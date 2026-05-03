Lewandowski y Torres sellan un triunfo épico en un duelo de infarto por LaLiga

El FC Barcelona firmó una victoria de oro en el estadio El Sadar ante un combativo Osasuna, en un enfrentamiento vibrante que mantuvo a la afición al borde del asiento. Este sábado, en una jornada clave de la lucha por el título de LaLiga 2026, los dirigidos por Hansi Flick supieron sufrir y remontar para ganar 1-2, con tantos de Robert Lewandowski y Ferran Torres que colocan al equipo catalán a un paso de su 29º entorchado liguero.

La primera mitad fue un verdadero pulmón: ambos conjuntos se enzarzaron en un ida y vuelta feroz, con oportunidades claras pero sin puntería letal. El momento de mayor peligro lo protagonizó Ante Budimir, quien con una genialidad al estilo Maradona rozó el golazo al estrellar su disparo en el travesaño justo antes del intermedio. Todo igualado al descanso (0-0).

El segundo tiempo arrancó con la misma intensidad, pero el Barça rompió el cerrojo gracias a un asistencia precisa de Marcus Rashford al área chica. Lewandowski no perdonó y conectó un cabezazo demoledor que batió a Sergio Herrera, inaugurando el 0-1 con un roce insuficiente del portero navarro. Osasuna se lanzó al ataque desesperado, pero eso abrió espacios que Ferrín López explotó con un pase milimétrico a Ferran Torres. El valenciano, frío ante el mano a mano, picó la pelota por encima de Herrera para el 0-2 y una celebración que olía a sentencia.

No obstante, Raúl García avivó la esperanza local con un zarpazo de cabeza que recortó distancias (1-2). A pesar del empuje final y los minutos restantes, el Barça defendió con uñas y dientes, sellando tres puntos de platino. Ahora, el Real Madrid no puede pinchar en Cornellá contra un Espanyol aún sin victorias este año.