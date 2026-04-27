El Rayo Vallecano remonta un 1-3 y logra un empate épico ante la Real Sociedad

Cuando un partido de fútbol termina con el narrador de la COPE diciendo «por respeto a los aficionados seguimos, pero lo que quiero es cerrar conexiones con Vallecas», algo excepcional ha ocurrido. O algo muy frustrante. O las dos cosas a la vez.

El Rayo Vallecano remontó este domingo un 1-3 en el marcador para arrancar un empate que vale casi tres puntos en la lucha por la permanencia. Alemao marcó el 3-3 en el minuto 99. Vallecas explotó. Y el arbitraje del colegiado José Luis Guzmán y las intervenciones del VAR acapararon tanto protagonismo como los goles.

El partido

La Real Sociedad mandó durante gran parte del encuentro. Mikel Oyarzabal hizo un doblete y el finlandés Orri Oskarsson añadió el tercero para poner un 1-3 en el marcador en el minuto 73 que parecía sentenciar el partido.

Lo que vino después fue un festival de polémica y emoción en proporciones iguales. Carlos Martín marcó el 2-3, pero el VAR intervino y anuló el tanto por una mano de Ratiu en la jugada anterior. A continuación, el árbitro concedió un penalti a la Real Sociedad tras revisión, que Oyarzabal transformó para hacer el 1-4… espera. El marcador que el partido terminó siendo 3-3 indica que algo cambió radicalmente en los minutos finales.

Sergio Camello igualó con un potente zurdazo tras una asistencia de Ilias Akhomach. Y Alemao completó la remontada en el minuto 99.

El Rayo terminó el partido con 24 remates, su récord en lo que va de temporada. Mereció más. No le dieron más. Le dieron un punto que en la clasificación tiene el peso específico de tres.

Isi Palazón fue expulsado desde el banquillo por protestar. Las decisiones arbitrales generaron una atmósfera que el técnico franjirrojo Iñigo Pérez abordó en rueda de prensa con una propuesta concreta: establecer un límite temporal para las decisiones del VAR para evitar exactamente el tipo de tensión que vivió Vallecas este domingo.

Camello fue más directo: «Qué bonito era el fútbol de niños, sin estas revisiones dudosas que nos juegan la vida».

Ilias también habló sin nombrar lo que nombraba: «Por detalles que no voy a mencionar, no conseguimos los tres puntos».

Lo que significa el empate

El Rayo suma 38 puntos y se sitúa duodécimo en la tabla, a cuatro puntos del descenso que marca el Sevilla, que tiene un partido menos. En una situación así, un punto arrancado en el minuto 99 después de ir perdiendo por dos goles no es un resultado agridulce. Es un resultado valioso disfrazado de frustración.

La Real Sociedad, sexta con 45 puntos, ve complicarse sus opciones europeas y se marcha de Vallecas con un empate que no esperaba necesitar explicar.

En Vallecas siguen de pie. Y eso, a estas alturas de la temporada, es lo que importa.

Goles y momentos clave

0-1 : Oyarzabal (doblete).

: Oyarzabal (doblete). 1-1 : Camello (30′).

: (30′). 1-2 : Oskarsson.

: Oskarsson. 1-3 : Oyarzabal (p.p. 73′, tras anulación).

: Oyarzabal (p.p. 73′, tras anulación). 3-3: Alemao (99′).

Amonestados: Isi (29′), Pathé Ciss (49′), Mendy (73′), Ratiu (75′) por el Rayo; Sergio Gómez (45′), Oskarsson (56′), Take (73′) por la Real. Roja a Isi (100′).

El Rayo estuvo cerca de llevarse los tres puntos en los instantes finales mientras todo el estadio vibraba al máximo. Ese espíritu indomable característico del vallecano les mantiene vivos en esta competición. ¿Lograrán seguir con esta racha o será el VAR quien les pase factura?

Curiosidades del duelo:

El gol de Alemao , su primer tanto liguero, llegó en el instante más emocionante: minuto 99.

, su primer tanto liguero, llegó en el instante más emocionante: minuto 99. El Rayo disparó 24 veces, cifra récord esta temporada; mientras que la Real solo lo hizo en 8 ocasiones.

La expulsión de Isi Palazón desde el banquillo se convierte en la primera roja así en Vallecas esta campaña.

desde el banquillo se convierte en la primera roja así en Vallecas esta campaña. Aunque Oyarzabal firmó un hat-trick virtual con dos goles y uno anulado, se marchó con solo un empate.

El partido tuvo una duración total de 100 minutos: nuevo récord de tiempo añadido en LaLiga 2026.

Con sus diez goles hasta ahora, Camello lidera la tabla entre los delanteros implicados en la lucha por no descender.

Un punto que sabe a victoria para los vallecanos; ahora Vallecas ruge pidiendo más justicia sobre el terreno de juego.