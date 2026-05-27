El economista que no falla en los Mundiales ya tiene campeón para 2026

Mientras las casas de apuestas se centran en las mismas selecciones de siempre, un economista alemán con un perfil bajo vuelve a hacerse notar en la conversación sobre el Mundial 2026. Joachim Klement, analista de inversiones en Londres, ha ganado notoriedad internacional no por superar al mercado, sino por algo mucho más llamativo: predijo correctamente el campeón de las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022 a través de un modelo propio que publicó antes de cada torneo.

De cara al Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, Klement ha revisado su trabajo y ya ha designado a su favorito. Y sorprendentemente, no se trata ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Francia. Su modelo apunta hacia un vencedor que históricamente se considera más como un “tapado” que como un gigante del fútbol.

El modelo del alemán que no cree en la magia… pero sí en las estadísticas

El enfoque de Klement carece de esoterismo. Él mismo aclara que en 2014 elaboró un modelo econométrico que combina:

Datos del ranking FIFA de las selecciones.

de las selecciones. Variables macroeconómicas : PIB per cápita, tamaño poblacional y nivel de desarrollo.

: PIB per cápita, tamaño poblacional y nivel de desarrollo. Factores climáticos, como la temperatura media del país, que pueden influir en el tipo de futbolista que produce cada contexto.

Con estos elementos, simula el torneo y genera probabilidades para avanzar por rondas. En su análisis, el economista enfatiza un aspecto crucial: reconoce que aproximadamente el 45% del resultado de un partido de fútbol está determinado por el azar, lo que significa que sus pronósticos no son una garantía absoluta. En otras palabras, hace números pero no promete certezas.

Klement advierte con ironía que su trabajo no debe interpretarse como consejo para invertir: si alguien decide apostar fuertemente solo porque “lo dice el modelo”, será bajo su propio riesgo. En el fondo, hay una idea clara: incluso el algoritmo más preciso no puede competir con una tarjeta roja en el minuto 10, un error del portero o un VAR caprichoso.

El veredicto para 2026: un campeón nuevo y muy europeo

Lo más sorprendente de la predicción para 2026 es la identidad del campeón y la historia que la rodea. Según su informe, la final estaría disputada entre dos selecciones europeas y el título acabaría en manos de un equipo que nunca ha levantado la Copa del Mundo.

Ese “campeón improbable” es Países Bajos, que según el modelo finalmente rompería su maldición mundialista y dejaría atrás las tres finales perdidas (1974, 1978 y 2010). En frente tendría a Portugal, aún resonando con el eterno debate sobre si Cristiano Ronaldo llegará al torneo norteamericano con un papel protagónico o más bien simbólico.

El recorrido proyectado para los neerlandeses no sería precisamente fácil:

Superarían a Marruecos y Canadá en fases intermedias.

y en fases intermedias. Vencerían a Francia y España en cruces decisivos.

y en cruces decisivos. Terminarían alzando la copa ante Portugal, conquistando así su primer título mundial.

A su vez, el modelo destaca a Japón como uno de los potenciales grandes animadores del torneo, con posibilidades de dar “una de las mayores sorpresas en la historia” de los Mundiales, reafirmando la tendencia ascendente del fútbol asiático en los últimos campeonatos.

Más allá del algoritmo: probabilidades, contexto y escepticismo

El Mundial de 2026 contará con un formato ampliado a 48 selecciones, lo que añadirá un nivel extra de incertidumbre estadística. Habrá más partidos, cruces inesperados y mayores posibilidades de que un gol aislado pueda desbaratar lo que teóricamente parece lógico. Ahí es donde reside la tensión entre modelos como el de Klement y la realidad del juego.

La proyección de Países Bajos como campeón concuerda con varias tendencias:

Una generación talentosa repartida por las principales ligas europeas.

Una estructura sólida en sus canteras y capacidad exportadora.

Un historial competitivo en fases finales.

Sin embargo, también choca con otros factores:

Un historial repleto de tropiezos en momentos decisivos.

La feroz competencia frente a selecciones con plantillas más profundas.

La incertidumbre sobre cómo se adaptará cada equipo a un Mundial itinerante entre tres países y largas distancias entre sedes.

En este equilibrio se mueve el pronóstico: robusto desde los datos pero vulnerable ante la realidad de una jugada desafortunada durante un córner.

Del Excel al acuario: el pulpo y otros “videntes” mundialistas

La historia de Klement inevitablemente conecta con una tradición menos científica pero muy mediática: los “adivinos” del Mundial. El ejemplo más famoso sigue siendo el Pulpo Paul, estrella indiscutible del torneo celebrado en Sudáfrica en 2010.

Aquella criatura marina del acuario alemán alcanzó fama por “elegir” al ganador tanto en los partidos alemanes como en la final del torneo al abrir cajas con banderas nacionales. Su tasa de aciertos fue tan alta que se convirtió en un ícono pop; protagonista indiscutible tanto en titulares como en merchandising e interminables debates sobre si influía o no en la moralidad rival.

No fue el único caso notable:

Un camello “oráculo” apareció en 2014 haciendo pronósticos basados en cubos llenos de comida.

apareció en 2014 haciendo pronósticos basados en cubos llenos de comida. En diversas ediciones hubo presencia de gatos, tortugas o loros , e incluso simulaciones realizadas mediante videojuegos presentadas como profecías deportivas.

, e incluso simulaciones realizadas mediante videojuegos presentadas como profecías deportivas. Algunas cadenas televisivas han tratado con éxito a otros pulpos sucesores del famoso Paul; aunque sin igualar su impacto original mantuvieron ese guiño atractivo para los espectadores.

La diferencia es evidente: mientras los acuaristas juegan con pura suerte envuelta en espectáculo visual, Klement basa sus predicciones en datos sólidos, estadísticas bien fundamentadas y modelos económicos elaborados. Sin embargo, desde una perspectiva mediática el efecto es similar; pues al público le encanta tener una historia atractiva antes incluso del primer pitido inicial.

Cinco curiosidades sobre este “oráculo” mundialista y sus colegas animales