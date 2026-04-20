Robots humanoides doblan en velocidad a los corredores humanos en la media maratón de Pekín

50 minutos y 26 segundos.

Eso tardó Shandian en cruzar la línea de meta de la media maratón de Pekín. El récord mundial humano, establecido por Jacob Kiplimo en Lisboa, es de 57 minutos y 20 segundos.

La máquina lo pulverizó por casi siete minutos.

Este domingo, 19 de abril de 2026, más de 300 androides y 12.000 corredores humanos salieron juntos desde Yizhuang, la zona tecnológica al sur de la capital china.

A partir del kilómetro 11, la diferencia fue tan evidente que los espectadores dejaron de comparar y empezaron simplemente a mirar boquiabiertos.

🤖🏃Celebran un medio maratón con robots humanoides en China y pulverizan el récord mundial de los humanos. Un centenar de robots humanoides han participado en el medio maratón de Yizhuang en paralelo de la prueba humana. El mejor fue el robot Shandian -en mandarín Relámpago- con… pic.twitter.com/grFfeovGCL — 101TV (@101tvandalucia) April 19, 2026

La carrera que no fue del todo justa

Conviene ser precisos. Shandian, cuyo nombre significa relámpago en mandarín, no ganó exactamente como parece. El modelo controlado a distancia registró el mejor tiempo, 48 minutos y 19 segundos, pero se estrelló contra las vallas a cien metros de la meta y necesitó asistencia para levantarse. Penalizado por su falta de autonomía, cedió el primer puesto al modelo independiente que cruzó en 50:26.

Los subcampeones, también fabricados por Honor, terminaron en 51 minutos. El mejor corredor humano, el chino Zhao Haijie, necesitó 1 hora, 7 minutos y 47 segundos. Una marca respetable que quedó a 17 minutos del robot ganador.

Los robots no sudan. No sienten el ácido láctico acumulándose en los músculos. No tienen ese momento en el kilómetro 16 en el que el cuerpo empieza a negociar con la cabeza. Esa es la diferencia que los datos reflejan y que conviene no olvidar cuando se habla de superación.

Unitree Robotics anunció que su robot humanoide H1 completó de forma autónoma un recorrido sinuoso de 1,9 kilómetros en 4 minutos y 13 segundos en la ronda clasificatoria del medio maratón de robots humanoides de #Beijing, batiendo el récord mundial humano de 1.500 metros… pic.twitter.com/CCDWGFrkF8 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 19, 2026

De dos horas y media a cincuenta minutos en un año

El salto es lo que más impresiona. En la edición anterior de esta carrera, el robot ganador tardó 2 horas, 40 minutos y 42 segundos. Más del doble que los corredores humanos. Muchos androides fallaron con movimientos erráticos, caídas cómicas y problemas mecánicos que arrancaban carcajadas del público.

Un año después, el tiempo se ha reducido en casi dos horas. Los avances en navegación autónoma, estabilidad de movimiento y gestión de energía han sido tan rápidos que los propios ingenieros admiten que sus proyecciones se quedan cortas.

Una espectadora vinculada a Honor anticipaba «saltos revolucionarios en uno a tres años» para los humanoides domésticos. Si el ritmo de mejora en las carreras es un indicador, no parece exagerado.

El mensaje político detrás de la pista

China no organiza este evento por amor al atletismo. Lo organiza porque es una declaración de intenciones en la competencia tecnológica con Estados Unidos.

El país produce el 90% de los 13.000 humanoides vendidos en todo el mundo en 2025. Morgan Stanley proyecta que las ventas podrían duplicarse este año hasta las 28.000 unidades. El Optimus de Tesla es el competidor más visible, pero Pekín lleva ventaja en producción y en demostración pública de capacidades.

CCTV y Global Times amplificaron cada zancada de Shandian como si fuera una victoria olímpica. El robot de color rojo, símbolo de velocidad imperial china según sus creadores, fue vitoreado por familias enteras que sostenían carteles y grababan con el móvil. «¡Es rapidísimo!», comentaban los entusiastas. Cuando algunos androides más torpes trazaban trayectorias erráticas, los ánimos giraban hacia los corredores humanos, que agitaban los brazos sudorosos pidiendo aliento.

Había algo entrañable en esa escena. Las máquinas ganaban la carrera. Los humanos ganaban la empatía del público.

Lo que viene después

Si la tendencia continúa, un androide podría completar una maratón completa antes de 2030 en un tiempo que ningún ser humano podrá igualar. La pregunta que los ingenieros evitan responder en público es cuánto tiempo tarda la batería en agotarse en el kilómetro 30.

Porque Shandian se cayó a cien metros de la meta. Y eso, en el fondo, es lo más humano que hizo en toda la carrera.