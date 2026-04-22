Díaz Ayuso: «Hoy comienza la cuenta atrás y Madrid se prepara con ilusión por hacer las cosas de manera excelente”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha activado oficialmente el cronómetro hacia el EuroBasket 2029, un campeonato que situará a la región como eje central del baloncesto europeo. Desde la Real Casa de Postas, la dirigente autonómica ha subrayado que, aunque el horizonte aún marca más de tres años, el desafío ya está en marcha y Madrid se prepara para estar a la altura de una cita histórica.

Ayuso ha defendido que la capital afronta este reto con ambición y vocación de excelencia, destacando que el evento proyectará al mundo una imagen de país basada en el talento, la pasión deportiva y la capacidad de organización. “Madrid será el punto de encuentro de las mejores selecciones y aficiones”, vino a expresar durante su intervención.

El campeonato reunirá a 24 equipos nacionales y convertirá a la ciudad en escenario de los momentos decisivos: desde los cruces de octavos hasta la gran final. Además, el partido inaugural tendrá como protagonista a la selección española y se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu, que se prepara para acoger a cerca de 80.000 aficionados en un evento sin precedentes en el baloncesto europeo.

El resto de encuentros se disputarán en el Movistar Arena, recinto con amplia trayectoria en competiciones internacionales, mientras que Atenas, Liubliana y Tallín completarán el mapa de sedes en el continente.

Las previsiones apuntan a un impacto económico que superará los 270 millones de euros, consolidando a Madrid como uno de los grandes polos del turismo deportivo y cultural. Como referencia, la última edición del torneo congregó a cientos de miles de asistentes en los países organizadores.

La elección de Madrid no es casual. El actual Movistar Arena ya ha sido escenario de grandes eventos como el EuroBasket 2007, el Mundial de 2014 o la Final Four de 2015, además de citas con la NBA y múltiples competiciones internacionales.

El impulso deportivo de la región continúa creciendo: solo el pasado año se celebraron 126 eventos, casi medio centenar de ellos internacionales, y el calendario seguirá ampliándose con la llegada de la NFL, la Fórmula 1 y la Fórmula E.

En este contexto, el baloncesto se consolida como uno de los deportes con mayor arraigo en la Comunidad, con más de 84.000 federados, cerca de 3.000 equipos y casi 200 clubes, situándose como la tercera disciplina con mayor número de licencias.