Almeida presenta la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series: “Cada zancada cuenta la historia de Madrid”

El Salón de Actos del Palacio de Cibeles se convirtió este sábado en el punto de partida simbólico de una de las citas deportivas más esperadas del año. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa Inma Sanz y por las responsables municipales de Cultura y Deporte, Marta Rivera de la Cruz y Sonia Cea, presentó oficialmente la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid 2026, un evento que promete volver a transformar las calles de la capital en un gran escenario de superación y alegría el próximo 26 de abril.

Durante su intervención, Almeida destacó el profundo vínculo que esta competición mantiene con los madrileños: “Esta carrera no es solo deporte, es parte de la identidad de Madrid”. Subrayó también su capacidad para proyectar la imagen internacional de la ciudad, al recorrer algunos de sus lugares más emblemáticos, y recordó que “el deporte enseña el valor del esfuerzo y del trabajo en equipo, lecciones que definen también el carácter madrileño”.

La edición de este año reunirá a 47.000 atletas distribuidos entre las tres distancias tradicionales —maratón, media maratón y 10 kilómetros—, consolidando al evento como una de las grandes celebraciones populares de la primavera madrileña. Su proyección global sigue en ascenso: más de 10.000 corredores extranjeros de más de 110 países participarán en la prueba, a los que se suman numerosos deportistas procedentes de otras regiones españolas.

Más allá del ámbito deportivo, la cita es ya un motor económico de peso. Un estudio de la Universidad Europea cifró el impacto de la edición anterior en 70,8 millones de euros, con más de 88.000 visitantes atraídos a la capital. Por cada euro invertido, el retorno económico alcanzó los 22,1 euros, y el gasto medio de los participantes superó los 500 euros entre los internacionales.

Para Almeida, el maratón es una oportunidad para “mostrar al mundo una ciudad abierta, vital y generosa”. Y como cada año, Madrid volverá a demostrarlo alentando a miles de corredores desde la primera hasta la última zancada.