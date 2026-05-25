Djokovic elude la trampa de Mpetshi Perricard y lanza un aviso en París

En el primer domingo serio de Roland Garros 2026, Novak Djokovic dejó claro al mundo que en París no hay estrenos fáciles. También demostró que está decidido a desafiar al paso del tiempo. El número uno del tenis mundial comenzó con un pequeño susto, se puso el traje de campeón y terminó bailando sobre la Philippe Chatrier tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Fue un encuentro que combinó drama, estadísticas y un toque de comedia involuntaria.

La jornada del 25 de mayo dejó una imagen impactante: un Djokovic de 39 años, que había tenido dudas recientes sobre su hombro, sobreviviendo a una lluvia de saques superiores a los 230 km/h y dominando los intercambios largos como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras el público esperaba una sorpresa local, el serbio ofreció algo diferente: experiencia, estrategia y un mensaje contundente para el resto del torneo.

El partido: del cañonazo al ajedrez

Mpetshi Perricard, con sus imponentes 2,03 metros de altura y considerado uno de los talentos más prometedores del tenis francés, entró a la pista con un plan bien definido:

Usar el saque como principal arma.

Buscar puntos cortos.

Atacar la red sin ningún tipo de reparo.

El plan dio resultados desde el principio. El joven francés se llevó el primer set 7-5 gracias a:

Un % de primeros saques cercano al 75% en esa primera manga.

en esa primera manga. Más de diez aces en el tramo inicial.

Muy pocos intercambios que superaran los cinco golpes.

Djokovic necesitó ese primer set para ajustar su estrategia. A partir de ahí, el encuentro se transformó en un duelo táctico. Según el análisis detallado del ATP Tour en su crónica del partido, “Djokovic superó una dura prueba en su debut parisino”, resaltando cómo cambió la dinámica una vez que empezó a restar desde una posición más adelantada y a jugar con las alturas y direcciones.

Las claves del giro fueron:

Un ajuste en la posición de resto, avanzando medio paso dentro de la línea.

Más restos bloqueados y menos swings completos.

Variaciones en las alturas con el revés cruzado, forzando al gigante francés a flexionar más.

Uso inteligente del globo cuando Mpetshi se lanzaba hacia la red.

El segundo set fue realmente decisivo. El 7-5 marcó un punto de inflexión claro. Desde entonces, el partido cambió radicalmente:

Un parcial abrumador de 6-1 en el tercer set, donde Djokovic dominó los intercambios.

Descenso en el porcentaje de primeros saques del francés y aumento notable de errores no forzados.

Control total del ritmo desde el fondo por parte del serbio.

El marcador final de 6-4 reflejó un encuentro mucho más complicado de lo que puede parecer a simple vista. Pero también evidenció que Djokovic aún sabe sufrir con método.

El hombro, la condición física y la fe de un jugador maduro

La gran incógnita antes del torneo era la situación del hombro de Djokovic, que había condicionado su preparación durante la gira sobre tierra batida. Sin embargo, durante el partido no mostró signos significativos de dolor; mantuvo una velocidad media sólida en sus saques y se movió con soltura durante los intercambios largos—algo esencial sobre arcilla.

En rueda de prensa en París, justo en su día número 39 como ser humano, Djokovic fue contundente: “Si estoy sano, siempre creo que puedo luchar por los grandes títulos”. Afirmó que los últimos diez días habían sido “muy positivos” para acondicionar su cuerpo antes de Roland Garros. Esta declaración coincide con lo observado en pista: aunque es posible que no sea tan explosivo como antes, sigue siendo igualmente competitivo mentalmente y muy astuto tácticamente.

Algunos datos respaldan esta sensación:

Mantiene una altísima capacidad para ganar puntos largos (más de nueve golpes) en tierra batida.

Sus porcentajes con el segundo saque son sólidos—clave en partidos a cinco sets.

Físicamente no mostró caídas pronunciadas en el cuarto set pese al esfuerzo realizado.

A futuro, si su hombro aguanta sin problemas y evita partidos maratonianos en las primeras rondas, Djokovic sigue siendo uno de los máximos aspirantes al título. Si bien su margen ya no es igual al que tenía hace cinco años, su experiencia y habilidad para gestionar momentos decisivos continúan siendo superiores a casi todos sus rivales.

El siguiente desafío: otro francés y la presión del vestuario

El calendario implacable de Roland Garros no le ofrece descanso: en segunda ronda se enfrentará a Valentin Royer, número 74 del mundo y también francés. Aunque será un duelo inédito entre ambos jugadores, presenta un guion conocido:

Público volcado completamente con el local.

Partido programado para pista grande con ambiente bullicioso.

Un joven jugador sin nada que perder dispuesto a arriesgarlo todo.

Royer llega tras vencer al boliviano Hugo Dellien en tres sets; este último es conocido como buen especialista sobre tierra batida. Esto refuerza la idea de que será un rival incómodo. Se trata de un jugador sólido desde fondo y menos dependiente del saque comparado con Mpetshi Perricard. Curiosamente, este estilo podría favorecer a Djokovic, quien prefiere intercambios constantes a una lluvia incesante de aces.

En el circuito hay cierto escepticismo: ¿hasta cuándo podrá Novak mantener este nivel en los Grand Slams? Sin embargo, dentro del vestuario saben bien que las apuestas cambian cuando el serbio encadena algunas victorias sólidas. Las casas apostadoras lo colocan:

Entre los tres principales favoritos para llevarse el título en París.

para llevarse el título en París. Con cuotas solo ligeramente por detrás respecto a los más jóvenes actualmente en mejor forma.

Es decir: aunque ya no controla toda la narrativa como antes, sigue formando parte del grupo selecto de candidatos al título.

Curiosidades del partido y del “nuevo” Djokovic

Cumpleaños parisino : Djokovic debutó en Roland Garros justo después cumplir sus 39 años; algo sin precedentes para un número uno moderno.

: Djokovic debutó en Roland Garros justo después cumplir sus 39 años; algo sin precedentes para un número uno moderno. El baile sobre la Chatrier : Su celebración tras vencer a Mpetshi Perricard incluyó un pequeño baile—una clara señal de que su hombro no está para dramas.

: Su celebración tras vencer a Mpetshi Perricard incluyó un pequeño baile—una clara señal de que su hombro no está para dramas. La nueva generación francesa : Mpetshi Perricard es uno de esos nombres que la Federación Francesa considera como relevo generacional; su servicio ya figura entre los más veloces del circuito.

: Mpetshi Perricard es uno de esos nombres que la Federación Francesa considera como relevo generacional; su servicio ya figura entre los más veloces del circuito. Segundo francés consecutivo : Enfrentarse a Royer prolonga la “gira interna” para Djokovic contra jugadores locales durante este Roland Garros.

: Enfrentarse a Royer prolonga la “gira interna” para Djokovic contra jugadores locales durante este Roland Garros. Obsesión por los grandes : El propio serbio ha manifestado que organiza toda su temporada alrededor de los Grand Slams; París sigue siendo el medidor crucial en su lucha contra el tiempo.

: El propio serbio ha manifestado que organiza toda su temporada alrededor de los Grand Slams; París sigue siendo el medidor crucial en su lucha contra el tiempo. Una estadística inquietante : A pesar de su edad avanzada, aún no ha perdido ninguna vez en primera ronda aquí desde 2006.

: A pesar de su edad avanzada, aún no ha perdido ninguna vez en primera ronda aquí desde 2006. Un mensaje claro al vestuario: Su frase “si estoy sano, siempre me veo con opciones para ganar títulos importantes” resume perfectamente por qué nadie se atreve realmente a descartarle aún.

En un torneo que cada año busca coronar a su nuevo rey, Djokovic se resiste a soltar su trono sin antes recordarles a todos que mientras mantenga buena salud física, él todavía puede tener la última palabra en París.