Djokovic y Eileen Gu serán los presentadores de la gala de los Premios Laureus 2026

Madrid se convierte este lunes en el centro neurálgico del deporte internacional con una edición de los Premios Laureus que marca un antes y un después. El Palacio de Cibeles será el escenario de una gala que introduce un cambio simbólico: por primera vez, dos figuras en activo del deporte asumirán la conducción del evento.

El serbio Novak Djokovic, referencia indiscutible del tenis, y la esquiadora de freestyle Eileen Gu, uno de los rostros más influyentes de la nueva generación, serán los encargados de guiar una ceremonia que busca reforzar el protagonismo de los propios atletas dentro del espectáculo.

La elección no es casual. Djokovic, con 24 títulos de Grand Slam y cinco Laureus como mejor deportista del año, representa la élite consolidada. Gu, triple campeona olímpica y premiada en 2023 como mejor deportista de acción, simboliza el presente y el futuro de un deporte cada vez más global y diverso.

La gala, seguida por millones de espectadores en todo el mundo, reunirá a estrellas del deporte, la cultura y el entretenimiento para reconocer no solo los logros competitivos, sino también el impacto social de los deportistas. Categorías como mejor deportista, equipo del año o regreso del año volverán a centrar la atención de una noche que trasciende lo puramente deportivo.

El giro en la presentación consolida una evolución iniciada en la pasada edición, cuando Lindsey Vonn abrió la puerta a los atletas como conductores del evento. Ahora, el formato da un paso más al apostar por una dupla que combina trayectorias, generaciones y continentes.

Detrás de los galardones está la Academia Laureus, integrada por leyendas del deporte mundial, lo que convierte estos premios en un reconocimiento entre iguales, uno de los más valorados dentro de la industria.

Madrid, ya habitual en la organización de grandes citas internacionales, refuerza así su papel como capital del deporte global en una noche que promete reunir talento, historia e inspiración bajo un mismo techo.