El Estadio El Sadar tiene una historia larga de hacer sufrir a los visitantes. Este domingo añadió un capítulo más a esa colección con el Sevilla como protagonista involuntario de la escena más dolorosa de la jornada.

Alejandro Catena cabeceó en el minuto 99 un centro de Moi Gómez y el balón entró en la red. Final: Osasuna 2-1 Sevilla. Y el estadio navarro estalló mientras en el sector visitante el llanto de los jugadores sevillistas contaba la historia sin necesidad de palabras.

Cómo fue el partido

El Sevilla había hecho los méritos para llevarse algo de Pamplona. Neal Maupay abrió el marcador en el minuto 69 con un gol que parecía dar oxígeno a un equipo que lo necesita como el agua. Diez minutos después, Raúl García empató. Y en el 99, cuando el punto ya parecía asegurado, Catena remató de cabeza y convirtió una tarde de sufrimiento en una pesadilla.

Vlachodimos, el portero sevillista, había tenido una actuación destacada. No sirvió de nada.

La situación que aterra en Nervión

Con 34 puntos en la jornada 32, el Sevilla ocupa la 18ª plaza, la primera posición que conduce directamente a Segunda División. El Mallorca, que marca la permanencia, tiene 35 puntos pero perdió este domingo 2-1 ante el Alavés, lo que significa que la diferencia sigue siendo de un solo punto.

El Elche ganó 2-1 al Oviedo, el colista, con goles de Pedro Bigas y Gonzalo Villar, alejándose un poco más de la zona de peligro. El mapa del descenso se aprieta y el Sevilla está en el peor lugar posible: dentro.

Osasuna, en el otro extremo de la tarde, suma 42 puntos y mira hacia Europa desde la octava posición. La diferencia entre los dos equipos que compartieron campo este domingo refleja dos temporadas completamente distintas.

La caída sin freno

El cambio de entrenador no ha producido el efecto esperado. Los empates agónicos y las derrotas acumuladas han erosionado una confianza que en un club como el Sevilla, con su historia reciente de títulos europeos, tiene un suelo que nadie esperaba que estuviera tan cerca.

Quedan seis jornadas. Un punto separa al Sevilla de la permanencia. Y las imágenes de sus jugadores llorando en El Sadar al pitido final son la fotografía más elocuente del estado en que se encuentra uno de los clubes históricos del fútbol español.

La situación en la zona baja es sombría para Nervión:

Posición Equipo Puntos 17ª Mallorca 35 18ª Sevilla 34 19ª Oviedo 30 20ª Otro 28

En lo alto de la tabla, el Barcelona lidera con firmeza con 85 puntos tras vencer 2-0 al Getafe (goles de Fermín López y Marcus Rashford) y mantiene una ventaja considerable sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, que tiene 74 puntos. Mientras figuras como Kylian Mbappé, con sus impresionantes 24 goles, brillan por su ausencia en Sevilla donde solo queda lamento.

Pronósticos: ¿Salvación o abismo?

Con seis jornadas por delante, el futuro del Sevilla es incierto. Las casas de apuestas ofrecen un preocupante 45% de posibilidades de descenso, con cuotas alarmantes de 2.50 para caer a Segunda. Se enfrentarán a rivales directos como el Mallorca y el Elche, pero su defensa sigue siendo tan endeble como un colador, lo que genera dudas entre los aficionados. ¿Habrá reacción o será un hundimiento total? Los sevillistas han conquistado siete Europa League y no pueden permitirse más tropiezos. Un veterano como Raúl García, a sus 44 años, les dio una lección magistral sobre lo que significa luchar hasta el final.

El ambiente en Sevilla se asemeja a un velorio anticipado. Los aficionados increpan a los jugadores y estos responden con tensión –recordemos lo ocurrido durante el derbi contra el Betis, donde estuvo involucrado Antony–. La prensa habla abiertamente de «quemados» sin agua a la vista. ¿Humor negro? Si finalmente consumaran su descenso, sería su primera vez en dos décadas para un club que ha disfrutado de gloria europea. No obstante, hay esperanza: la Fábrica sevillista sigue activa con más canteranos que nunca en el once inicial; adiós a las conspiraciones.

Curiosidades sobre el drama sevillista y sus protagonistas:

Raúl García , aún letal a sus 44 años: su potente zurdazo empató y desató la locura entre los aficionados locales.

, aún letal a sus 44 años: su potente zurdazo empató y desató la locura entre los aficionados locales. El gol de Catena llegó en el minuto 99; podría significar Europa para Osasuna y descenso para Sevilla.

y descenso para Sevilla. El club hispalense ha levantado siete Europa League pero no pisa Segunda desde hace veinte años.

En medio del caos, solo hubo una sonrisa entre los sevillistas: fue gracias a Neal Maupay , exjugador del Everton , quien anotó antes del duro golpe final.

, exjugador del , quien anotó antes del duro golpe final. En El Sadar se vivieron momentos intensos con más de 20.541 almas celebrando como si fuera una victoria: ¡una remontada épica en tiempo añadido!.

El tiempo apremia; Nervión contiene la respiración mientras espera a ver si este caprichoso deporte les brinda aún otra oportunidad.