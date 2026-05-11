Hernán Cortés, 500 años después: por qué la conquista sigue lanzando a los sectarios de Mexico contra España

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México ha reabierto una disputa que nunca se cerró del todo porque, en realidad, no es un debate histórico. Es un debate político que usa la historia como munición.

Ayuso defendió a Hernán Cortés como figura clave en la conformación del México mestizo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió compartiendo en redes sociales un documento de 1548: una provisión real de Carlos I que ordenaba liberar a los indígenas esclavizados por el conquistador. El documento, emitido desde Valladolid y dirigido a la Real Audiencia de Nueva España, reconoce actos de esclavitud, marcaje con hierro de mujeres y niños, capturas tras pactos de paz y muertes de indígenas ya sometidos en localidades como Tepeaca, Texcoco, Cuernavaca, Oaxtepec y Cholula.

Es un documento real. Sus hechos son reales. Y también lo es todo lo que ese documento no cuenta.

Lo que Cortés no hizo solo

La narrativa dominante presenta a un pequeño grupo de españoles derrotando al Imperio mexica gracias a su superioridad militar. Es una simplificación que la historiografía contemporánea ha desmontado con suficiente solidez como para que ya no tenga excusa quien la siga repitiendo.

Hernán Cortés no conquistó México por su cuenta. Fueron millones de indígenas quienes jugaron un papel activo y decisivo en la caída de Tenochtitlán, guiados por sus propios intereses políticos y territoriales. Los pueblos totonacas, tlaxcaltecas y otros señoríos oprimidos por el tributo azteca vieron en Cortés una oportunidad para liberarse del dominio de Moctezuma, que exigía jóvenes para sacrificios humanos a los pueblos sometidos.

La estrategia política de Cortés fue tan brillante como su estrategia militar. Al llegar a tierras totonacas y conocer la naturaleza de ese tributo, animó al líder Quauhtlaebana a rebelarse. Los totonacas no solo aceptaron la alianza sino que reforzaron el vínculo con dones y compromisos que establecían una relación política duradera. Los tlaxcaltecas, tras unos enfrentamientos iniciales, se convirtieron en los aliados más importantes de toda la campaña. Sin los miles de guerreros que esos pueblos aportaron, la conquista de Tenochtitlán habría sido imposible.

Esto no exculpa los abusos documentados. Los explica en su complejidad real: no fue una invasión de europeos contra indígenas sino una guerra civil mesoamericana en la que Cortés fue el catalizador y el beneficiario pero no el único protagonista.

Lo que España dejó en México y que el debate omite sistemáticamente

Hay una pregunta que el debate sobre la conquista raramente formula con honestidad: ¿qué dejaron los españoles?

La Real y Pontificia Universidad de México fue fundada en 1551, apenas treinta años después de la caída de Tenochtitlán. Es la universidad más antigua del continente americano junto con la de Lima, fundada el mismo año. Mientras en las colonias inglesas del norte no existiría educación universitaria equivalente hasta Harvard en 1636, y accesible solo para blancos, España estaba construyendo instituciones de enseñanza superior en el continente recién descubierto.

El Hospital de Jesús Nazareno de la ciudad de México, fundado por el propio Cortés en 1524, es el hospital más antiguo de América que sigue funcionando en la actualidad. Quinientos años de servicio médico ininterrumpido, fundado por el mismo hombre que el documento de 1548 acusa de esclavitud. La historia no es cómoda. Lo que Cortés fundó sigue en pie y sigue curando.

Las ciudades que los españoles construyeron en América son patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO: Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Morelia, Zacatecas. Son ciudades construidas con la mano de obra indígena, sí, y con el diseño urbanístico español, y con la financiación de la Corona, y con la fe católica como motor arquitectónico. Son un legado mixto, como es mixta toda la civilización que surgió de ese encuentro.

Las Leyes de Indias establecieron un marco legal de protección para los indígenas que no tiene equivalente en ninguna otra potencia colonial de la época. En 1593, Felipe II emitió una Real Cédula ordenando que los delitos cometidos por españoles contra indios fueran castigados con mayor severidad que los cometidos entre españoles. La Corona llevó a Cortés ante los tribunales en múltiples ocasiones por abusos contra los indígenas. El propio documento que Sheinbaum compartió es prueba de que el sistema legal colonial funcionaba: la Corona ordenaba liberar a los esclavizados porque tenía la autoridad y la voluntad de hacerlo.

El matrimonio mixto: la diferencia que nadie menciona

Hay un dato que ilustra mejor que cualquier otro la diferencia entre el colonialismo español y el anglosajón: el matrimonio entre españoles e indígenas fue legal desde el primer momento de la conquista.

Los propios monarcas españoles promovieron activamente los matrimonios mixtos como política integradora. Cortés tuvo hijos con La Malinche, reconocidos y legitimados por el Papa en 1529. El mestizaje no fue un accidente ni una consecuencia no deseada: fue una política deliberada de la Corona española que reconocía la humanidad plena de los pueblos indígenas y su capacidad para integrarse en la nueva sociedad.

Compárese esa realidad con lo que ocurrió en el territorio que hoy es Estados Unidos: el matrimonio interracial entre blancos y personas de otras razas no fue legal en todos los estados americanos hasta 1967, cuando el Tribunal Supremo anuló en el caso Loving v. Virginia las leyes antimestizaje que todavía estaban vigentes en 17 estados. Quinientos años después de que España promoviera el mestizaje como política de Estado, Estados Unidos seguía criminalizándolo.

El México mestizo que existe hoy, con el 62% de su población clasificada como mestiza, es el resultado directo de esa política española. No de una violación sistemática sino de una integración que tenía respaldo legal, religioso e institucional desde el primer día.

El debate que no cierra porque no quiere cerrarse

El enfrentamiento entre Ayuso y Sheinbaum no es un debate histórico. Es un debate sobre identidad nacional, soberanía política y memoria colectiva que usa el siglo XVI como campo de batalla por razones del siglo XXI.

Que el Gobierno de Sheinbaum lleve años derrumbando estatuas de Cortés y construyendo monumentos a los pueblos indígenas no es política histórica sino política identitaria. Que Ayuso defienda a Cortés en México tampoco es solo reivindicación histórica sino posicionamiento político ante un auditorio específico.

La historia real es más compleja y más interesante que lo que cualquiera de los dos bandos quiere contar.

Cortés esclavizó indígenas. Eso está documentado. La Corona española lo procesó por ello. Eso también está documentado. Cortés fundó el hospital más antiguo de América que sigue funcionando. Eso también. Los tlaxcaltecas lucharon con él para derrocar a Moctezuma porque preferían esa alianza a seguir pagando tributos en jóvenes para el sacrificio. Eso también. España legó universidades, hospitales, ciudades y un marco legal que promovía el mestizaje mientras otras potencias coloniales lo criminalizaban. Eso también.

La conquista tuvo horrores reales. Y tuvo un legado real que cinco siglos después sigue visible en cada ciudad colonial de México, en cada universidad fundada en el siglo XVI, en el hospital que Cortés construyó y que sigue en pie en el centro de Ciudad de México.

Contar solo la mitad de esa historia no es honestidad histórica. Es política con disfraz de historia.

Y eso es exactamente lo que tanto Ayuso como Sheinbaum están haciendo, cada una a su manera y para su propio auditorio.