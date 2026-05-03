La imagen viral de Higuaín que pone los pelos de punta: ¿está realmente así?

Una imagen tomada en una tienda de deportes de Miami ha desatado en las últimas horas una oleada de comentarios, memes y debates en X e Instagram que dice mucho sobre la relación del aficionado al fútbol con el paso del tiempo.

En la foto aparece un hombre con chanclas, pantalón corto y camiseta de tirantes blanca, barba descuidada y unos kilos de más que la vida fuera del fútbol profesional suele conceder sin pedir permiso.

El hombre es Gonzalo Higuaín, 38 años, uno de los delanteros más letales de la última generación del fútbol europeo.

Muchos aficionados tuvieron dificultades para reconocerle.

El autor de la fotografía, empleado o cliente de la tienda, sintió la necesidad de aclarar expresamente: «No es IA». Que esa aclaración fuera necesaria dice todo sobre el impacto de la imagen.

Lo que fue

Los números de Higuaín resisten cualquier debate sobre su condición de crack. En 17 años en la élite anotó más de 300 goles con una regularidad que solo los mejores delanteros del mundo pueden exhibir.

En el Real Madrid, donde llegó procedente del River Plate en 2006, marcó 107 goles en 190 partidos bajo las órdenes de varios entrenadores. En el Nápoles, donde se convirtió en ídolo absoluto, anotó 91 goles y en la temporada 2015-16 estableció el récord histórico de la Serie A con 36 goles en una sola temporada, marca que sigue en pie. En la Juventus sumó 66 goles y convivió con Cristiano Ronaldo en el ataque más temido de Italia durante esos años.

También pasó por el Chelsea y el Milan con resultados más discretos antes de cerrar su carrera en el Inter Miami en 2022, el club de David Beckham que ha convertido Florida en el destino de media docena de grandes nombres del fútbol mundial en su etapa crepuscular.

Con Argentina marcó 31 goles en 75 partidos internacionales y fue uno de los protagonistas de la final del Mundial 2014 en Brasil, que la Albiceleste perdió contra Alemania en la prórroga. Esa final, y los goles que Higuaín no anotó en ella, quedaron grabados en la memoria colectiva del fútbol con una crueldad que el tiempo ha ido matizando pero no ha borrado del todo.

Lo que es ahora

Higuaín se retiró del fútbol profesional en 2022 y no se fue lejos. Trabaja en el Inter Miami como entrenador de desarrollo de jugadores bajo la supervisión de Beckham, su antiguo compañero en el Madrid, en una apuesta por transmitir dentro del club lo que aprendió durante casi dos décadas en los mejores vestuarios de Europa.

También ha encontrado en el pádel una nueva pasión competitiva. En 2024 ganó un torneo junto a Tarek Deham, lo que sugiere que la retirada del fútbol no ha apagado su instinto competidor sino que simplemente lo ha redirigido hacia superficies más pequeñas y apuestas menos millonarias.

La vida sin dietas estrictas ni entrenamientos de doble sesión tiene consecuencias visibles y perfectamente comprensibles para cualquier persona que haya pasado de una actividad física extrema a una existencia más normal. Higuaín en la tienda de deportes de Miami es la versión humana del Higuaín que durante años tuvo que ser una máquina.

La reacción que dice más sobre el aficionado que sobre el jugador

Los comentarios en redes combinaron las bromas y los memes sobre su aspecto con los elogios hacia un legado que nadie con conocimiento futbolístico discute. Y las preguntas sobre si la foto era real, que el propio autor tuvo que desmentir, reflejan algo específico de la relación entre los aficionados y los deportistas de élite.

El aficionado tiende a congelar la imagen de sus ídolos en el momento de máximo rendimiento. Higuaín sigue siendo mentalmente para muchos el delantero que destrozaba defensas en Nápoles o que marcaba en el Bernabéu. La foto de Miami interrumpe esa imagen congelada y la sustituye por algo más verdadero y más incómodo: un hombre de 38 años que ha vivido su vida, que ha engordado como engorda cualquier persona cuando deja de entrenar cinco horas al día y que parece, por las pocas señales disponibles, razonablemente contento con ello.

El goleador implacable existe en los registros históricos del fútbol con más de 300 goles que nadie puede borrar. El hombre con chanclas en una tienda de deportes de Miami existe en el presente con la misma legitimidad.

Los dos son Gonzalo Higuaín. Y no hay ninguna contradicción entre ambos, por mucho que internet se haya empeñado esta semana en encontrarla.