Florentino Pérez sigue siendo el favorito

Con la resaca aún presente tras el cierre de Liga del Real Madrid frente al Athletic, el club blanco se adentra en un terreno casi desconocido en los últimos veinte años: una campaña electoral auténtica. Enrique Riquelme, empresario alicantino, se ha decidido a dar un paso que muchos han considerado, pero pocos han llevado a cabo: desafiar a Florentino Pérez en las próximas elecciones a la presidencia.

Mientras el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa cerraba la temporada con un vibrante 4-2 contra el conjunto bilbaíno, la noticia que circula por los pasillos del Bernabéu no es sobre fichajes ni renovaciones, sino sobre la configuración de la lista que respalda al aspirante. Un movimiento ambicioso… aunque las predicciones tanto deportivas como políticas apuntan a un claro favorito.

La lista de Riquelme: músculo corporativo para retar al presidente

La candidatura de Riquelme ya está tomando forma. Según se ha detallado en la información sobre la lista que apoyará a Enrique Riquelme en las próximas elecciones del Real Madrid, el alicantino ha reunido una junta con perfiles de alto nivel:

Ejecutivos del ámbito empresarial y financiero .

. Directivos con experiencia en sanidad, automoción y medios de comunicación .

. Nombres habituados a manejar grandes empresas tanto nacionales como internacionales.

Entre los miembros más destacados se encuentra el propio Enrique José Riquelme Vives, fundador del grupo Cox, especializado en energías renovables y agua, quien se presenta como la cara visible de una nueva generación empresarial.

La intención es clara: rodear al candidato con una junta de gestores profesionales que transmitan solidez económica y modernidad. Más “consejo de administración del IBEX” que grupo aficionado. En términos de imagen, el mensaje es contundente: existe una alternativa bien estructurada, con respaldo económico –cercano a 193 millones respaldados por entidades financieras internacionales– y un proyecto claro.

Florentino, el favorito que juega en casa… y goleando

Sin embargo, presentar una candidatura sólida no es lo mismo que arrebatarle el trono al hombre que ha transformado al Real Madrid en un referente deportivo y económico del siglo XXI. Florentino Pérez, con sus 79 años, continúa al mando de un club que:

Ha dominado Europa durante la última década.

Genera ingresos comerciales y procedentes del estadio.

Presume de contar con una plantilla competitiva y revalorizada.

La sensación entre gran parte de los aficionados es que el presidente cuenta con ventaja local y marcador favorable. El nuevo Bernabéu, su valor como marca y su habilidad para gestionar grandes operaciones (desde fichajes estelares hasta relevos generacionales) actúan como un aval constante. No sorprende que muchos analistas sitúen las “probabilidades de reelección” de Florentino en niveles abrumadores:

Percepción de favoritismo: entre el 70-80 % entre socios consultados en diversas encuestas informales.

entre socios consultados en diversas encuestas informales. Espacio para sorpresas: un 20-30 %, alimentado por las ansias de cambio de una parte menor pero ruidosa del madridismo.

En términos deportivos, si esto fuese un clásico, las apuestas colocaría al presidente saliente con cuotas casi simbólicas para triunfar. Y hasta ahora, no hay demasiadas señales de revuelta interna.

El cierre de Liga ante el Athletic: un contexto ideal para el oficialismo

La temporada liguera ha llegado a su fin con una victoria emocionante: 4-2 ante el Athletic Club, en otro encuentro que refuerza la narrativa de un club en continuo crecimiento. El Real Madrid esta campaña no ha actuado como un gigante fatigado; más bien ha sido una entidad impulsada por su ambición deportiva, tanto desde su primer equipo como desde su cantera.

El partido contra los bilbaínos, descrito como un triunfo convincente y lleno de ritmo, también sirve como escaparate para mostrar su trabajo formativo. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa concluyó la Liga exhibiendo una ofensiva sólida, combinando intensidad, pegada y carácter. Esa combinación encaja perfectamente con la historia exitosa del actual proyecto:

Entrenadores competitivos.

Una cantera destacada y prometedora.

La sensación palpable de un club que avanza sin perder su esencia.

En este escenario, cualquier aspirante que llegue con promesas revolucionarias se enfrenta a una realidad incómoda: convencer a los socios para cambiar algo que funciona objetivamente bien es complicado.

Un aviso desde la experiencia: Mourinho y la gestión del vestuario

Mientras tanto, en medio del bullicio electoral y del cierre de temporada, surge una nota curiosa desde el ámbito internacional. Un futbolista francés que fue entrenado por José Mourinho ha lanzado una advertencia al vestuario del Madrid. Su mensaje es claro: bajo la dirección del técnico portugués, “te coloca en tu sitio”.

Más allá de ser solo anécdota, esta afirmación conecta con un debate profundo dentro del club: la gestión del vestuario y los egos estelares. La etapa bajo Mourinho dejó huellas imborrables pero también enseñanzas valiosas que han sido integradas por el propio club en su cultura interna. En este entorno tan exigente, encontrar ese equilibrio entre disciplina estricta y protección hacia los jugadores se ha convertido casi en un arte que Florentino ha sabido delegar acertadamente entre técnicos y directores deportivos.

Si Riquelme desea ser una alternativa real deberá demostrar que su junta puede moverse dentro esa misma línea delicada: defender los colores del escudo, gestionar adecuadamente el vestuario, mantener la disciplina sin caer en guerras internas similares a las vividas durante ciertos episodios pasados.

Pasado, presente y pronóstico: una campaña que será examen y escaparate

El regreso a unas elecciones disputadas tras casi veinte años funcionará como una radiografía general del club:

Medirá cuánto apoyo recibe la figura de Florentino Pérez .

. Evaluará si hay apetito por un relevo generacional dentro los despachos.

Pondrá bajo escrutinio el modelo económico vigente así como las decisiones acerca del nuevo estadio y política deportiva.

El escenario más probable, considerando la fortaleza institucional y deportiva actual del Real Madrid, apunta hacia una victoria clara para el presidente. Pero ya solo la existencia misma de una candidatura fuerte encabezada por Enrique Riquelme, respaldada por un equipo robusto y financiación seria representa un cambio significativo. Esto devuelve al club esa práctica saludable donde quienes están en poder deben justificar sus decisiones ante los socios.

Al final del día, los madridistas se verán ante la opción entre mantener la continuidad ganadora o apoyar a una alternativa dispuesta a modernizar aún más lo que ya es referencia mundial. No es precisamente un mal dilema para un club que acaba de cerrar otra campaña sonando fuerte hacia el futuro.

Algunas curiosidades sobre estas elecciones

Primera candidatura relevante : Riquelme representa al primer rival serio contra Florentino desde hace dos décadas.

: Riquelme representa al primer rival serio contra Florentino desde hace dos décadas. Aval millonario : seguir presentando un aval cercano al 20 % del presupuesto continúa actuando como filtro natural.

: seguir presentando un aval cercano al 20 % del presupuesto continúa actuando como filtro natural. Perfil generacional : con 37 años, Riquelme simboliza ese relevo corporativo frente a un presidente ya mayor.

: con 37 años, Riquelme simboliza ese relevo corporativo frente a un presidente ya mayor. Estadio como herramienta electoral : el nuevo Bernabéu es tanto mejor carta para oficialismo como desafío para cualquier oposición.

: el nuevo Bernabéu es tanto mejor carta para oficialismo como desafío para cualquier oposición. Arbeloa como referente : ese 4-2 contra Athletic refuerza su figura como símbolo tanto de cantera como del nuevo ADN competitivo.

: ese 4-2 contra Athletic refuerza su figura como símbolo tanto de cantera como del nuevo ADN competitivo. Recuerdos sobre Mourinho : las menciones hacia él continúan marcando discusiones sobre carácter y disciplina dentro del vestuario blanco.

: las menciones hacia él continúan marcando discusiones sobre carácter y disciplina dentro del vestuario blanco. Voto joven: muchos socios llamados a votar nunca han vivido realmente una campaña electoral real; esto añade incertidumbre al ambiente general.

En este Real Madrid acostumbrado a ganar casi todo lo disputado hasta ahora solo queda preguntarse si también seguirá goleando en las urnas.