrirse camino a base de victorias.

El evento se completa con seis combates amateur, donde destacan nombres de peso dentro del equipo nacional: Pablo Coy, bronce en el Boxam Internacional 2026, y Frank Martínez, subcampeón de Europa en 2023.

Acerca de José Carfunjol

Carfunjol es un boxeador de peso ligero, invicto en el campo profesional con récord de 4 victorias, 2 de ellas por nocaut, que ha comenzado a llamar la atención del boxeo español por su estilo firme y efectivo dentro del ring. Representa a la nueva generación de púgiles con proyección internacional y afronta ya retos importantes como la disputa del título WBC Latino del peso ligero, en combates pactados a diez asaltos donde busca consolidar su nombre entre las principales promesas del pugilismo nacional.