Tragedia en el Ironman de Texas: hallan el cadáver de la triatleta Mara Flávia Araújo

El pasado sábado, el universo del triatlón se sumió en el dolor tras la trágica desaparición de Mara Flávia Araújo en las aguas turbias del lago Woodlands, ubicado en The Woodlands, Texas. Esta deportista de 38 años, originaria de São Paulo, se esfumó minutos después del inicio del segmento de natación de 3,8 kilómetros del Memorial Hermann Ironman Texas. A las 7:30 de la mañana, los bomberos recibieron una alerta cerca de una boya. A pesar de que una lancha de rescate ya estaba patrullando la zona, la escasa visibilidad en el fondo complicó enormemente la situación. Tres horas más tarde, a las 9:37, buzos encontraron su cuerpo a tres metros bajo la superficie en Northshore Park, utilizando radar para sortear obstáculos y oscuridad.

Los organizadores comunicaron la noticia del fallecimiento esa misma tarde a través de sus redes sociales: «Nos entristece anunciar el fallecimiento de una participante durante la natación. Enviamos nuestras condolencias a familia y amigos». Palmer Buck, jefe de bomberos de Woodlands, explicó que el lago está prohibido para baños debido a su peligrosidad habitual y solo se permite su uso durante eventos controlados. La operación cambió de rescate a recuperación debido a las malas condiciones, y el sheriff del condado Montgomery investiga un posible ahogamiento. Sin embargo, amigos y familiares dudan sobre esta versión: Mara estaba en buena forma física, con una década compitiendo en triatlones y dos clasificaciones mundiales en Ironman 70.3, además de haber logrado un tercer puesto en el Triatlón de Brasilia. Un amigo cercano, Luis Taveira, comentó que días antes había estado lidiando con problemas de salud; no obstante, ella persistió en participar: «Estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien aunque aseguraba que todo estaba perfecto».

Mara Flávia no era solo una atleta; también era influencer con 58.000 seguidores en Instagram, locutora de radio y DJ. Encontró en el deporte una segunda oportunidad tras enfrentar un grave problema médico. «Dios y el deporte me salvaron», solía declarar. Su última publicación es una selfie junto a la piscina justo un día antes del Ironman —el 18 de abril de 2026— que ha cobrado relevancia ahora con múltiples tributos por parte de sus seguidores, quienes están profundamente consternados. En este reportaje de 20minutos, se detalla minuto a minuto el drama vivido ese día, resaltando la rápida respuesta por parte de los servicios de emergencia a pesar del desenlace trágico.

El Ironman Texas, con su exigente recorrido que incluye 3,8 km nadando, 180 km en bicicleta y una maratón final, atrae a miles cada año; sin embargo, los riesgos asociados al lago Woodlands —con su agua opaca y prohibida para el público— generan dudas entre los participantes. ¿Hay suficiente supervisión en eventos tan exigentes? Algunos amigos se preguntan si ignorar los síntomas previos fue un error fatal. Recuerdan que aunque el triatlón puede parecer glamuroso, es un deporte donde la naturaleza puede ser implacable. La investigación sigue abierta y aún no se ha realizado autopsia pública mientras se reflexiona sobre los protocolos aplicados en nataciones abiertas.

Curiosidades sobre Mara Flávia Araújo y el Ironman Texas

Influencer total : Contaba con 58.000 seguidores en Instagram donde compartía sus rutinas extremas y su renacer tras superar una enfermedad.

: Contaba con 58.000 seguidores en Instagram donde compartía sus rutinas extremas y su renacer tras superar una enfermedad. Logros top : Poseía dos clasificaciones mundiales en Ironman 70.3 y alcanzó un podio en Triatlón de Brasilia.

: Poseía dos clasificaciones mundiales en y alcanzó un podio en Triatlón de Brasilia. Vida multifacética : Además de ser triatleta, trabajó como locutora de radio y DJ en São Paulo.

: Además de ser triatleta, trabajó como locutora de radio y DJ en São Paulo. Lago traicionero : El lago Woodlands tiene prohibida la natación debido a su visibilidad casi nula y obstrucciones; solo para eventos controlados.

: El lago Woodlands tiene prohibida la natación debido a su visibilidad casi nula y obstrucciones; solo para eventos controlados. Última foto : Una selfie en bañador tomada el 18 de abril ha cobrado viralidad junto a numerosas condolencias.

: Una selfie en bañador tomada el 18 de abril ha cobrado viralidad junto a numerosas condolencias. Ironman letal: No es la primera tragedia; han ocurrido muertes previas durante las pruebas acuáticas bajo condiciones similares.

El triatlón continúa su andadura pero este golpe resuena como pocos.