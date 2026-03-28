La foto policial de Tiger Woods, detenido por DUI tras volcadura en Jupiter Island

El icónico golfista Tiger Woods, de 50 años, se vio envuelto en otro episodio polémico este viernes 27 de marzo de 2026.

Su vehículo, un Range Rover, volcó tras impactar a gran velocidad contra el remolque de un camión en una estrecha carretera de Jupiter Island, Florida, no muy lejos de su residencia.

Por suerte, no hubo heridos graves: Woods salió del coche trepando por la puerta del copiloto y el otro conductor también resultó ileso.

Las autoridades del condado de Martin, bajo la dirección del sheriff John Budensiek, calificaron el incidente como un milagro.

En South Beach Road, el límite de velocidad es de 35 mph, pero el SUV del deportista circulaba «a alta velocidad» mientras intentaba adelantar al camión que se desviaba hacia un camino de entrada. El impacto provocó la volcadura y un considerable deslizamiento. «Si hubiera venido otro vehículo en sentido contrario, estaríamos hablando de una tragedia», advirtió Budensiek durante una rueda de prensa.

Detalles del arresto y la investigación

Los agentes encargados de investigar el DUI llegaron rápidamente al lugar. Woods mostró un comportamiento «letárgico» y evidentes signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia, a pesar de sus limitaciones físicas debido a cirugías anteriores. Realizó pruebas roadside adaptadas, pero el alcoholímetro dio triple cero en alcohol. Se negó a someterse a un análisis de orina, lo que le acarreó cargos por DUI con daños a la propiedad y negativa a realizar una prueba legal, ambos considerados misdemeanors. «Cooperó, pero no se incriminó», indicó el sheriff, sugiriendo que pudo haber estado afectado por «medicación o drogas». En su vehículo no se encontraron sustancias.

Para más información sobre el accidente, puedes consultar este reportaje del sheriff sobre el choque en Jupiter Island. La ficha policial publicada esa misma noche muestra a Woods con los ojos rojos, vistiendo un polo azul y luciendo cansado; esto ha alimentado especulaciones en redes sociales.

En Florida, la ley exige una detención mínima de ocho horas por DUI. Woods fue ingresado en la cárcel del condado Martin a las 3 p.m. ET y salió bajo fianza horas más tarde, aislado de otros detenidos. Su equipo aún no ha emitido comentarios al respecto, pero las repercusiones resuenan con fuerza en el mundo del golf.

Antecedentes: un patrón preocupante

Este no es un caso aislado. En 2017, fue arrestado por otro DUI en Jupiter Island, cuando lo encontraron dormido al volante debido a una peligrosa combinación de analgésicos; acabó aceptando culpabilidad por conducción temeraria y recibió una multa junto con asistencia a escuela antidrogas. En 2021 sufrió un grave accidente en California que le causó lesiones severas en la pierna y lo dejó fuera del juego durante un año entero. ¿Es esto una mera coincidencia o una señal ignorada? La incertidumbre aumenta: a sus 50 años y con 15 majors en su haber, Woods parece estar lidiando con sus propios demonios al volante. Donald Trump, quien se autodenomina amigo cercano del golfista, expresó: «Es un gran hombre que enfrenta dificultades».

El golfista, quien actualmente mantiene una relación con Vanessa Trump (exnuera del expresidente), se enfrenta ahora a un juicio que podría empañar su legado deportivo. ¿Regresará a los greens como antaño o este episodio marcará su declive? Las predicciones son cautelosas: los expertos dudan sobre su capacidad para participar plenamente en próximos torneos mientras lidia con los asuntos legales que tiene entre manos. Las apuestas informales en foros sugieren que podría salir bajo fianza sin mayores complicaciones, aunque podría enfrentar sanciones si demuestra estar usando medicación recetada.

Cargo Tipo Detalle DUI Misdemeanor Signos evidentes de impairment no alcohólico Daños a propiedad Misdemeanor Colisión con remolque Negativa a prueba Misdemeanor Rechazo al análisis de orina

Curiosidades sobre Tiger Woods y sus incidentes

Woods ha sobrevivido tres accidentes graves en la última década; siempre saliendo por la puerta «equivocada»: copiloto esta vez y rueda de repuesto en 2021.

ha sobrevivido tres accidentes graves en la última década; siempre saliendo por la puerta «equivocada»: copiloto esta vez y rueda de repuesto en 2021. Su mugshot de 2017 lo mostró desaliñado; el actual refleja ojos rojos que evocan resacas legendarias aunque no se confirmó consumo alguno.

En 2017 atribuyó sus problemas al uso de Vicodin y otros medicamentos; hoy surgen sospechas sobre «medicación», lo cual resulta irónico para alguien cuyo cuerpo ha sido reconstruido tras 11 cirugías.

y otros medicamentos; hoy surgen sospechas sobre «medicación», lo cual resulta irónico para alguien cuyo cuerpo ha sido reconstruido tras 11 cirugías. Jupiter Island , donde reside, es un exclusivo enclave millonario; el choque ocurrió apenas a 200 metros de su hogar, como si el destino estuviera jugando al golf con él.

, donde reside, es un exclusivo enclave millonario; el choque ocurrió apenas a 200 metros de su hogar, como si el destino estuviera jugando al golf con él. A pesar de todo lo sucedido, Trump lo califica como «amigo cercano»; su nuera Vanessa es actualmente su pareja y su hija Kai pronto debutará en golf universitario.

Este incidente nos recuerda que incluso los titanes pueden tropezar… y volcarse.