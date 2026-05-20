Cucurella, el lateral que fascina al nuevo Atlético de Alemany

En la lista de nombres que rodea al nuevo proyecto del Atlético de Madrid, hay uno que resuena con fuerza en los despachos: Marc Cucurella. El club busca un lateral zurdo versátil, que no solo refuerce una defensa más adelantada, sino que también ofrezca una salida limpia de balón y sume metros en ataque. El futbolista del Chelsea, quien ha sido internacional con España, parece encajar a la perfección, como si el informe técnico hubiera sido redactado teniendo en mente sus características.

De acuerdo con las últimas informaciones procedentes del entorno rojiblanco, especialmente recogidas por la prensa deportiva española, la reestructuración de la defensa es una prioridad. En este sentido, Cucurella se perfila como el objetivo principal para la dupla formada por Miguel Ángel Gil y el recién llegado Mateu Alemany, quien ve en el catalán un perfil similar al que ya impulsó en otros proyectos ambiciosos dentro de LaLiga.

Un análisis reciente sobre la nueva defensa que está diseñando el Atlético y su relación con Cucurella señala cómo el club explora opciones flexibles (cesión con opción de compra, pago fraccionado, bonus por objetivos) para llevar a cabo esta operación dentro del límite salarial y competir con otros interesados europeos.

Trayectoria: desde La Masia hasta la Premier, pasando por Getafe y Brighton

Cucurella, formado en La Masia, brilló realmente en el Getafe de Bordalás. Allí se consolidó como un lateral/carrilero zurdo con espíritu de centrocampista: agresivo en la presión, con gran recorrido y un carácter competitivo notable. Su salto a la Premier League con el Brighton le permitió dar un paso adelante en términos de lectura táctica y salida de balón, lo que llamó la atención del Chelsea, que pagó una cantidad considerable por su fichaje.

Su etapa en Stamford Bridge ha estado marcada por altibajos, entre cambios de entrenador y variaciones tácticas. Sin embargo, los analistas del Atlético subrayan:

Capacidad para jugar: como lateral en una línea de cuatro como carrilero en un 5-3-2 incluso como tercer central zurdo en una línea defensiva de tres

Intensidad sin balón y buen timing a la hora de presionar

Personalidad destacada en partidos importantes, tanto en Premier como en Champions

En un escenario donde el Atlético está en transición, su experiencia en ligas exigentes se considera un valor añadido frente a otras alternativas más económicas pero menos consolidadas.

Rompecabezas táctico: lo que podría cambiar en el Atlético

La incorporación de Cucurella transformaría casi toda la estructura defensiva. La idea es que el equipo pueda alternar:

4-3-3 o 4-2-3-1 Cucurella actuando como lateral muy profundo interior zurdo cerrando por dentro para protegerle las espaldas

3-5-2 carrilero ocupando todo el costado libertad para aparecer por dentro durante las salidas de balón



Este ajuste permitiría:

Adelantar la línea defensiva sin temor a dejar espacios a la espalda. Presionar más arriba gracias a un lateral capaz de corregir errores durante las transiciones. Liberar a los delanteros de bajar tantos metros, aumentando así su presencia ofensiva en campo rival.

Además, serviría como solución para uno de los problemas recurrentes del Atlético reciente: su fragilidad cuando los rivales cambian el juego hacia su lado menos fuerte. Cucurella está habituado a defender grandes espacios en la Premier League, algo muy apreciado por los técnicos colchoneros.

Aspectos económicos, competencia y previsiones

El gran desafío tiene un nombre claro: el coste de la operación. El Chelsea no va a regalar a un jugador joven que cuenta con contrato y renombre internacional. Por su parte, el Atlético no puede permitirse realizar grandes desembolsos sin antes concretar una venta significativa.

En los rumores del mercado se habla sobre:

La posibilidad de una cesión con opción de compra obligatoria supeditada a ciertos objetivos.

supeditada a ciertos objetivos. Inclusión de bonus vinculados a partidos jugados o clasificación europea.

Interés por parte de otros clubes ingleses que podrían elevar aún más el precio.

Ante esta presión, las previsiones son cautelosas:

Deportivamente, sería una incorporación ideal.

Económicamente, requiere ingenio y algo de paciencia.

Estratégicamente, enviaría un mensaje claro sobre las intenciones del Atlético para competir desde la banda izquierda con un perfil moderno y dinámico.

Si el club consigue cerrar este acuerdo sin comprometer sus cuentas, este fichaje podría marcar el inicio sólido para esta nueva etapa. En caso contrario, existe el riesgo de haber expuesto demasiado pronto cuáles son las aspiraciones del cuerpo técnico.