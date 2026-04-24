Lamine Yamal se despide de la temporada tras sufrir una rotura muscular que pone en jaque su participación en el Mundial

Barcelona ha hecho oficial este jueves lo que muchos temían: Lamine Yamal no volverá a pisar el campo esta temporada. El parte médico del club catalán ha revelado que el joven futbolista padece una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, lesión que sufrió al ejecutar un penalti en el encuentro contra el Celta el pasado fin de semana. La noticia ha caído como un balde de agua fría entre los aficionados y medios de comunicación, que ya se inquietan por la posibilidad de perder al extremo en el Mundial de junio.

La entidad ha optado por un tratamiento conservador en lugar de someterlo a cirugía, lo que indica la seriedad de la lesión. Aunque Barcelona no ha dado detalles sobre el grado exacto de la rotura, especialistas consultados afirman que se trata de una afectación considerable. El Dr. Pedro Luis Ripol, un reconocido traumatólogo especializado en medicina deportiva, señala que el tiempo de recuperación puede variar notablemente dependiendo de la localización precisa del daño: desde tres hasta ocho semanas para una rotura parcial, y hasta seis meses si se trata de una rotura completa que requiera intervención quirúrgica.

Un adiós prematuro a la temporada

Con seis jornadas aún por jugarse en La Liga, Yamal se perderá el final de una campaña clave para las aspiraciones del Barcelona. El extremo no podrá participar en los enfrentamientos contra Getafe, el clásico ante el Real Madrid y otros partidos decisivos. Esta baja llega en un momento crítico, donde cada punto cuenta en la lucha por los primeros puestos.

La decisión del club catalán de elegir un tratamiento conservador, evitando la cirugía, responde a una estrategia clara: proteger las posibilidades de que Yamal esté presente en el Mundial. Si hubiera sido necesario operar, los plazos de recuperación se habrían extendido entre tres y cuatro meses, lo que prácticamente habría cerrado las puertas a su participación en la cita mundialista. Así las cosas, el club apuesta por un reposo absoluto ahora con la esperanza de que el jugador pueda estar disponible en junio, aunque sea con ciertas limitaciones.

El Mundial en la cuerda floja

Aquí es donde radica el verdadero dilema: aunque Barcelona tiene fe en que Yamal podrá estar listo para el Mundial, los expertos advierten sobre las dificultades que enfrentará. Luis de la Cope, seleccionador español, prefiere contar con jugadores sanos y con ritmo competitivo; algo que Yamal no tendrá tras varias semanas sin jugar. Además, el Dr. Ripol ha señalado un índice del 30% de recaída para este tipo de lesiones, especialmente en competiciones exigentes donde cada partido se juega al máximo.

Los pronósticos más optimistas sugieren que Yamal podría llegar al torneo, pero sin ritmo ni forma física y habiendo estado inactivo durante semanas. Los más pesimistas incluso apuntan a la posibilidad de que pueda perderse algún partido durante el Mundial si su recuperación no avanza como se espera. La realidad es que tanto Barcelona como la Federación Española están navegando por aguas turbulentas: intentan asegurar que su estrella llegue a tiempo sin arriesgarse a una recaída devastadora durante su rehabilitación.

Lo que prometía ser una temporada brillante para uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial ha tomado un giro inesperado. Ahora dependerá del progreso en su recuperación durante las próximas semanas y si su cuerpo responde adecuadamente a los tratamientos conservadores. El Mundial espera en junio, pero rodeado de incertidumbre ante cada paso hacia Qatar.

Curiosidades sobre Lamine Yamal y su lesión