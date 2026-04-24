Marie-Louise Eta, diosa del fútbol y blanco de odio en redes sociales

Marie-Louise Eta ha hecho su debut en el banquillo de la Bundesliga y, con ello, ha hecho temblar el mundo del fútbol masculino. Esta entrenadora alemana de 34 años asumió interinamente las riendas del Union Berlin tras la destitución de Steffen Baumgart, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo de las cinco grandes ligas europeas. Su debut, el 18 de abril ante el Wolfsburgo, terminó en una amarga derrota por 1-2, pero su logro resuena con fuerza: ahora tiene cinco jornadas para asegurar la permanencia del equipo.

Apodada diosa del fútbol por sus seguidores entusiastas, Eta lleva años desafiando las normas. En 2023, hizo historia al convertirse en la primera asistente en la Bundesliga y en la Champions League masculina con el mismo club. Hizo su debut en un banquillo de élite durante la temporada 2023/24, logrando una permanencia agónica. En marzo de 2025, tomó las riendas del equipo sub-19. Ahora, como interina hasta junio, se enfrenta a un reto considerable: el Union Berlin se encuentra luchando en la parte baja de la tabla.

No obstante, el machismo no le da un respiro. La entrenadora es blanco de odio en redes sociales, así como de misoginia y sexismo, algo que persigue a muchas pioneras en su camino. Eta sueña con un futuro donde el género no importe: “Que solo cuente el fútbol”, expresó antes de su estreno. Su situación es una rareza en los banquillos de élite, donde las mujeres son escasas. ¿Estamos ante una revolución o solo ante una anécdota? El escepticismo está presente: es un paso histórico, sin duda, pero ¿cuántas más seguirán sus pasos?

Mientras tanto, las árbitras también están haciendo historia. La FIFA ha designado a seis mujeres para el Mundial 2026, que se celebrará en EE.UU., México y Canadá: un récord tras Qatar 2022. Entre ellas destacan dos principales: la estadounidense Tori Penso, quien hizo historia al ser la primera mujer en arbitrar en la Major League Soccer, y la mexicana Katia García, pionera en su liga. Además, tres árbitras estarán a cargo del VAR (Tatiana Guzmán incluida) y otras asistentes como Kathryn Nesbitt, Brooke Mayo y Sandra Ramírez. El legendario árbitro Pierluigi Collina enfatiza: “La calidad debe primar sobre todo”.

Estas árbitras también deben afrontar su propia dosis de odio. Momentos intensos, toques inapropiados y situaciones incómodas marcan su lucha diaria, pero siguen avanzando. Por ejemplo, Katia García pitó la final de la Copa de Campeones Femenina 2026. Al igual que Eta, están rompiendo moldes en un ámbito dominado por hombres.

El equipo del Union Berlin, bajo la dirección de Eta, se prepara para enfrentarse a rivales difíciles. El siguiente desafío será durante la jornada 31 este fin de semana. Las previsiones no son muy optimistas: mantenerse en la categoría parece complicado y las cuotas para una victoria están fijadas en 2.5 (con una sensación casi milagrosa). Por otro lado, las árbitras están listas para los 104 partidos que tendrán lugar durante el Mundial desde junio. El progreso avanza lento pero seguro… o eso esperamos, aunque con cierta cautela.

Datos clave sobre su carrera:

2023 : Primera asistente en la Bundesliga y en la Champions League .

: Primera asistente en la y en la . 2023/24 : Debut como entrenadora en élite; logra salvar al equipo.

: Debut como entrenadora en élite; logra salvar al equipo. 2025 : Asume como entrenadora del sub-19 del Union Berlin .

: Asume como entrenadora del sub-19 del . Abril 2026: Interina del primer equipo; cinco partidos cruciales por mantener la categoría.

Comparativa sobre pioneras mujeres en roles destacados:

Rol Protagonista Hito Entrenadora Marie-Louise Eta Primera mujer en las 5 grandes ligas Árbitra principal Tori Penso MLS y Mundial 2026 Árbitra principal Katia García Liga MX y final femenina 2026 VAR Tatiana Guzmán Mundial 2026

Para conocer más detalles sobre su nombramiento y los desafíos que enfrenta en el Union Berlin, consulta este reportaje de CNN.

Curiosidades:

Eta llegó al Union Berlin como asistente de Marco Grote , logrando juntos remontar una temporada complicada.

como asistente de , logrando juntos remontar una temporada complicada. La árbitra Tori Penso pitó la final del Mundial Femenino 2023; ahora se prepara para el masculino.

pitó la final del Mundial Femenino 2023; ahora se prepara para el masculino. El primer Mundial con mujeres árbitras fue Qatar 2022; para el próximo año se triplican sus números.

Las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez , imbatibles: final femenina y Mundial por delante.

y , imbatibles: final femenina y Mundial por delante. Con solo 34 años, Eta se convierte en la entrenadora más joven en debutar así en la Bundesliga.

El balón ya rueda y ellas lo patean más fuerte que nunca.