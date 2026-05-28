¡Cerúndolo y el calor eliminan a Sinner: Sorpresa mayúscula en Roland Garrós!

Bombazo en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo ha logrado eliminar a Jannik Sinner, el número uno del mundo, en una victoria que no solo impacta en lo deportivo, sino que también sacude los cimientos simbólicos del torneo. En la jornada del 28 de mayo de 2026, el italiano partía como principal favorito gracias a su ranking, trayectoria y consistencia. Sin embargo, el argentino encontró la oportunidad perfecta para dar un golpe inesperado: un calor infernal.

El encuentro estuvo marcado desde el principio por un Sinner más presionado de lo habitual y por un Cerúndolo audaz, sin complejos y con una lectura aguda de los momentos decisivos.

La caída del líder del circuito no solo provoca un temblor en la parte alta del cuadro; reabre también el eterno debate sobre la arcilla parisina, esa superficie que penaliza cualquier bloqueo mental y transforma los partidos largos en verdaderas pruebas de paciencia. A su llegada a París, Sinner era considerado el hombre a batir debido a la ausencia de Carlos Alcaraz, pero el tenis, con su toque cruel de teatro, no entiende de palmarés cuando un rival entra en estado de gracia.

Un triunfo que resuena por su peso

El resultado ofrece múltiples interpretaciones.

La primera es clara: Cerúndolo ha conseguido el triunfo más significativo de su carrera o, al menos, uno de los más relevantes considerando la situación y el nombre del rival.

En segundo lugar, aunque menos evidente pero igualmente importante, está la pérdida para Sinner, quien deja escapar una oportunidad crucial para seguir afirmando su dominio en grandes citas sobre tierra batida, donde el margen entre control y caos es sumamente estrecho.

Una última derivada, quizás lo más atractivo para el torneo, es que ahora el cuadro se presenta mucho más abierto y las jerarquías parecen debilitadas justo cuando empieza la criba entre los competidores.

Desde una perspectiva narrativa, este triunfo también refuerza una antigua verdad sobre el tenis argentino: en París, quien aguanta sin titubear suele salir victorioso. Y si además se enfrenta a un rival bajo presión para dominar, entonces el partido se convierte en una elegante trampa.

Mirando hacia adelante

De aquí en adelante, todos los ojos se posan sobre dos cuestiones cruciales.

Primero, cómo responderá Sinner tras recibir un golpe que no figura en las pautas habituales para los favoritos. Y segundo, hasta dónde podrá llegar Cerúndolo en un cuadro que ya ha perdido a uno de sus pilares más sólidos.

En un torneo donde cada ronda puede cambiarlo todo, una eliminación así tiene efectos dominó: reduce presiones, modifica caminos y aumenta las posibilidades para otros competidores hambrientos. Porque en París, cuando cae un gigante, el resto comienza a mirar con atención.