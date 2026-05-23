El Real Madrid busca la Euroliga mientras enfrenta un incendio fuera de la pista

A 22 de mayo de 2026, el Real Madrid de baloncesto llega a la Final Four de la Euroliga en Berlín cargando una mochila poco habitual: ser favorito y convertirse, sin quererlo, en protagonista de un conflicto que va más allá del deporte. El equipo dirigido por Chus Mateo se presenta nuevamente entre los candidatos al título, pero el clima que rodea la competición, las tensiones en torno a los clubes israelíes y el desgaste competitivo convierten esta lucha por el trofeo en algo mucho más complicado que un simple torneo de cuatro partidos.

La temporada del equipo blanco ha sido una montaña rusa, equilibrando momentos de excelencia en la cancha con tormentas fuera de ella. A las victorias, frecuentemente contundentes, se han sumado semanas llenas de debates sobre partidos a puerta cerrada, viajes complicados y decisiones de seguridad que han modificado el calendario europeo. Todo esto ocurre mientras una plantilla veterana intenta aprovechar una ventana competitiva que no durará para siempre.

Antecedentes recientes: del dominio al susto

El Real Madrid defiende su corona continental y, a pesar de algunos tropiezos destacados durante la fase regular —como esa reciente derrota ante Maccabi Tel Aviv, decidida por un triple de Tamir Blatt en Belgrado— ha mantenido un balance élite y ventaja en los cruces. Esa noche dejó dos mensajes claros: el campeón es vulnerable cuando pierde concentración en defensa y, al mismo tiempo, sigue siendo capaz de luchar hasta el último segundo incluso en escenarios hostiles.

Las series de playoff volvieron a demostrar la fiabilidad de un bloque que combina:

La jerarquía de Facundo Campazzo como director

como director El impacto interior de Edy Tavares y Vincent Poirier

y La puntería letal de Dzanan Musa y Mario Hezonja

y El trabajo silencioso pero efectivo de veteranos como Sergio Llull o Rudy Fernández, quienes parecen estar viviendo sus últimas batallas al más alto nivel

Todo esto sucede en un clima extradeportivo cada vez más tenso. Se han declarado partidos como “alto riesgo”, se han reubicado duelos fuera de Israel y ha habido encuentros sin público en España debido a las protestas contra la presencia de equipos israelíes. El club blanco ha tenido que lidiar con comunicados constantes, ajustes logísticos y un foco mediático que antes solo se centraba en lo deportivo.

(En los medios españoles se ha analizado cómo la entidad enfrenta esta Final Four mientras navega por este contexto convulso y las exigencias de un calendario que apenas da respiro a sus veteranos, tal como se ha reflejado en una reciente crónica sobre cómo el Real Madrid luchará por la Euroliga en medio del drama).

Situación actual: plantilla al límite y presión máxima

Al llegar a Berlín, el parte informativo es claro:

Varios jugadores sufren sobrecarga por la exigencia doble ACB–Euroliga

El desgaste emocional por partidos trasladados, canchas neutrales y viajes adicionales ha sido notable

La presión institucional por conseguir otro título europeo se siente en cada rueda de prensa

En términos tácticos, el Real Madrid se aferra a su estilo:

Ritmo controlado: Campazzo establece el tempo, combinando transiciones rápidas con ataques largos desde media pista. Juego interior dominante: Tavares marca la diferencia. En defensa cierra espacios y en ataque obliga a colapsar la zona rival. Tiro exterior por volumen: Musa, Hezonja, Yabusele y compañía dependen del triple. Cuando aciertan, parecen imparables; cuando no lo hacen, les cuesta anotar desde media pista.

Las dudas surgen al mirar hacia el banquillo. ¿Cuántos minutos pueden aguantar Llull y Rudy con alta intensidad en una Final Four comprimida en tres partidos durante cuatro días? ¿Hasta qué punto se puede cargar a jóvenes como Hugo González con responsabilidades sin quemarlos ante tanto foco?

Pronóstico: favoritismo relativo y tentación de sorpresa

Las casas de apuestas colocan al Real Madrid como:

Candidato principal al título

Por delante del FC Barcelona, Olympiacos y otros equipos sobrevivientes del lado teóricamente “duro” del cuadro

Sin embargo, este favoritismo es menos rotundo que en años anteriores. Los factores que abren la puerta a posibles sorpresas son claros:

La carga emocional típica de una Final Four a partido único; un mal tercer cuarto podría mandarte a casa

La fatiga física acumulada por una plantilla larga pero veterana

El ruido externo puede desviar momentáneamente la concentración

Desde un punto narrativo, el club blanco se encuentra sobre una línea muy fina: si gana, consolidará su reciente hegemonía y se hablará de dinastía; si pierde, el relato cambiará hacia el “fin de ciclo”, posible salida de piezas clave y necesidad urgente de reconstrucción.

Curiosidades que rodean al Real Madrid y esta Euroliga

Rudy Fernández podría despedirse levantando su tercer título con el Real Madrid.

podría despedirse levantando su tercer título con el Real Madrid. Llull ya cuenta con más apariciones en Final Four que muchas instituciones históricas del torneo.

ya cuenta con más apariciones en Final Four que muchas instituciones históricas del torneo. El Real Madrid podría ser el primer equipo en más de diez años capaz de repetir título bajo este formato tan comprimido.

En varios encuentros “neutrales” esta temporada, los aficionados blancos han convertido pabellones lejanos en una especie de WiZink portátil.

Pese al tumulto mediático, el equipo ha liderado la Euroliga en rating ofensivo durante gran parte del curso.

Si Tavares domina los rebotes en Berlín como lo hizo durante la fase regular, podría firmar unas estadísticas históricas para un pívot en esta Final Four.

Berlín espera baloncesto intenso, tensión palpable y algo más que drama; el Real Madrid llega decidido a que cuando baje el telón lo único que quede sea el brillo del trofeo.