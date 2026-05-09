Valencia Basket hace historia en Atenas y fuerza el todo o nada en casa

Jean Montero, el joven dominicano de 21 años, se convirtió en el héroe del encuentro al anotar 29 puntos, capturar 7 rebotes y repartir 7 asistencias, logrando una impresionante valoración de 45. Su actuación fue clave en la remontada del equipo taronja en un emocionante partido disputado el viernes 8 de mayo de 2026, donde el Valencia Basket superó un 0-2 en contra frente al formidable Panathinaikos. En un tercer cuarto lleno de tensión, tanto Pedro Martínez como Ergin Ataman fueron expulsados, pero los jugadores valencianos se mantuvieron firmes.
El OAKA, repleto con 19.078 aficionados animando sin parar, fue testigo de cómo los hombres de Martínez dominaron la primera mitad, llegando a tener una ventaja de +13 al descanso (39-52). Darius Thompson (12 puntos) y Braxton Key aportaron consistencia al equipo, mientras que Montero acalló las críticas con canastas de tres y palmeos espectaculares. A pesar de que el PAO reaccionó con ímpetu –con un parcial de 27 puntos en el tercer cuarto–, el Valencia volvió a despegar: 83-90 y sentencia final con tiros libres de Horton-Tucker. Un triunfo que sabe a milagro, comparable al logrado por el Real Madrid en 2023, único equipo que ha conseguido remontar un 0-2 en la Euroliga.
La hazaña de un Valencia que desafía las expectativas
Los taronjas perdieron los dos primeros encuentros en casa, pero se mostraron imbatibles en Atenas: primero ganaron 86-89 y ahora han logrado un 87-91. Tras el partido, Pedro Martínez mantuvo la calma: «Solo hemos ganado la opción de disputar un quinto partido. Tengo un respeto total por el PAO y su experiencia». El próximo martes 12, en el Roig Arena, buscarán alcanzar la Final Four, una meta histórica para ellos, enfrentándose al Real Madrid, vencedor de su serie.
Montero, quien ha sido reconocido como Rising Star de la Euroliga y está brillando también en la ACB, registra esta temporada unos promedios de 15,1 puntos, 4,7 asistencias y una valoración de 17,9 en sus 56 partidos disputados. Su irrupción ha sido notable –quinto máximo anotador regular y MVP mensual– lo que ha catapultado al Valencia a ocupar la segunda posición en la fase regular (25-13). En playoffs ha establecido récords a una edad temprana: anotó 36 puntos contra Gran Canaria. ¿El secreto? Su madurez en momentos cruciales: robo decisivo, canasta y +9 fundamental a falta de cuatro minutos.
|Jugador clave
|Puntos
|Rebotes
|Asist.
|Valoración
|Jean Montero (VAL)
|29
|7
|7
|45
|Mike James (PAO, no titular)
|–
|–
|–
|–
|Darius Thompson (VAL)
|12
|–
|–
|–
|Shorts (PAO)
|17
|–
|–
|–
Las apuestas están reñidas: Valencia es favorito para el quinto partido (por ventaja local), mientras que PAO se sitúa como rival gracias a su experiencia. Resulta casi cómico ver a Ataman y Martínez expulsados como si fueran árbitros; ¿quién necesita banquillo cuando Montero está tan inspirado?
El análisis táctico muestra cómo la defensa del Valencia fue asfixiante: forzaron seis tiros libres cruciales sin fallo y limitaron a Lessort a solo cuatro puntos. El PAO contaba con Hayes-Davis (15) y Rogkavopoulos (16), pero no lograron concretar sus oportunidades finales. Según estadísticas avanzadas, Montero tiene un rating neto +7,6 y lidera en eficiencia. En este contexto histórico global: Valencia sigue los pasos de grandes equipos; sin embargo, hay cierto escepticismo –el PAO dirigido por Jasikevicius no regala nada.
- Curiosidades finales:
- Montero se convierte en el primer dominicano galardonado como Rising Star Euroliga; pulverizó marcas quisqueyanas acumulando 429 puntos durante la fase regular.
- Valencia es solo el segundo equipo capaz de remontar un marcador de 0-2; Madrid lo logró primero en 2023.
- OAKA será sede de la Final Four 2026; los taronjas lo han silenciado ya dos veces.
- Montero ha sido nombrado Mejor Joven ACB tres veces consecutivas; es único en la historia.
- Las expulsiones dobles entre entrenadores son una rareza dentro de los playoffs de Euroliga.
El próximo martes promete ser electrizante; el Roig Arena se preparará para arder: ¿será una proeza o una realidad?