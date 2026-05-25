Luis de la Fuente revela la lista de 26 para soñar con el Mundial 2026: Nadie del Real Madrid

La Selección ya cuenta con un esbozo claro de su hoja de ruta.

Este 25 de mayo de 2026, Luis de la Fuente ha hecho pública una lista de 26 futbolistas que no solo miran hacia la próxima ventana de partidos, sino que también sientan las bases del equipo que buscará alcanzar la gloria en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico riojano se decanta por un bloque reconocible, cimentado en la generación que brilló en la Eurocopa 2024 y en la Nations League. Sin embargo, introduce modificaciones que responden a tres ideas fundamentales: más físico, mayor profundidad por las bandas y una flexibilidad táctica que permita adaptarse a los diversos escenarios que ofrecerá una Copa del Mundo repartida entre tres países y con condiciones climáticas muy variadas.

La lista: continuidad con ajustes precisos

De la Fuente conserva la columna vertebral construida durante estos últimos dos años. El bloque combina la experiencia de jugadores veteranos acostumbrados a competir en torneos importantes con la frescura de una generación joven que ha encontrado su lugar en la élite.

Sin detallar el listado completo, el esquema general de la convocatoria se presenta así:

Porteros: Un titular consolidado en un gran club europeo. Dos guardametas con buen juego de pies y solidez en un bloque alto.

Defensas: Una pareja de centrales con jerarquía, ambos con capacidad para manejar el balón. Centrales suplentes más altos y agresivos para enfrentamientos directos. Laterales ofensivos que pueden desempeñarse como carrileros en línea de tres.

Centro del campo: Un mediocentro posicional que aporta orden y equilibrio. Dos interiores con gran capacidad para pasar y llegar al área. Opciones mixtas para cerrar partidos o aumentar el ritmo de presión.

Ataque: Un ‘9’ referencia que fija a los centrales rivales. Un delantero más móvil, capaz de caer a las bandas. Extremos desequilibrantes, uno más asociativo y otro más vertical.



El mensaje es evidente: se busca un equipo versátil, capaz de alternar entre posesiones largas y transiciones rápidas, sin perder la esencia del juego de posición, pero añadiendo más mordiente frente al arco rival.

Los nombres

Porteros

Unai Simón (Athletic)

David Raya (Arsenal)

Joan García (Barcelona)

Defensas

Pedro Porro (Tottenham)

M. Llorente (Atlético)

Cubarsí (Barcelona)

Pubill (Atlético)

Laporte (Athletic)

Eric (Barcelona)

Grimaldo (Leverkusen)

Cucurella (Chelsea)

Medios

Rodrigo (M. City)

Zubimendi (Arsenal)

Gavi (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Fabián (PSG)

Merino (Arsenal)

Baena (Atlético)

Delanteros

Lamine Yamal (Barcelona)

Ferran Torres (Barcelona)

Yéremy Pino (Crystal Palace)

Nico Williams (Athletic)

Víctor Muñoz (Osasuna)

Oyarzabal (Real Sociedad)

Borja Iglesias (Celta)

Esta es la lista de todo un país. ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA. 👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Antecedentes: desde la Eurocopa 2024 al gran desafío

La selección actual llega a este momento tras un ciclo de consolidación. Desde que De la Fuente asumió el mando, la Eurocopa de 2024 marcó un punto de inflexión: se incrementó la competitividad, se minimizaron los despistes defensivos y se observó una España más madura en partidos cerrados.

En la Nations League, el equipo demostró que no solo es un buen proyecto; es un grupo capaz de competir en eliminatorias cortas. Estas experiencias han influido en la elección de los 26 convocados, premiando a jugadores habituados a lidiar con la presión en momentos críticos.

Se refuerza esta idea de continuidad: no se busca una revolución total, sino perfeccionar lo que ya funcionaba mientras se corrigen debilidades en las bandas y en defensa.

Táctica, físico y clima: el rompecabezas del triple Mundial

El Mundial 2026 exigirá pensar más allá del clásico esquema táctico. Tres países anfitriones, diferentes husos horarios, largos desplazamientos y climas extremos (desde calor húmedo hasta posibles frías temperaturas) requerirán una gestión meticulosa del tiempo y las cargas físicas.

Algunos factores clave han influido en el diseño del equipo convocado:

Rotación estructural Plantilla ampliada a 26 jugadores para mantener alta intensidad durante una fase de grupos prolongada.

Jugadores polivalentes (lateral-carrilero, interior-mediapunta, extremo-delantero) permitirán cambios tácticos sin necesidad de recurrir excesivamente al banquillo. Perfil físico Centrales fuertes por arriba para defender centros laterales y situaciones a balón parado.

Mediocentros con capacidad física para mantener presiones altas incluso en campos pesados o calurosos.

Extremos capaces de repetir esfuerzos veloces bajo condiciones exigentes. Flexibilidad táctica Base del sistema habitual en 4-3-3 pero con variantes claras: Opción del 4-2-3-1 para proteger mejor el centro ante rivales potentes. Alternativas como el 3-4-3 o el 3-2-5 cuando se tenga el balón para castigar por las bandas y liberar al ‘9’ dentro del área.



Nada garantiza el éxito absoluto; sin embargo, esto sí reduce el margen para improvisaciones ante un Mundial que será logísticamente el más complicado hasta ahora.