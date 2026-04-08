Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Barcelona vs Atlético Madrid de Champions

Barcelona y Atlético de Madrid son los protagonistas del choque que tendrá lugar hoy, miércoles 8 de abril de 2026, en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Este será el quinto encuentro entre ambos equipos esta temporada, tras haber disputado cuatro intensos partidos en LaLiga y copa.

Los culés llegan con la moral alta tras su reciente victoria 2-1 en el Metropolitano, donde Marcus Rashford y Robert Lewandowski marcaron para los locales, aunque Gio Simeone logró acortar distancias para los colchoneros.

El ambiente en el estadio blaugrana promete ser electrizante. Hansi Flick apostará por un juego ofensivo, mientras que Diego Simeone, conocido como el Cholo, es un experto en complicar las cosas a sus rivales en terrenos adversos.

El Atlético ha sabido sufrir contra el Barça, con un historial repleto de empates memorables y defensas impenetrables. Los madrileños eliminaron al Tottenham en octavos, mientras que los catalanes aplastaron al Newcastle, pero nadie olvida que las eliminatorias europeas tienen su propia dinámica.

Hora y dónde verlo en España y el mundo

El pitido inicial se escuchará a las 21:00 horas (hora peninsular española), un horario perfecto para que el Camp Nou reviva su magia europea, a pesar de las reformas que han limitado su aforo. En España, el partido se podrá seguir en exclusiva a través de Movistar+ Liga de Campeones, con opción de streaming mediante app o web para suscriptores. No hay emisión gratuita por televisión, así que asegúrate de tener tu paquete o busca un bar con pantalla grande.

Para quienes estén fuera del país, las opciones varían según la región. A continuación, una tabla con los horarios clave y canales:

País/Región Horario local Canales TV/Streaming España 21:00 Movistar+ Liga de Campeones México 13:00-14:00 FOX, FOX+, Max Perú/Colombia 14:00 ESPN, Disney+ Premium Argentina/Chile 16:00 Fox Sports, ESPN, Disney+ EE.UU. (ET) 15:00 Paramount+, TUDN, Univision, DAZN Reino Unido 20:00 TNT Sports

Estos datos han sido confirmados por diversas fuentes; sin embargo, siempre es recomendable verificar tu zona por posibles cambios inesperados.

Antecedentes y por qué el Cholo sabe ganar al Barça

No es la primera vez que se ven las caras. Este curso ya han disputado cuatro encuentros: dos en LaLiga (con una victoria culé reciente por 2-1 y otro empate) y uno más en copa. Simeone ha sabido sacar jugo a sus visitas al Camp Nou en ocasiones anteriores, como aquella final épica de 2014 que se decidió en prórroga. Flick prefiere imponer un ritmo elevado; no obstante, el Atlético es letal al contragolpe con figuras como Griezmann o Morata esperando su oportunidad.

¿Y qué dicen las apuestas? Las casas consideran al Barça como favorito (1.80 cuota para victoria local), mientras que un empate se paga a 3.75 y una victoria colchonera a 4.20. No obstante, hay que tener cuidado con el under 2.5 goles que cotiza bien (1.90), fiel al estilo del Cholo. ¿Se repetirá lo vivido el sábado? El escepticismo está presente: en Champions, quien comete menos errores suele avanzar, y ahí es donde Simeone brilla como maestro. La vuelta está programada para el 15 de abril en el Metropolitano y promete ser intensa.

El encargado de impartir justicia será István Kovács, con la asistencia del VAR a cargo de Christian Dingert, ante un Camp Nou que espera recibir a unas 80.000 personas. Flick apenas rota su plantilla debido a algunas lesiones menores; por su parte, Simeone confía plenamente en su once habitual.

Claves tácticas : Se espera una clara dominación del balón por parte del Barça (65% estimado), mientras que el Atlético optará por una defensa sólida y salidas rápidas.

: Se espera una clara dominación del balón por parte del Barça (65% estimado), mientras que el Atlético optará por una defensa sólida y salidas rápidas. Jugadores destacados : No hay que perder de vista a Lewandowski , máximo goleador UCL hasta ahora; también a Koke , símbolo del corazón rojiblanco.

: No hay que perder de vista a , máximo goleador UCL hasta ahora; también a , símbolo del corazón rojiblanco. Estadísticas notables: El Barça sigue invicto en casa durante esta Champions; mientras tanto, el Atlético ha logrado tres victorias en sus últimas cinco visitas al Camp Nou.

Curiosidades sobre el duelo y protagonistas

Simeone vs Barça : El Cholo ha cosechado 10 victorias en 28 enfrentamientos ligueros contra los culés; sigue siendo su bestia negra.

: El Cholo ha cosechado 10 victorias en 28 enfrentamientos ligueros contra los culés; sigue siendo su bestia negra. Rashford con Barça : El delantero inglés ya ha dejado huella en derbis previos; ¿repetirá hoy?

: El delantero inglés ya ha dejado huella en derbis previos; ¿repetirá hoy? Camp Nou renovado : Desde 2024 tiene capacidad al 80%, pero mantiene su atmósfera única.

: Desde 2024 tiene capacidad al 80%, pero mantiene su atmósfera única. Quinta vez esta temporada : Se trata de un récord moderno entre equipos españoles durante una misma campaña.

: Se trata de un récord moderno entre equipos españoles durante una misma campaña. Final de 2014: El empate a uno tras prórroga acabó siendo favorable al Barça; aún duele recordar ese encuentro para Simeone.

Prepárate para disfrutar de unos intensos 90 minutos donde cada gol podría ser decisivo para alcanzar las semifinales.