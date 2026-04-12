Cómo, cuándo y dónde ver por TV la final Alcaraz-Sinner del Masters de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se preparan para ofrecer hoy, domingo 12 de abril de 2026, la tan esperada final del Masters 1000 de Montecarlo. E

ste emocionante encuentro, que comenzará no antes de las 15:00 horas (hora peninsular española), se llevará a cabo en la pista central del Monte Carlo Country Club.

Ambos jugadores llegan a este choque sin haber perdido un solo set en el torneo, tras haber superado con comodidad sus semifinales.

Alcaraz se impuso al local Valentin Vacherot el sábado, mientras que Sinner dejó atrás a Alexander Zverev. Este enfrentamiento, apodado Sincaraz, promete ser electrizante en una superficie de arcilla donde Alcaraz defiende su orgullo español y Sinner busca reafirmar su dominio.

Horario y canales de televisión

El partido comenzará a las 15:00 horas en España. Para un análisis más detallado sobre la proyección al número 1 en la final de Montecarlo, puedes consultar el enlace aquí.

Movistar Plus+ (España): El canal principal para los Masters 1000, ofrece comentarios en directo.

(España): El canal principal para los Masters 1000, ofrece comentarios en directo. Tennis TV : Plataforma de streaming global, perfecta para seguir los mejores momentos del partido.

: Plataforma de streaming global, perfecta para seguir los mejores momentos del partido. YouTube y plataformas ATP: Cobertura gratuita disponible en algunos mercados, incluyendo análisis previos por parte de BATennis.

También puedes acceder al preview de Brad Gilbert sobre la final de Montecarlo.

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Antecedentes del camino a la final

Alcaraz ingresó directamente en segunda ronda gracias a su posición en el ranking. Superó con esfuerzo a Tomas Martin Etcheverry en cuartos (una batalla que se extendió a tres sets), alcanzó su victoria número 300 en ATP durante las semifinales, y este sábado arrasó a Vacherot, quien llegó al límite tras unas rondas previas muy exigentes. El murciano tiene arcilla corriendo por sus venas, aunque su reciente separación con Juan Carlos Ferrero ha generado ciertos murmullos.

Por otro lado, Sinner avanza como una auténtica máquina. El italiano ha sido comparado por Brad Gilbert con una mezcla entre una licuadora que combina lo mejor de Djokovic y Agassi, gracias a su potencia y precisión, y venció a Zverev en semifinales sin despeinarse. Como líder del ranking, busca un título que le asegure el número 1 definitivo. Gilbert, un astuto extenista que acuñó la frase «ganar feo» para referirse a victorias ingeniosas, lo considera un rival sumamente peligroso.

La historia entre ambos es equilibrada: han disputado cinco encuentros recientes, con Alcaraz llevándose los últimos en Grand Slams, aunque es Sinner quien mantiene ventaja en los Masters. Este domingo, el vencedor obtendrá 1000 puntos y posiblemente el trono mundial.

Pronósticos con un toque escéptico

Las casas de apuestas posicionan a Sinner como favorito (1.75 frente a 2.10 para Alcaraz) dado su rendimiento constante sobre arcilla este año. Sin embargo, no hay que perder de vista que Alcaraz revive en Montecarlo; esa arcilla roja le queda como anillo al dedo. ¿Logrará el español repetir su magia o será el momento de que Sinner confirme su era? Con el italiano fresco y el murciano mostrando chispas impredecibles, apostar puede ser arriesgado. Gilbert advierte: la fortaleza mental es clave para ganar partidos, no solo las raquetas.

Desde el 5 hasta el 12 de abril, el torneo ha traído consigo sorpresas como la actuación destacada de Vacherot. Hoy, bajo el sol monegasco, se decidirá quién toma las riendas sobre tierra batida.

Curiosidades sobre Alcaraz y Sinner : A sus apenas 22 años, Alcaraz ya suma 300 victorias ATP; un logro excepcional antes de cumplir los 25. Por otro lado, Sinner , primer italiano en llegar a la final de Montecarlo desde 2004; Gilbert lo describe como un «híbrido Djokovic-Agassi». Este será el primer enfrentamiento entre ambos en arcilla dentro del circuito Masters desde 2024; Alcaraz lidera su historial particular con un marcador de 4-3. En Montecarlo 2026: Alcaraz ha disputado cuatro partidos mientras que Sinner ha jugado tres debido a los byes por ranking. Por último, recordar que Brad Gilbert , creador del concepto «ganar feo», fue entrenador de Agassi y Djokovic; ahora ofrece su análisis desde la grada.

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Prepárate para unas dos horas de tenis épico que podrían cambiar el rumbo de la temporada.