El Celta da la vuelta al marcador en Mestalla y se acerca a la Champions

El Celta de Vigo llevó a cabo este domingo una de esas remontadas que hacen vibrar el corazón de los aficionados, transformando una primera mitad complicada en una segunda parte llena de control absoluto frente al Valencia.

Al descanso, los gallegos se encontraban 0-1 abajo tras el gol de Guido Rodríguez en el minuto 12, a pesar de disfrutar de un 70% de posesión que no trajo frutos.

Parecía que el destino les reservaba otra derrota, pero Carlos Giráldez tenía otros planes.

Tres sustituciones en el intermedio y un ajuste táctico hacia un 4-3-3 cambiaron radicalmente el rumbo del encuentro.

En apenas cuatro minutos, Ilaix Moriba y Fer López voltearon el marcador. El sueco Williot Swedberg puso el 1-3 en el minuto 81, aunque el Valencia no se rindió fácilmente. Guido Rodríguez acortó distancias en el tiempo añadido con su segundo gol, pero ya era demasiado tarde.

Los vigueses soportaron la presión final durante unos minutos agónicos para sellar una victoria que casi asegura su permanencia y los coloca a solo un punto del quinto puesto, que da acceso a la Liga Conferencia.

Esta remontada tiene un sabor especial para los gallegos.

No solo igualan su mejor marca como visitantes en la historia de la Primera División, sino que mantienen vivas sus esperanzas europeas en una campaña donde cada punto cuenta. En cambio, el Valencia vuelve a mostrar que su mayor enemigo es la complacencia. Con la oportunidad de alejarse del descenso y acercarse a posiciones europeas, los hombres de Carlos Corberán se confiaron con la ventaja y pagaron un alto precio por ello.

El Getafe se cuela en la pelea europea

Mientras el Celta celebraba su hazaña en Mestalla, el Getafe escribía su propia historia de superación en el Coliseum. Los madrileños lograron vencer 2-0 al Athletic Club, gracias a los goles de Luis Vázquez en el minuto 14 y Martín Satriano en el 90, alcanzando así los 41 puntos y metiéndose en la lucha por las plazas europeas. El equipo dirigido por José Bordalás ha llevado a cabo una auténtica transformación esta temporada, convirtiendo un inicio complicado en una aventura que ahora les permite soñar con competiciones internacionales.

El encuentro disputado en el Coliseum reflejó las aspiraciones divergentes de ambos conjuntos. El Athletic llegó con la necesidad imperiosa de mantenerse en la lucha por Europa; sin embargo, los leones apenas generaron ocasiones claras. No dispararon ni una vez a puerta durante los 90 minutos, un dato que pone de manifiesto su escaso rendimiento.

Por su parte, el Getafe mostró mayor eficacia. Vázquez abrió la cuenta tras un rebote que dejó Unai Simón, y aunque hubo dudas sobre quién fue realmente el último en tocarla, finalmente se dio por válido. Ya al final del partido, Satriano selló la victoria con un remate sin oposición tras un centro preciso de Mario Martín desde la derecha. Este uruguayo, elegido mejor jugador del encuentro, llegó así a su cuarto gol esta temporada con el Getafe, equipo que recientemente hizo efectiva la opción de compra que tenía sobre él tras su cesión desde Lyon.