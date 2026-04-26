Sabastian Sawe rompe la barrera de las dos horas y entra en la leyenda del maratón

Frente al Palacio de Buckingham, este domingo 26 de abril de 2026, un corredor keniano de 29 años cruzó la línea de meta con una expresión serena que contrastaba con la magnitud de lo que acababa de hacer.

Sabastian Sawe completó el maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos.

Por primera vez en la historia, un ser humano ha corrido un maratón oficial en menos de dos horas. No en un experimento controlado con liebres y pantallas de ritmo como el intento de Eliud Kipchoge en Viena en 2019, que registró 1:59:40 pero no fue homologado por las condiciones artificiales. Una carrera real, en competición abierta, con rivales de verdad.

El récord anterior lo tenía Kelvin Kiptum desde Chicago 2023 con 2:00:35. Sawe lo mejoró en 65 segundos. Una eternidad en términos de atletismo de élite.

Cómo fue la carrera

Sawe pasó la media maratón en 1:29:00 y completó la segunda parte en solitario con un tiempo de 59:01 minutos. Una segunda mitad más rápida que la primera, lo que en el lenguaje de los fondistas se llama negative split y es la señal de un corredor que no solo tiene capacidad física extraordinaria sino que la gestiona con una inteligencia táctica fuera de lo común.

El ritmo medio que mantuvo durante los 42,195 kilómetros fue de 2:49 por kilómetro. Para contextualizar esa cifra: la mayoría de los corredores recreativos consideran un excelente resultado completar un kilómetro en cinco minutos.

El segundo clasificado fue el etíope Yomif Kejelcha, que en su debut maratoniano registró 1:59:41, también por debajo de las dos horas. El ugandés Jacob Kiplimo fue tercero con 2:00:28, también superando el anterior récord mundial. Tres corredores en el mismo día mejoraron la mejor marca de la historia.

En categoría femenina, la etíope Tigst Assefa firmó uno de los maratones más rápidos jamás corridos por una mujer, en torno a las 2:15, consolidando su posición como la dominadora absoluta de la distancia en el atletismo femenino.

El origen de la distancia y el mito que la fundó

La maratón es el único deporte olímpico moderno que nació directamente de un mito griego. Y el mito tiene algo de siniestro que los libros de historia de las escuelas suelen suavizar.

En el año 490 a.C., tras la batalla de Maratón en la que los atenienses derrotaron al ejército persa de Darío I, el hoplita Filípides recorrió los aproximadamente 40 kilómetros que separaban el campo de batalla de Atenas para anunciar la victoria. Según Heródoto, gritó «¡Niké!» al llegar y cayó muerto de agotamiento. El primer maratoniano de la historia murió en la línea de meta.

Pierre de Coubertin recuperó esa historia para los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas en 1896, con una distancia inicial de 40 kilómetros. Los actuales 42,195 kilómetros se fijaron en los Juegos de Londres de 1908, cuando la distancia se ajustó para que la carrera arrancara desde el castillo de Windsor y terminara frente al palco real del estadio. Una decisión logística que se convirtió en estándar universal.

Sawe ganó este domingo exactamente frente al Palacio de Buckingham. El círculo tiene una simetría histórica que no parece casual.

La evolución que nadie anticipaba

La progresión del récord mundial del maratón en los últimos quince años ha sido tan vertiginosa que los propios expertos han ido revisando constantemente hacia abajo sus estimaciones sobre cuál era el límite humano.

En 2014, Dennis Kimetto estableció 2:02:57 en Berlín, que en ese momento parecía casi inmejorable. Kipchoge lo bajó a 2:01:39 en Berlín en 2018, luego a 2:01:09 en Berlín 2022. Kiptum llegó a 2:00:35 en Chicago 2023 y los especialistas especulaban con que el sub-dos podría llegar «en los próximos cinco o diez años».

Llegó dos años después.

Por qué Kenia domina y sigue dominando

Sabastian Sawe es el último de una larga cadena de fenómenos de los fondos que Kenia ha producido con una regularidad que desafía cualquier explicación simple.

La altitud de los centros de entrenamiento kenianos, especialmente Iten a 2.400 metros sobre el nivel del mar, estimula la producción de glóbulos rojos y desarrolla una capacidad pulmonar que los corredores de otras latitudes no pueden igualar sin años de adaptación. La economía de carrera, la eficiencia biomecánica con la que los kenianos transforman energía en velocidad, está entre las más altas medidas en laboratorio.

A eso se suman las zapatillas con placas de carbono, cuya revolución empezó en Monza en 2017 con Kipchoge usando los primeros prototipos de Nike y que hoy todos los grandes corredores utilizan. Los estudios biomecánicos estiman que estas zapatillas mejoran la economía de carrera entre el 4% y el 8%, lo que en términos de tiempo en una maratón puede representar varios minutos.

Sawe llevaba las Nike Pegasus, cuyo nombre evoca al caballo alado de la mitología griega pero cuyo origen real es considerablemente menos épico: surgió de un sorteo interno en las oficinas de Nike en 1982.

Lo que viene después

La pregunta que los expertos ya se hacen es cuánto tiempo durará este récord. Con tres corredores corriendo por debajo de las dos horas en el mismo día, la competencia en la distancia reina del atletismo está en un nivel que no tiene precedente.

«Con estos kenianos corriendo como si les persiguiera el diablo, predecirlo es imposible», comentaba entre risas un observador veterano antes de la carrera.

Sawe dijo tras cruzar la meta: «Cuando vi el tiempo, me emocioné muchísimo».

Filípides murió al llegar. Sawe llegó sereno. El progreso humano, a veces, se mide en esas diferencias.