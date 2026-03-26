Carolina Marín anuncia su despedida del bádminton tras años de lucha

El mundo del bádminton se estremece con la noticia del adiós definitivo de Carolina Marín, la onubense que transformó este deporte con su determinación y sus logros históricos. Hoy, 26 de marzo de 2026, la campeona olímpica ha confirmado su retirada, un golpe duro que llega en un momento delicado, justo cuando Huelva se preparaba para ser el escenario de su emotiva despedida.

La noticia llega como un jarro de agua fría. Marín, con 33 años, ha enfrentado tres lesiones serias en las rodillas: la primera en 2019 (ligamento cruzado derecho), luego otra antes de Tokio 2020 (izquierdo) y una más en París 2024, que afectó tanto al ligamento como a los meniscos derechos. Después de una reciente operación en febrero, decidió priorizar su salud por encima de la raqueta, pero su cuerpo no le dio tregua. En diciembre de 2025, confesó haber «colapsado» emocionalmente debido a la presión acumulada –entre galas, reconocimientos y el proceso de recuperación– lo que la llevó a alejarse de las redes sociales. Regresó en enero con un «iremos despacito», llena de ilusión por los Europeos de Huelva (del 6 al 12 de abril de 2026), en el Palacio que lleva su nombre. Pero el desgaste ha sido más fuerte.

Carolina Marín anuncia su retirada con 32 años. Lo ha hecho con este vídeo, dejando claro que no piensa poner en riesgo su salud nunca más tras haber sufrido tres graves lesiones de rodilla. Se va la deportista, queda la leyenda. Gracias por tantas y tantas emociones. pic.twitter.com/Iyf0kgD1E1 — David Orenes (@david_lrl) March 26, 2026

El camino recorrido está lleno de heroicidades y decepciones. Marín se colgó el oro olímpico en Río 2016, además de obtener dos títulos mundiales (2014 y 2018) y ocho europeos, llevando un deporte que era minoritario en España a convertirse en una auténtica pasión nacional. Huelva, sede también de Mundiales en 2021 y Europeos en 2018, soñaba con darle un homenaje: la federación española (FESBA) y el Ayuntamiento movieron cielo y tierra para que su despedida fuera en casa, contando con el respaldo de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno expresó su entusiasmo a través de Twitter, mientras que la alcaldesa Pilar Miranda prometió un tributo digno. Sin embargo, el escepticismo comienza a cundir: ¿llegaría realmente en forma? Las casas de apuestas ofrecían un 40% de posibilidades para su participación, con cuotas atractivas para un posible podio; pero ahora esas apuestas se esfuman ante su decisión. Bet365 ya ha comenzado a ajustar sus mercados eliminando su nombre para futuros torneos.

El impacto va más allá del bádminton. Marín había descartado hace meses participar en Los Ángeles 2028, priorizando su bienestar físico. Su regreso iba a ser gradual; aún sin raqueta en mano, estaba centrada en fortalecer su musculatura tras seis semanas utilizando muletas.

El anuncio cierra así un capítulo cargado de sentimientos encontrados: la guerrera que superó rivales internacionales se rinde ante las limitaciones físicas impuestas por el propio deporte.