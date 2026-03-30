Sinner conquista en Miami el ‘Sunshine Double’ y reaviva la lucha por el número 1 con Alcaraz

La lluvia intentó aguar la celebración, pero Jannik Sinner no se dejó amedrentar. Este domingo 29 de marzo de 2026, el tenista italiano levantó el trofeo del Miami Open al derrotar a Jiri Lehecka con un contundente 6-4, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 33 minutos, interrumpido en dos ocasiones por la tormenta. Ni el checo ni las inclemencias del tiempo pudieron frenar al segundo mejor jugador del mundo, quien ataca cuando es necesario y defiende como un auténtico muro.

El encuentro evidenció a un Sinner imparable.

En el primer set, logró romper el servicio de su rival en el tercer juego y mantuvo su ventaja. Después de una pausa de hora y media por la lluvia, repitió la jugada en el segundo set: quiebre en el noveno juego y cierre sin titubear. Con esta victoria, suma su segundo título en Miami (el primero fue en 2024) y completa el ‘Sunshine Double’ –que consiste en ganar tanto Indian Wells como Miami en la misma temporada–, una hazaña lograda solo por ocho tenistas a lo largo de la historia.

Un logro que revitaliza la rivalidad

Sinner no solo destaca en la pista; su racha es deslumbrante. Ha logrado ganar tres Masters 1.000 consecutivos –París, Indian Wells y ahora Miami– sin perder un solo set, con 34 parciales consecutivos a su favor (44 si se incluyen las Finales ATP de Turín). Es el único jugador que ha conseguido este impresionante registro. Esta demostración de dominio reaviva la lucha por el número 1 del ranking. Actualmente, Alcaraz lidera con 13.590 puntos; Sinner ahora tiene 12.400 puntos, lo que significa que ha recortado 1.190 puntos. El español defenderá 4.300 puntos sobre tierra batida, comenzando por Montecarlo dentro de una semana, donde Sinner no compitió en 2025. ¿Podrá cambiar las tornas este tirolés? Las casas de apuestas lo consideran favorito: ofrecen cuotas de 1.80 para que supere a Carlos antes de Roland Garros.

La evolución tanto física como táctica de Sinner es asombrosa. Su potente derecha y movilidad han alcanzado un nivel notable; las estadísticas avanzadas lo respaldan: logró un 85% de primeros saques efectivos y no concedió ningún break durante la final. Aunque Lehecka, actualmente clasificado como número 22 del mundo, mostró su valía con 12 aces, le faltó calma en los momentos decisivos. Este joven tenista promete mucho futuro, pero aún necesita mejorar su consistencia durante los intercambios largos.

Con este triunfo, el valor comercial de Sinner se dispara: sus contratos con Nike y Head se refuerzan, y circulan rumores sobre un posible patrocinador importante para sus raquetas. Históricamente, lograr el ‘Sunshine Double’ es una hazaña reservada para unos pocos elegidos: nombres como Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005-06-17) y Novak Djokovic (2011-15-16) han dejado huella aquí. También lo consiguió Marcelo Ríos, único latinoamericano hasta ahora, en 1998. Ahora es Sinner quien se convierte en el octavo jugador que lo logra y el más joven desde Federer.

Con un toque de escepticismo saludable, surge la pregunta sobre si esta racha podrá mantenerse sobre arcilla, donde reina Alcaraz. Sin duda, Sinner está mejorando su juego sobre polvo de ladrillo; sin embargo, Montecarlo será su primera prueba seria. Ambos jugadores enfrentan riesgos ante posibles lesiones; Alcaraz llega tras un año irregular en 2025. El circuito está al rojo vivo: ¿quién dominará durante la segunda mitad del año?