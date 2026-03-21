Rumores sobre la salida de Valverde del Athletic desmentidos por la confirmación de su continuidad

El Athletic Club está viviendo un torbellino emocional en esta temporada 2025-26, que comenzó con grandes expectativas pero se ha transformado en una serie de desilusiones. Las tres victorias consecutivas iniciales prometían un año de éxitos, pero siete meses después, el contundente 3-0 sufrido en Montilivi frente al Girona ha marcado un capítulo oscuro: Ernesto Valverde, conocido como el Txingurri, suma ya 20 derrotas en 42 partidos, estableciendo un récord negativo en sus 24 años en el fútbol profesional. Con 15 victorias, 7 empates y todavía 10 jornadas por delante, los números gritan crisis: 13 caídas en Liga, más que en las dos temporadas anteriores juntas.

Sin embargo, el viernes 20 de marzo de 2026 trae buenas noticias para los aficionados bilbaínos. En un comunicado que disipa los rumores sobre su posible despido, Marca confirma que Valverde seguirá al mando del Athletic la próxima temporada, desmintiendo así las especulaciones sobre su salida ante la irregularidad del equipo. Los antecedentes recientes respaldan esta decisión: en mayo de 2025, luego de alcanzar un cuarto puesto en Liga, llegar a semifinales de Europa League y conquistar la Copa del Rey en 2024, renovó hasta 2026 para debutar en la Champions. Ahora, a pesar del bache actual –que incluye visitas complicadas al Metropolitano y al Bernabéu–, la directiva mantiene la confianza en su trayectoria: más de 450 partidos dirigidos lo convierten en el técnico con más encuentros al frente del club.

Mikel González, director de fútbol, recalca que aún hay posibilidades para alcanzar Europa con 30 puntos por disputarse. Sin embargo, el desempeño mostrado ante el Girona no invita al optimismo: defensas vulnerables y un juego poco atractivo. Valverde, fiel a su enfoque pragmático, prioriza la Liga sobre las copas; no obstante, no renuncia a sus aspiraciones en la Champions, a pesar de las ausencias significativas como las de Iñaki Williams, Nico Williams, Yuri o Berenguer, quienes son clave para enfrentamientos decisivos contra equipos como el Atalanta o el Sevilla. La incertidumbre es palpable: ¿logrará el león salvar su piel o será otro año marcado por la tristeza, como comentan algunos aficionados? Las proyecciones sugieren un final digno; sin embargo, las expectativas son moderadas. Las casas de apuestas lo ven como un outsider para Europa (cuotas alrededor de 3.50), con Valverde como timón en medio de la tormenta.

La irregularidad tanto física como táctica –con pocos goles y muchas concesiones– ha suscitado críticas; sin embargo, su legado pesa más: devolvió la Copa tras cuatro décadas y ha sabido gestionar plantillas jóvenes como las de Unai Gómez o Urko Izeta, este último con escasos minutos y una posible salida por dos millones. Históricamente, Valverde ha sabido resucitar al equipo en dos etapas distintas, acumulando un total de 21 años entre jugador y entrenador. El humor característico bilbaíno lo retrata como el eterno sobreviviente: «El Txingurri no se despide; simplemente se transforma».

Sus estadísticas en Liga este año:

Partidos Victorias Empates Derrotas Puntos 32 11 5 13 38

Aún quedan destellos esperanzadores: el papel versátil de los extremos y la presión que genera San Mamés. Si el Athletic logra remontar, Valverde podría reescribir su historia; si no es así, los rumores volverán a surgir como malas hierbas. Pero por ahora, el entrenador extremeño apura el paso hacia su partido número 500.