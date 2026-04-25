Carlos Alcaraz confirma su ausencia en Roland Garros y se pierde Roma por una lesión en la muñeca

Carlos Alcaraz se enfrenta a un momento complicado en su temporada sobre tierra batida. Este viernes 24 de abril de 2026, el murciano y actual campeón de Roland Garros ha anunciado que no participará en el Grand Slam parisino ni en el Masters 1000 de Roma, tras sufrir un agravamiento de la lesión en la muñeca derecha que sufrió durante su primer encuentro en el Conde de Godó contra Otto Virtanen. Lo que comenzó como unas ligeras molestias al restar un saque se ha convertido en un problema serio, confirmado por las pruebas médicas que le forzaron a retirarse del torneo barcelonés y a perderse también Madrid por segundo año consecutivo.

El tenista de 22 años hizo acto de presencia en los Premios Laureus en Madrid con una férula notable en su brazo derecho, inmovilizando la zona del túnel carpiano para evitar cualquier recaída. «Es un momento complicado para mí», confesó Alcaraz a TVE, sin poder aventurar plazos para su regreso: «No puedo garantizar nada sobre Roland Garros, que comienza el 24 de mayo». Su equipo, liderado por el médico Juanjo López desde Murcia, ha decidido seguir un enfoque conservador: realizar trabajo físico sin raqueta hasta asegurar una recuperación óptima. Esta determinación duele especialmente en casa, donde Madrid –del 22 de abril al 4 de mayo– se queda sin su estrella junto a las bajas de Djokovic y las dudas sobre Sinner, dejando el cuadro temblando.

Los antecedentes recientes de Alcaraz generan cierta desconfianza. Su cuerpo parece tener una especie de conspiración contra la gira sobre arcilla: en 2022, un tobillo le impidió jugar en Roma; en 2023, fue la misma muñeca la que lo apartó de Montecarlo; 2024 lo vio lidiar con problemas en el antebrazo y con un paso intermitente por Madrid; y en 2025, un muslo traicionero tras el Godó. Ahora, con Sinner consolidándose como número uno del ranking, el español podría perder hasta 3.000 puntos si no defiende París (su total quedaría en 9.960). Apostar por priorizar Roland Garros parece sensato –»es la única prioridad», afirman los analistas–, pero ¿estará listo al 100%? Forzar su participación en Roma (del 6 al 18 de mayo) podría agravar las cosas, como ocurrió hace dos años cuando compitió en Madrid con dolor y saltó directamente a París sin poder golpear bien con su derecha.

Pronósticos con un toque humorístico

El futuro parece sombrío para los seguidores españoles. Sin la presencia de Alcaraz, Roma se abre a candidatos como Sinner, quien es favorito con una cuota de 1.80, o a Zverev, cotizado a 2.10. Por otro lado, si el murciano no logra recuperarse, la atmósfera de Roland Garros podría estar dominada por los italianos. Un pronóstico más realista apunta a una recuperación entre tres y cuatro semanas, seguido por un debut sobre hierba (Queen’s o Halle) aunque con el riesgo del óxido acumulado sobre arcilla. ¿Y si esa férula acaba convirtiéndose en su nueva raqueta? Bromas aparte, el calendario ATP –ese insaciable monstruo– eleva la voz pidiendo reformas mientras que Alcaraz parece ser la víctima propiciatoria.

En el ya comenzado Mutua Madrid Open, la ausencia del ídolo local beneficia a jóvenes promesas como Arthur Fils o Rafa Jódar, quienes están sorprendiendo durante el torneo barcelonés. Mientras tanto, Sinner mantiene su trono hasta Italia; y París podría convertirse en un escenario vacío ideal para que una leyenda como Nadal cierre su carrera soñada… o no.

Torneo perdido Fecha aproximada Puntos en juego Impacto en ranking Conde de Godó 14-20 abril 200 (posibles) Mínimo Madrid 22 abril-4 mayo 1.000 (defensa) Alto Roma 6-18 mayo 1.000 (defensa) Alto Roland Garros 24 mayo-7 junio 2.000 (título) Crítico

La estrategia del joven murciano es clara: cuidar su cuerpo primero y dejar los trofeos para después. Veremos si París lo recibe con los brazos abiertos o si otro se corona.

Curiosidades sobre Alcaraz y sus desafíos sobre arcilla : Es el único top-3 que nunca ha jugado los cuatro grandes previos a Roland Garros , debido a lesiones. La férula actual recuerda a la que usó en 2023: entonces regresó para conquistar tanto Roma como París; ¿será esta vez repetición o un déjà vu desafortunado? En el torneo barcelonés logró vencer a Virtanen con la muñeca vendada; sin embargo, el finlandés bromeó diciendo: «Le hice pasar el susto del año». Acumula más ausencias en Masters 1000 que títulos (5 contra 7), pese a ser bicampeón del US Open y del torneo de Wimbledon. Además, su verdugo en Montecarlo es ahora líder con una ventaja de 1.500 puntos: esta lesión ha sido un regalo anticipado para el italiano.

:

Esperemos que la raqueta eche menos de menos a este joven talento murciano que él a ella.