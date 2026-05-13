Un Atlético letal derrota a Osasuna y mete en problemas a los navarros

El Atlético de Madrid brilló con luz propia en El Sadar durante la jornada 36 de LaLiga.

Los colchoneros lograron una victoria clara (2-1) que les mantiene en la pelea por la tercera plaza, mientras que los navarros ven cómo sus posibilidades de alcanzar Europa se desvanecen y el peligro del descenso se convierte en una sombra cada vez más amenazante.

Este resultado ilustra a la perfección el estado actual de ambos equipos: contundencia ofensiva en un lado, y una preocupante falta de acierto en el otro.

Lookman inauguró el marcador desde el punto penal en el minuto 14, tras una falta de Javi Galán sancionada por el árbitro.

El delantero nigeriano no falló y puso el 0-1 con total confianza. Diez minutos después del descanso, Alexander Sörloth casi sentenció el duelo con un cabezazo impecable tras un centro de Marcos Llorente, estableciendo así el 0-2. Los rojillos intentaron reaccionar, pero su goleador Budimir no estuvo acertado y eso les dejó atrapados en su propia ineficacia. Solo al minuto 90, Kike Barja consiguió marcar el 1-2 en tiempo de descuento; un tanto que llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido.

La pesadilla ofensiva de Osasuna

Los locales llegaban al encuentro con la esperanza de meterse de lleno en la pelea por las plazas europeas, pero la realidad fue muy diferente. La falta de puntería resultó devastadora. Budimir, quien debería haber sido su principal referencia ofensiva, no logró acertar entre los tres palos cuando más lo necesitaba su equipo. Este problema ha sido recurrente en los últimos partidos y ahora se presenta con una preocupación aún mayor. Osasuna no solo se dejó escapar tres puntos cruciales, sino que además tuvo que replantearse sus objetivos drásticamente.

Antes de este encuentro, los navarros estaban a solo tres puntos del descenso con dos partidos aún por jugarse. Perder en casa ante un rival directo es un golpe psicológico considerable. El equipo pamplonés deberá dejar atrás rápidamente sus aspiraciones europeas y centrarse en lo realmente importante: asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. La esencia del club, ese lema que dice «Osasuna nunca se rinde», será puesto a prueba en estas dos últimas jornadas de una temporada que se ha tornado dramáticamente complicada.

El Atlético mantiene viva su ilusión

Para los colchoneros, salir victoriosos de uno de los campos más difíciles del fútbol español representa un avance significativo hacia su meta de terminar terceros. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone se mantiene a tres puntos del Villarreal, que ocupa actualmente esa tercera plaza. La última jornada en La Cerámica puede ser clave si ambos equipos llegan con opciones reales para pelear por esa posición.

El Atlético mostró solidez defensiva y eficacia ofensiva, dos rasgos distintivos del estilo futbolístico que propone Simeone. No fue un partido deslumbrante, pero sí efectivo. Los colchoneros ejecutaron su estrategia a la perfección, aprovecharon las ocasiones creadas y se llevaron los tres puntos a casa. En una temporada donde cada error cuenta, esta capacidad para ganar en campos complicados resulta crucial. Con 74 puntos acumulados hasta ahora, el equipo madrileño sigue teniendo oportunidades reales para cerrar la campaña en una posición que le permita disputar la Champions League la próxima temporada.