El triple impulsa al Real Madrid hacia otra final de Euroliga… y la lesión de Garuba genera preocupación

La velada del 22 de mayo de 2026 en el OAKA de Atenas dejó una estampa familiar: el Real Madrid avanzando hacia otra final de Euroliga, mientras un rival español lidiaba con la frustración. La sorpresa no radicó en el resultado final, sino en los detalles: una brillante actuación desde el perímetro, un control absoluto del rebote ofensivo… y un gesto de preocupación tras la lesión de Usman Garuba, que convirtió la celebración en un festejo agridulce.

El equipo dirigido por Sergio Scariolo se impuso a Valencia Basket con un contundente 90-105, un marcador que oculta las emociones vividas durante un partido que tuvo momentos frenéticos. El Madrid selló su pase a la final gracias a su acierto desde la línea de tres y su dominio en el rebote ofensivo, mientras que Valencia sufrió por su falta de agresividad en los momentos decisivos y una clara desventaja física bajo los tableros. El premio para los merengues: enfrentarse este domingo 24 de mayo, a las 20:00, contra Olympiacos, con la vista puesta en conseguir la Duodécima.

El triple como arma ofensiva

El encuentro se definió cuando el Madrid afinó su puntería. Tras un primer cuarto equilibrado, el perímetro blanco empezó a castigar cada error defensivo del Valencia. La estrategia de Mumbrú, centrada en presionar el balón para evitar ventajas interiores, resultó costosa: cada ayuda tardía brindaba tiros abiertos.

Hezonja , desatado, concluyó con 25 puntos y una impresionante serie desde el exterior.

, desatado, concluyó con 25 puntos y una impresionante serie desde el exterior. Los jugadores secundarios también hicieron su parte: Lyles , Feliz y Deck sumaron puntos constantes, evitando que el equipo cayera en sequías anotadoras.

, y sumaron puntos constantes, evitando que el equipo cayera en sequías anotadoras. El impacto colectivo desde el triple obligó a Valencia a estar siempre a remolque, sin poder igualar el ritmo del Madrid.

Tácticamente, el Madrid supo aprovechar una debilidad clara: castigar la sobrecarga defensiva del rival. Cada penetración atraía ayudas, cada continuación generaba oportunidades adicionales; ahí es donde el equipo blanco demostró su eficacia. Valencia, que había destacado por su energía y valentía durante gran parte de la temporada, se encontró ante un oponente que jugaba al nivel propio de una Final Four.

El partido dejó claro que cuando el Madrid activa su versión más letal desde el perímetro, pocos equipos del continente pueden seguirle el compás durante cuarenta minutos, especialmente bajo presión.

Dominio del rebote: otro factor decisivo

Si el triple fue clave, el rebote ofensivo actuó como un martillo implacable. Cada fallo del Madrid se transformaba en una nueva oportunidad, creando una presión psicológica constante sobre un Valencia incapaz de cerrar su aro.

Aspectos clave cerca del aro:

Ventaja evidente en segundas oportunidades que sostuvo al Madrid incluso en momentos complicados.

Eficaz trabajo de los interiores en box-out y lectura del rebote largo.

Participación activa de los exteriores cargando el rebote, lo que desestabilizó la defensa taronja.

Sin embargo, este dominio cercano al aro se vio empañado por uno de los momentos más preocupantes de la noche: la lesión de Garuba. El pívot se lastimó a falta de nueve minutos para finalizar con un marcador de 73-86, justo cuando el partido empezaba a decidirse. La reacción del banquillo y las primeras declaraciones posteriores reflejaron inquietud. Scariolo fue claro: Garuba no estará disponible para la final.

La ausencia del internacional español impacta directamente en la rotación interior ya debilitada por las bajas de Tavares y Len. El Madrid ha construido gran parte de su identidad esta temporada gracias a su profundidad y versatilidad cerca del aro; ahora deberá afrontar la final con menos recursos dentro y con ajustes necesarios en su estrategia.

Camino decidido hacia la Duodécima… pero con desafíos

Con esta victoria ante Valencia, el Real Madrid alcanza su cuarta final consecutiva en cinco años, una cifra que revela sin duda alguna su dominio reciente en Europa. Solo fallaron en 2025 en Abu Dabi; sin embargo, levantaron la Undécima ante Olympiacos en 2023 gracias al memorable tiro de Llull a tan solo 3,1 segundos del final. Ahora se presenta otra oportunidad entre ambos equipos.

No obstante, las circunstancias son diferentes esta vez:

Olympiacos llega más fresco físicamente y ávido por vengarse tras aquella final perdida.

llega más fresco físicamente y ávido por vengarse tras aquella final perdida. El Madrid entra a esta final con tres bajas interiores y necesidad urgente de reorganizar roles y tiempos de juego.

La calidad general de esta Euroliga 2025-26 ha sido notablemente alta; tanto así que los playoffs han sido intensamente competitivos.

A pesar de todo esto, el equipo blanco avanza con esa autoridad propia de aquellos que saben estar listos para superar cualquier adversidad. Han soportado lesiones importantes, han reinventado sus rotaciones y están nuevamente a solo 40 minutos más cerca de otro título continental que ampliaría aún más su leyenda. La consigna “A por la Duodécima” ya no es solo un lema; se ha convertido realmente en una hoja de ruta.

Desde un punto táctico, este duelo contra Olympiacos promete ser intenso:

Ritmo: los griegos preferirán un partido más controlado y físico con posesiones prolongadas.

Perímetro: será crucial que el Madrid repita esa versión afilada desde el triple sin caer en precipitaciones innecesarias.

Pintura: sin Garuba presente, cada falta cometida por los interiores blancos podría tener consecuencias severas; gestionar sus minutos será casi como armar un rompecabezas.

Las casas de apuestas colocan ligeramente al Madrid como favorito; más por historia y talento general que por estado físico actual. Es como si fueran “favoritos entre algodones”. Este escepticismo lógico ante las lesiones convive con una fe casi irracional hacia un grupo acostumbrado a rendir al máximo cuando está en juego un título; así lo reflejan tanto las crónicas recientes sobre el partido ante Valencia como los análisis detallados publicados sobre este encuentro semifinal celebrado en Atenas.

Curiosidades tras la semifinal

Cuarta final consecutiva : El Madrid sigue acumulando finales como si fueran temporadas enteras.

: El Madrid sigue acumulando finales como si fueran temporadas enteras. Repetición del enfrentamiento : nueva final contra Olympiacos reeditando aquella emocionante contienda del 2023.

: nueva final contra Olympiacos reeditando aquella emocionante contienda del 2023. Garuba como talón de Aquiles literal : Su lesión llegó justo cuando todo parecía estable para el equipo.

: Su lesión llegó justo cuando todo parecía estable para el equipo. Valencia como revelación incompleta : Gran torneo pero les pesó más la falta de experiencia en estas instancias.

: Gran torneo pero les pesó más la falta de experiencia en estas instancias. Hezonja brillando como estrella : Su actuación fue digna del MVP semifinalista; confirma su crecimiento ante audiencias grandes.

: Su actuación fue digna del MVP semifinalista; confirma su crecimiento ante audiencias grandes. Duodécima o nada: Para los aficionados blancos otra final sin trofeo sabe a poco; ya están acostumbrados a tener altas exigencias europeas.

Una vez más, el Madrid se sitúa entre los mejores del continente. Otra vez enfrenta dificultades. Y otra vez está a solo 40 minutos más cerca de añadir otro capítulo brillante a una leyenda que parece decidida a extenderse cada vez más con cada partido jugado.