Djokovic sucumbe ante el qualy Prizmic en su regreso al Italian Open

Novak Djokovic, el indiscutible rey del tenis, se llevó una inesperada derrota en su regreso a las pistas del Italian Open. El croata Dino Prizmic, un joven qualifier de solo 18 años, lo eliminó con un marcador de 2-6, 6-2, 6-4 en el Campo Centrale. Este tropiezo deja al número 3 del mundo con un sabor amargo y trastoca el torneo por completo.

El partido, celebrado este viernes 9 de mayo de 2026 bajo el radiante sol romano, comenzó con Djokovic mostrando su dominio habitual. Rápidamente rompió el saque de Prizmic y se llevó el primer set sin conceder un solo juego. Sin embargo, el joven croata, con la audacia de quien no tiene nada que perder, ajustó su revés y empezó a anticipar los movimientos del serbio. En el segundo set, Prizmic empató con potentes saques y golpes sorprendentes desde la línea de fondo. El tercer set se convirtió en una lucha intensa: aunque Djokovic salvó algunos breaks, un error en la red y un passing cruzado sellaron la inesperada victoria. Más detalles en esta crónica completa.

Antecedentes de un gigante herido

Djokovic regresaba a la competición tras varios meses alejado de las canchas. Su último encuentro oficial tuvo lugar en los cuartos de final del Abierto de Australia, donde una lesión muscular le impidió avanzar. A sus 39 años y con 24 Grand Slams a su nombre, el tiempo parece no perdonarle. En Roma, donde ha conquistado siete títulos, buscaba recuperar su confianza antes del inminente Roland Garros. Por otro lado, Prizmic es una promesa del tenis croata. Actualmente ocupa el puesto 200 en el ranking mundial y entró al cuadro como Lucky Loser tras haber dado guerra en las rondas clasificatorias. Su triunfo sobre Djokovic recuerda a la victoria de Jiri Lehecka en Indian Wells 2023, aunque con menos experiencia.

El Masters 1000 sobre arcilla está viviendo su semana más intensa. Jannik Sinner (1) y Carlos Alcaraz (3) avanzan sin contratiempos: Sinner aplastó a Navone por 6-3 y 6-4 en tan solo 64 minutos; mientras que Alcaraz, por su parte, superó a Lajovic con un contundente 6-6. Otros cabezas de serie como Zverev (2) y Draper (5) también lograron avanzar a la siguiente ronda. Pero esta derrota para Djokovic plantea interrogantes: ¿está fuera de forma o ya se asoma un nuevo relevo generacional?

Análisis táctico: juventud vs experiencia

La victoria de Prizmic se basó en la paciencia. Mientras que Djokovic acumuló nada menos que 28 errores no forzados —algo poco habitual en él—, el croata mostró una defensa sólida con un impresionante porcentaje del 75% de puntos ganados al primer saque. Las estadísticas hablan por sí solas:

Jugador 1er Saque % Puntos Ganados 1er Saque Errores No Forzados Duración Djokovic 62% 68% 28 2h 10m Prizmic 71% 82% 19

El serbio, conocido por su legendario revés, mostró debilidades en movilidad. Prizmic, utilizando drops y ángulos ingeniosos para descolocarlo, demostró haber trabajado bien bajo la guía de Ivanisevic. La pregunta queda flotando: ¿fue esto solo un partido aislado o estamos ante el inicio del ocaso? A lo largo de su carrera, Djokovic ha logrado levantarse tras caídas difíciles; sin embargo, cada tropiezo pesa más cuando uno alcanza su edad.

Situación actual y pronósticos

Hoy mismo, 9 de mayo de 2026, el ambiente del torneo es electrizante. Tanto Sinner como Alcaraz son los grandes favoritos para llevarse el título; sus cuotas según casas como Bet365 son de 2.50 y 3.00 respectivamente. En la próxima ronda, Prizmic se enfrentará a Mannarino, y si logra avanzar podría encontrarse con de Minaur después. Aunque parece probable que el croata no dure mucho más tiempo en el torneo, lo cierto es que suma valiosos puntos para su ranking. Para Djokovic, se presenta un descanso necesario mientras centra sus esfuerzos en París. Con algo de humor negro podríamos decir que es como un Ferrari que arranca pero no logra acelerar: sí está presente pero no rinde al máximo.

La repercusión va más allá del resultado inmediato. En un circuito donde la resistencia sobre arcilla es clave, esta derrota pone bajo la lupa cómo los veteranos se adaptan físicamente a los nuevos desafíos que presentan los jóvenes talentos. Mientras tanto, figuras como Alcaraz, con su potente juego atlético; o Sinner, mostrando una precisión quirúrgica; representan una nueva generación que llega dispuesta a desafiar a los dioses del tenis.

Curiosidades sobre esta sorprendente derrota : Prizmic se convierte en el jugador más joven que ha vencido a Djokovic desde que lo hiciera Rublev en Miami en 2017. Con esta caída, el serbio acumula solo dos derrotas previas en primera ronda durante sus dos décadas compitiendo en Masters 1000; esta es ya la tercera. Curiosamente, cuando nació Dino ( 2008 ) ya había sido coronado campeón en Wimbledon por primera vez ( Nole ) ¡Menuda brecha generacional! Roma está escribiendo historia: es la primera vez que un qualifier elimina al tercer mejor jugador mundial en este emblemático escenario. Tras finalizar el partido, Djokovic compartió un tuit reflexionando: «Lecciones duras; Roma siempre enseña». Un clásico entre sus frases.

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El polvo rojo romano sigue vibrante y nadie puede sentirse seguro.