Euroliga: Garuba se carga al Hapoel Tel Aviv y mete al Real Madrid en la Final Four

Usman Garuba nació en Madrid en 2002, hijo de padre nigeriano y madre española, y creció en Alcobendas dando sus primeros pasos en el baloncesto en las categorías inferiores del propio Real Madrid.

A los 19 años fue elegido en el Draft NBA de 2021 por los Houston Rockets en la decimosexta posición, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores españoles seleccionados en primera ronda en la historia del draft americano.

Tres temporadas en la NBA le bastaron para entender que su momento en Europa había llegado antes de lo previsto. Volvió al club que lo formó. Y el 7 de mayo de 2026, en Botevgrad, demostró por qué esa decisión fue la correcta.

20 de valoración. 16 puntos. Seis rebotes. Dos tapones. Y el Real Madrid eliminando al Hapoel Tel Aviv 87-78 para clasificarse para su undécima Final Four desde 2011, la cuarta en cinco años.

El partido que cierra la serie

El Hapoel Tel Aviv había demostrado en el tercer partido que no era un rival cómodo. En Bulgaria, los israelíes habían ejecutado un parcial de 21-10 con un run de 16-0 que dejó atónito al equipo de Scariolo y forzó este cuarto encuentro. Elijah Bryant (19 puntos, 9 rebotes) y Vasilije Micic (13) habían sido los artífices de esa reacción.

El Madrid ajustó la estrategia. Defensa más sólida, rotaciones más cortas, y Garuba como eje de todo lo que importaba cerca del aro. El equipo construyó una ventaja de 15 puntos en el tercer cuarto y no la soltó. El marcador final, 81-87, cierra la serie 3-1 y envía a los blancos a Atenas a partir del 22 de mayo.

Theo Maledon, el base francés ex NBA que ha vivido una resurrección en el Madrid después de años de dificultades en América, añadió 14 puntos y 18 de valoración en apenas 14 minutos, pasando de suplente a factor determinante en el tiempo que tardó Scariolo en darle minutos. Facundo Campazzo, Gabi Deck, Trey Lyles y Alberto Abalde contribuyeron entre 7 y 14 puntos cada uno. Siete jugadores alcanzaron cifras de dos dígitos en valoración.

La sonrisa de Scariolo al final lo resumía todo.

Garuba: el madrileño que volvió para quedarse

La historia de Usman Garuba es la de un jugador que tuvo que irse para entender lo que tenía. Formado en La Fábrica, la cantera del Real Madrid, fue el proyecto más ambicioso del club en años en términos de desarrollo de talento joven. Alto, atlético, con una capacidad defensiva que los scouts americanos identificaron temprano, fue elegido por los Houston Rockets antes de que muchos especialistas lo esperaran en esa posición del draft.

En Houston aprendió, creció físicamente y entendió las exigencias de la NBA. Pero los Rockets eran un equipo en proceso de reconstrucción y los minutos no llegaban con la regularidad que un jugador joven necesita para desarrollarse. Pasó por Oklahoma City Thunder antes de regresar a Europa.

Su vuelta al Real Madrid ha sido la confirmación de que en ocasiones el camino más largo es el más eficiente. Con 23 años, Garuba ha madurado como el interior físico y defensivo que el equipo necesitaba especialmente con las ausencias de Walter Tavares, que se pierde estos playoffs por lesión.

En estos playoffs de Euroliga promedia 12,5 puntos, números que abren de nuevo el debate sobre su futuro en la NBA, donde varios equipos han vuelto a interesarse por su perfil. Pero de momento Garuba tiene una tarea pendiente en Atenas: ganar la Euroliga con el club que lo formó, en la ciudad donde se juega la Final Four, delante de la afición del Panathinaikos que ya conoce bien de otras batallas.

Lo que espera en Atenas

El Real Madrid aguarda al vencedor de la eliminatoria entre Panathinaikos y Valencia Basket, actualmente con ventaja griega 2-1 y con el cuarto partido este viernes en el OAKA. Si gana el Panathinaikos, Scariolo se enfrentará a Ergin Ataman en uno de los duelos de banquillo más atractivos del baloncesto europeo. Si gana el Valencia, será un duelo español en semifinales de Euroliga, algo sin precedentes en la historia reciente del torneo.

El Olympiacos ya está clasificado tras barrer al Mónaco 3-0. El Fenerbahçe tiene su propia eliminatoria pendiente.

Serie Resultado Próximo partido Panathinaikos – Valencia 2-1 PAO 8 mayo, OAKA Olympiacos – Mónaco 3-0 Olympiacos Clasificado Fenerbahçe – Zalgiris 2-1 Fener Pendiente

La maldición que Scariolo quiere romper

El Madrid ha caído en semifinales en las dos últimas Final Fours. El recuerdo de esas eliminaciones pesa en un equipo que lleva once participaciones desde 2011 y que sabe que llegar no es suficiente. Scariolo tiene dos Euroligas en su palmarés como entrenador y sabe exactamente lo que separa a un equipo que compite de un equipo que gana.

Garuba tiene 23 años y toda una carrera por delante. Pero la Final Four de Atenas puede ser el momento que defina su primera gran temporada de regreso en Europa.

El madrileño que se fue a América con 19 años vuelve a Atenas con 23 para intentar ganar el título que el Real Madrid lleva dos años persiguiendo sin conseguir.