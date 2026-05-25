El Real Madrid roza la gloria ante un Olympiacos imbatible

Atenas se convirtió anoche, 24 de mayo de 2026, en el escenario de una noche que alimenta mitos. Olympiacos volvió a alzarse como campeón de Europa trece años después y el Real Madrid se quedó a un suspiro de escribir una historia épica que perdurará en el tiempo. El marcador final de 92-85 no refleja del todo lo vivido en el Telekom Center: el resultado habla por sí mismo, pero oculta el nerviosismo palpable, los silencios inquietantes en las gradas y una sensación colectiva de intensa agonía competitiva.

Porque el equipo griego sufrió como nunca. Los del Pireo lograron su cuarta Euroliga tras haber caído en tres finales anteriores (2015, 2017 y 2023), mientras que el Madrid, lastrado por lesiones y agotamiento, se mantuvo en pie gracias a su carácter y un ADN competitivo que resurgió en el momento más inesperado. Quien pensase que los griegos tendrían un paseo triunfal en casa ajena se equivocó… y de equipo.

Un Madrid mermado que se niega a claudicar

El panorama parecía pintado con colores rojo y blanco. Lesiones, rotaciones limitadas y fatiga habían golpeado al Madrid desde las semifinales. Sin embargo, el conjunto dirigido por Chus Mateo salió a la cancha con una determinación digna de admirar para quien llega cojeando a una final. No había intención de asumir el papel de víctima; Sergio Scariolo ya había advertido previamente: este club no sabe presentarse a un gran encuentro con complejos, y su esencia competitiva tampoco lo permite.

El partido transcurrió siempre en márgenes ajustados. Olympiacos tomó la delantera en algunos momentos gracias a su defensa sólida y a un ataque metódico, pero el Madrid respondió con inteligencia táctica y orgullo desbordante. Se pudieron observar ajustes constantes:

Cambios automáticos en los bloqueos para frenar el juego exterior griego.

Ataques más medidos por parte del Madrid, buscando aprovechar los emparejamientos interiores.

Momentos de “small-ball” para imprimir velocidad cuando las fuerzas parecían flaquear.

Lo sorprendente no fue solo que el Madrid aguantara la embestida, sino que se creciera ante la adversidad. Con la rotación al límite, los blancos se aferraron al partido como si fuera la última oportunidad de sus carreras. El resultado fue un Olympiacos incómodo, forzado a confiar en su talento individual y en un Evan Fournier helado desde la línea en los instantes cruciales.

La remontada emocionante y el tiro fallido de Feliz que pudo cambiarlo todo

El último tramo fue pura tensión. Olympiacos parecía tener controlado el encuentro, pero el Madrid estaba decidido a estirar la noche. Robo, transición rápida, aciertos desde lejos y un parcial que llevó la final al borde del colapso emocional. El campeón sintió temblar su liderazgo mientras el aspirante, con media plantilla lesionada en las gradas, olfateaba la sangre.

En esa secuencia llegó la jugada inolvidable para todo aficionado madridista. Jean Montero “Feliz” tuvo en sus manos el triple del empate a falta de unos 15 segundos. La remontada estaba al alcance; la dinámica favorecía al equipo blanco y el Telekom Center contuvo la respiración. El lanzamiento fue bien ejecutado, sin mala selección… pero golpeó el aro y salió disparado. La locura se trasladó al otro lado.

Si hubiera entrado, hoy estaríamos hablando de una hazaña histórica.

Al no entrar, se habla nuevamente de otra final perdida… y del arbitraje.

La línea entre la epopeya y la frustración fue apenas un giro de muñeca.

Las tres decisiones polémicas en 82 segundos que indignan al madridismo

Más allá del tiro fallido, la conversación del día siguiente giró entorno a tres acciones controvertidas durante los últimos 82 segundos, señaladas por los aficionados madridistas como clave para entender lo sucedido. La sensación de agravio ha encendido debates tanto en tertulias como en redes sociales, donde conviven enfado y resignación. En análisis más detallados, varios medios apuntan a contactos no sancionados y criterios cambiantes durante ese tramo crítico del partido, acentuando así la impresión de que el Madrid también salió perjudicado desde las decisiones arbitrales.

La paradoja es clara: Olympiacos hizo méritos suficientes para ser campeón; sin embargo, muchos sienten que el desenlace merecía ser menos contaminado por polémicas. El baloncesto profesional vive instalado en esa zona gris donde las decisiones arbitrales también moldean la historia.

El ADN del Madrid permanece intacto pese al varapalo

El resultado no borra una realidad: el ADN del Real Madrid sale fortalecido tras esta experiencia. A pesar de lesiones, decisiones cuestionables y un rival formidable, el equipo luchó hasta la última posesión. No hubo rendición; sí hubo carácter inquebrantable. Esto tendrá repercusiones sobre:

La percepción externa acerca de su ciclo competitivo. La confianza dentro del vestuario para afrontar la próxima temporada. El respeto continuo que genera este club en Europa.

Scariolo ya había anticipado esto antes del encuentro hablando sobre carácter competitivo y sobre evitar caer en el rol de víctima. El equipo siguió ese guion hasta el final. Aunque perder duele profundamente, no transmite una sensación de fin de ciclo; más bien deja entrever que tuvieron una oportunidad real para ganar.

En cuanto al mercado, esta final podría acelerar ciertas decisiones: hablarán sobre refuerzos para mejorar posiciones exteriores e interiores y sobre cómo fortalecer la plantilla para llegar menos desgastados al mes de mayo próximo. Aun así, lo visto anoche mantiene intacta la idea de que este proyecto sigue entre los mejores y puede regresar al mismo escenario en 2027.