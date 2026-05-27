Alexia Putellas cierra una era en el Barça y abre un nuevo capítulo

Alexia Putellas ha fijado una fecha cargada de emoción para una despedida que en el Barça se siente como el cierre de una etapa única. Tras 14 temporadas, dos Balones de Oro y 38 títulos, la centrocampista de Mollet se aleja de un club donde pasó de ser una promesa a convertirse en un símbolo indiscutible. Lo hace con la clase que solo las leyendas saben tener: entre aplausos, recuerdos entrañables y una melancólica atmósfera digna de un vestuario grande.

La noticia llega rodeada de orgullo y tristeza. En su mensaje de despedida, la capitana no solo recordó su impresionante trayectoria deportiva, sino que también hizo referencia a su historia personal, marcada por la pérdida de su padre en 2012. En ese relato íntimo, destacó cómo el club fue su refugio en los momentos más difíciles, dejando una frase que refleja gran parte de su conexión con la entidad: “En mi peor momento siempre diré que el club me salvó”.

Un legado que cambia la escala

Los números ayudan a poner en perspectiva la huella que deja, aunque en este caso parecen insuficientes. Putellas se va con un palmarés que incluye 10 Ligas, 11 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 Champions League, además de sus dos Balones de Oro y dos premios The Best. Todo esto ha contribuido a convertir al Barça femenino en una referencia mundial.

Sin embargo, su impacto trasciende los trofeos. Se siente también en la transformación del equipo, en cómo se ha normalizado el interés mediático y en la forma en que el barcelonismo ha asumido que el fútbol femenino puede brillar sin pedir permiso. Durante este proceso, Alexia fue más que una jugadora; fue capitana, líder técnica y rostro institucional. Algo realmente complicado de mantener durante tanto tiempo sin caer en la caricatura típica de estrella. Ella no necesitó ser vendida: llegó con argumentos sólidos.

El día después del mito

La despedida se ha organizado con todo el ceremonial propio de una figura de su calibre. RTVE anunció un acto emotivo en el Spotify Camp Nou, donde estuvieron presentes sus compañeras, el cuerpo técnico y los altos mandos del club. Además, tuvo lugar su último partido con la camiseta azulgrana en el Johan Cruyff. Ahora, el Barça deberá aprender a competir sin esa brújula que marcaba el ritmo del juego.

Surge entonces la gran pregunta: ¿quién ocupará ese espacio? La respuesta no es tan sencilla como mover una ficha sobre un tablero. Alexia no deja solo un vacío deportivo; también se lleva consigo una referencia emocional y competitiva. El club seguirá teniendo talento, pero perderá a una futbolista capaz de leer los partidos como si conociera cada línea del guion antes que los demás. Y eso es algo que no se reemplaza fácilmente ni con un fichaje brillante ni con una rueda de prensa bien montada.

Lo que explican los antecedentes

Su salida invita a reflexionar sobre lo vivido hasta ahora. La carrera de Putellas está marcada por algo poco común hoy: la constancia. Desde su llegada al primer equipo, creció junto a un entorno que pasó de la precariedad a alcanzar grandes logros, situándose justo en el centro de esa transformación.

El aspecto humano añade otra dimensión a esta historia. El recuerdo constante de su padre no es solo un gesto calculado; subraya que esta despedida va más allá del contrato. Es biográfica. El Barça aparece en su relato como el lugar donde pudo recomponerse y volver a competir con sentido. Esto explica el tono agradecido del mensaje y por qué su marcha no tiene tintes traumáticos; más bien parece un cierre simbólico muy significativo.

Pronóstico: qué puede venir ahora

El futuro inmediato apunta hacia movimientos significativos en el mercado, porque una futbolista como ella no sale del Barça para perderse entre las sombras. Varios rumores apuntan al London City como posible destino, aunque por ahora hay que tratarlo como mera especulación.

En términos deportivos, su salida podría dar paso a nuevas jerarquías dentro del Barça y acelerar una transición ya necesaria por motivos como la edad o las exigencias competitivas actuales. En lo mediático, su marcha deja una notable ausencia: el club pierde una imagen globalmente reconocida y el fútbol español femenino queda sin uno de sus grandes embajadores ante el mundo. Y eso, en estos tiempos donde todo es marketing veloz, tiene casi tanto valor como levantar otro trofeo… o al menos eso es lo que intentan hacernos creer desde las altas esferas.

Algunas curiosidades de su etapa azulgrana

38 títulos en 14 años, cifra que la posiciona entre los más grandes del palmarés histórico del club.

en 14 años, cifra que la posiciona entre los más grandes del palmarés histórico del club. Reconocida con dos Balones de Oro , en 2021 y 2022.

, en 2021 y 2022. Su producción goleadora supera los 230 tantos con el Barça; cifras excepcionales para una centrocampista.

con el Barça; cifras excepcionales para una centrocampista. Ha sido clave en la profesionalización y expansión del fútbol femenino en España.

Su despedida llega tras una temporada donde seguía siendo decisiva pese al paso del tiempo y las exigencias del relevo generacional.

La memoria de su padre fallecido en 2012 sigue presente e influye profundamente en su relación emocional con el club.

Fuentes: El adiós de Alexia Putellas al Barça y su legado de 14 años ; La despedida de Alexia Putellas recordando la tragedia de su padre