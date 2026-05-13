El Betis despacha al Elche y vuelve a la Champions tras 21 años de ausencia

La Liga de Campeones volverá a La Cartuja. Este martes 12 de mayo, el Real Betis puso fin a dos décadas de espera y selló su regreso a la máxima competición europea con una victoria significativa ante el Elche (2-1), desatando una oleada de euforia entre los aficionados sevillanos.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini no solo logró un triunfo en la jornada 36, sino que también escribió un capítulo brillante en su historia reciente al certificar matemáticamente la quinta plaza, que concede el último billete europeo disponible en LaLiga.

La última vez que los verdiblancos participaron en la Champions fue durante la temporada 2005/2006, hace más de veinte años.

Aquella clasificación llegó en la última jornada tras un empate en Mallorca, mientras que esta vez se aseguró tres partidos antes del final, lo que demuestra la solidez de un proyecto que ha evolucionado notablemente en los últimos años. Con 57 puntos acumulados, el Betis se aleja siete unidades del Celta, su más cercano perseguidor, lo que hace casi imposible que pierda su posición privilegiada en las jornadas restantes.

El gol de Fornals que cambió la historia

Pablo Fornals fue el artífice de esta clasificación histórica. El mediocampista castellonense, quien está en los planes de la selección española, lanzó un impresionante disparo desde fuera del área en el minuto 68 que se coló por la escuadra superior derecha defendida por Matías Dituro. Fue un remate con una precisión digna de mención, del tipo que puede definir temporadas y, en este caso, marcó el futuro europeo de un club que había estado demasiado tiempo alejado de la élite continental.

Antes de ese momento crucial, el encuentro había seguido un desarrollo complicado. Cucho Hernández abrió el marcador para el Betis en el minuto 9 con un potente disparo raso que encendió La Cartuja. Sin embargo, Héctor Fort igualó el partido en el minuto 41 tras un desafortunado desvío de Junior Firpo, devolviendo así la incertidumbre al estadio bético. Consciente de que su permanencia dependía de sumar puntos, el Elche vendió cara su derrota y presentó un partido competitivo que obligaba al Betis a esforzarse más de lo esperado.

La expulsión que definió el destino

El momento decisivo llegó a los 49 minutos del segundo tiempo. Léo Pétrot, defensor del Elche, cometió una falta sobre Antony, lo cual fue sancionado por el árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos con tarjeta roja directa. Esta expulsión transformó radicalmente las circunstancias del partido. Con uno menos durante la parte final, el equipo ilicitano se replegó defensivamente; sin embargo, la experiencia y calidad del equipo verdiblanco terminaron imponiéndose. Pellegrini, consciente de la superioridad numérica, introdujo a Isco para reforzar el control del balón y fue entonces cuando Fornals encontró el espacio necesario para sellar el destino del encuentro.

Aunque no fue el único factor determinante, la salida de Pétrot aceleró los acontecimientos. El Betis había dominado amplios tramos del juego y necesitaba ese empujón psicológico para romper con la resistencia ilicitana. Con esa ventaja numérica, los verdiblancos recuperaron tanto la posesión como la iniciativa táctica, presionando hacia adelante con esa confianza propia de quienes saben que están a un gol de alcanzar un sueño.

Un proyecto en ascenso bajo Pellegrini

La clasificación del Betis es sin duda un triunfo rotundo para Manuel Pellegrini, quien ha convertido al club verdiblanco en una entidad competitiva capaz de medirse con los grandes equipos. El técnico chileno ha sabido imprimir una identidad clara al equipo y mantenerlo fiel a su estilo incluso ante momentos difíciles. La capacidad para jugar con personalidad cuando estaba todo en juego revela una madurez táctica impresionante dentro del grupo.

El Betis llega a esta clasificación después de haber estado siempre entre los puestos europeos durante toda la temporada, nunca alejándose de las posiciones que dan acceso a competiciones continentales. Esta consistencia es reflejo del trabajo bien hecho y una estructura sólida donde todos responden cuando más se les necesita. Jugadores como Fornals, Cucho Hernández, Antony y Ez Abde han sido claves durante este ascenso, aportando calidad y creatividad justo cuando más se requería.

Lo que viene después

Con su clasificación asegurada tres jornadas antes del final, el Betis puede afrontar las dos últimas jornadas con cierta tranquilidad. El equipo se trasladará al Camp Nou el domingo 17 de mayo para enfrentarse al Barcelona, y recibirá al Levante el sábado 23 en La Cartuja. Estos encuentros ofrecen no solo una oportunidad para mantener dinámica positiva sino también para cerrar la temporada regular con buenos resultados que generen confianza hacia la próxima edición de la Champions League.

Participar en esta máxima competición europea representa un salto cualitativo significativo para las arcas del club; tanto económicamente como a nivel internacional. Tras haber realizado inversiones inteligentes en los últimos años, ahora tendrán ocasión de competir contra algunos de los mejores equipos europeos; sin duda atraerá futbolistas más renombrados y consolidará su posición como uno de los grandes proyectos dentro del fútbol español.

Curiosidades sobre el Betis y esta clasificación

• Pellegrini en números: El técnico chileno ha llevado al Betis a la Champions por segunda vez en su historia y se ha consolidado como uno de los principales artífices del crecimiento verdiblanco.

• Fornals, hombre clave: Este mediocampista castellonense ha sido esencial durante la recta final de temporada; su rendimiento explica por qué está siendo considerado para formar parte del equipo nacional.

• Expulsión decisiva: La tarjeta roja mostrada a Pétrot fue apenas la segunda del partido e influyó decisivamente sobre cómo se desarrolló posteriormente.

• Cucho Hernández como goleador destacado: Este colombiano ha sido una revelación esta temporada; sus goles han sido cruciales para elevar al Betis.

• Álvaro Fidalgo también estará presente: Aunque no disputó todo el encuentro frente al Elche, será parte importante del camino europeo del Betis durante la próxima temporada.

• Última participación memorable: La anterior clasificación a Champions data ya desde 2005/2006; exactamente hace 21 años, subrayando así lo histórico de este logro actual.

• Cupos para España aumentan las opciones: La clasificación del Betis fue posible gracias a que España cuenta con cinco cupos para la temporada 2026-27; esto permitió acceder a uno más entre los mejores equipos europeos.