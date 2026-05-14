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MISTERIO EN LA PRESIDENCIA DEL BERNABÉU

Real Madrid: ¿Hay una maniobra para desplazar a Florentino desde Iberdrola con Galán al mando?

El presidente del club convoca elecciones y señala a Enrique Riquelme como parte de una intriga de poder

Florentino Pérez
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Archivado en: Deportes | Florentino Pérez | Ignacio Galán

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El Real Madrid se encuentra en la cuerda floja ante una contienda presidencial que entrelaza el mundo del fútbol, las energías renovables y, por qué no, ciertos guiños políticos. Florentino Pérez, el inquebrantable presidente del club blanco, lanzó la bomba este martes 13 de mayo de 2026 en una explosiva rueda de prensa en Valdebebas: elecciones a la vista para que «ese señor con acento mexicano» se postule. Se refería a Enrique Riquelme, un empresario alicantino de 37 años que lidera Cox Energy, un coloso del sector energético con presencia en España, México, EE.UU. y Oriente Medio.

Riquelme, socio madridista desde hace más de dos décadas, cumple con todos los requisitos: español, cuenta con un aval de 187 millones de euros (el 15% del presupuesto del club) y está dispuesto al diálogo, aunque no oculta su valentía ante el desafío.

Detrás de todo estaría la operación Quila -la compra de Iberdrola México a Cox-, así la han señalado fuentes cercanas al asunto según cuenta El Mundo, huele a venganza de tiempos pasados. En 2006, Pérez intentó engullir Iberdrola, pero Ignacio Sánchez Galán plantó cara. Dos décadas después, el presidente de la eléctrica parece estar tomando la ofensiva. Apoya a Riquelme, quien ha visto multiplicar su patrimonio tras la venta de la filial mexicana de Iberdrola por 3.700 millones. Juntos han forjado una complicidad futbolística, y ahora David Mesonero, yerno de Galán y directivo en Iberdrola, podría ser tanto aliado como competidor para Riquelme en esta carrera. Para conocer más sobre esta millonaria operación que desafía el dominio de Florentino en el Madrid, el tablero se complica.

Florentino no se amedrenta. «No sé quién es ese señor, que se presente», declaró sobre Riquelme mientras arremetía contra los medios y hasta los conciertos celebrados en el remodelado Bernabéu. Convocó elecciones para disipar rumores, pero persiste el escepticismo. En especial porque el Pérez ha sido reelegido hace un año y no es conocido por realizar cambios drásticos ni por decisiones viscerales; durante sus 25 años bajo la batuta de Pérez ha cosechado 37 títulos europeos pese a haber vivido cinco temporadas sin éxitos importantes.

En lo político, rumores vinculan a Pedro Sánchez con Galán en un pacto insólito para desbancar al «rey de la construcción». El presidente del club blanco critica que parte de la prensa lo pinta como un anciano agonizante de 79 años; sin embargo, él asegura: «No me echan ni a tiros».

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