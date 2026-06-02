Florentino arrasa en las urnas blancas: Riquelme se queda en la orilla

En el Real Madrid, las votaciones están a la vuelta de la esquina, pero el suspense brilla por su ausencia. A pocos días de las elecciones presidenciales del club, una encuesta realizada por Data 10 pinta un panorama casi plebiscitario: Florentino Pérez se haría con un 77,3% de los votos, mientras que Enrique Riquelme se quedaría en un 22,7%. Esta diferencia supera los 54 puntos y coloca al actual presidente en una posición poco habitual, incluso para un club que se jacta de dominar el fútbol europeo.

Más revelador aún es cómo perciben los propios socios esta situación: el 88,3% piensa que Florentino será reelegido, dejando solo un 11,7% que apuesta por una posible sorpresa de su oponente. En otras palabras, incluso muchos de los simpatizantes de Riquelme asumen que lo más probable es que prevalezca el actual presidente. Esta fotografía demoscópica, con un margen de error del 4,6%, refuerza la sensación de continuidad casi garantizada en la dirección del vigente campeón europeo.

Estabilidad, títulos y un modelo que seduce al socio

Los números son contundentes, pero lo realmente interesante es entender el porqué. Entre las razones más mencionadas por los socios destacan tres conceptos clave:

Estabilidad institucional

Títulos, sobre todo en Europa

Transformación histórica del club

Desde que asumió el mando Florentino Pérez, el Real Madrid ha vivido una etapa dorada en la Champions League difícilmente igualable: siete Champions durante su mandato, algo que muchos aficionados ya asocian directamente a su figura. El club presume de haber cosechado 66 títulos en esta etapa actual, donde la Copa de Europa se ha convertido casi en una costumbre peligrosa: hay quien teme que ganar se vea como una obligación y no como un privilegio.

La encuesta pone de manifiesto que gran parte del electorado valora esa mezcla de éxitos deportivos y administración eficaz. El presidente ha centrado su mensaje en la transformación económica del Real Madrid y en la remodelación del Santiago Bernabéu, presentando al club como la entidad más poderosa del fútbol mundial. Para muchos socios, este combo resulta difícilmente discutible: cuentas sanas, un estadio convertido en máquina generadora de ingresos y un equipo que continúa levantando orejonas.

La era Florentino y las Champions que votan por él

Las Champions bajo el liderazgo de Florentino han pasado a ser un argumento electoral por sí solas. No solo importa la cantidad; también cuenta el relato detrás de cada conquista: remontadas memorables, temporadas dominantes y estrellas globales que hacen vibrar a los aficionados. Todo ello genera la sensación de que el club navega con naturalidad en las grandes noches europeas. Cada trofeo añadido a la vitrina refuerza la idea de que cambiar el liderazgo sería asumir un riesgo innecesario.

Este peso simbólico influye directamente en las decisiones a la hora de votar:

La mayoría de los socios considera determinante el valor histórico de las Champions conquistadas durante esta era.

Muchos ven al actual presidente como el garante para asegurar que el Real Madrid siga marcando tendencia en Europa.

La comparación con otros gigantes europeos que han gastado fortunas sin conseguir esa regularidad respalda aún más la gestión interna.

En este momento clave para el club, que enfrenta una reconstrucción del equipo y busca aprovechar al máximo el nuevo Bernabéu, Florentino es visto como una especie de “seguro institucional”. En este contexto, hablar de estabilidad no es solo cuestión teórica; significa tener un balance positivo entre trofeos y contratos.

El proyecto Riquelme: ruido, ideas… y techo de cristal

Ante este sólido muro de resultados, la candidatura de Enrique Riquelme ha intentado presentar un discurso renovador centrado en modernización y cambio. Ha conseguido generar debate e interés mediático gracias a propuestas audaces. De hecho, ha logrado movilizar a parte del madridismo ansioso por caras nuevas y estilos distintos.

Sin embargo, los datos reflejan claros límites:

La intención de voto permanece estancada alrededor del 22,7%.

alrededor del 22,7%. Parte incluso del electorado potencial cree firmemente que ganará Florentino.

Los votantes priorizan siempre la trayectoria frente a promesas de cambio dentro de un club que funciona bien sobre el papel.

Riquelme representa al empresario joven y ambicioso decidido a relanzar la institución con ideas frescas. Pero se enfrenta a un entorno donde lo continuista no se considera negativo; más bien es visto como una recompensa a una buena gestión. En otras palabras: en Chamartín el “cambio” todavía no tiene suficiente apoyo popular como para ser tomado en serio.

Quienes deseen profundizar sobre esta contienda electoral pueden consultar el exhaustivo análisis presentado por Data 10 sobre la intención de voto en el Real Madrid, donde se desglosan porcentajes detallados junto al margen de error y una lectura política completa sobre los resultados obtenidos.

El Madrid del futuro: continuidad como estrategia

La encuesta realizada por Data 10 indica claramente que los socios valoran un modelo basado en:

Resultados deportivos destacados.

destacados. Solidez económica dentro de un mercado cada vez más competitivo.

dentro de un mercado cada vez más competitivo. Un enfoque patrimonial centrado en torno al Bernabéu como activo global.

En este marco, la candidatura liderada por Florentino se limita a recordar sus logros pasados mientras promete seguir con lo mismo: ganar más títulos, aumentar ingresos y continuar creciendo. No es precisamente un lema revolucionario; sin embargo conecta con ese madridismo convencido que ve en su presidente al artífice de haber “transformado al Real Madrid para siempre”.

Por otro lado, Riquelme se ve forzado a defender su propuesta sin poder apoyarse ni siquiera en crisis recientes ni fracasos deportivos justificables. Esto convierte su campaña en una verdadera cuesta arriba.

Curiosidades de estas elecciones blancas

Una parte considerable del electorado apoyante de Riquelme cree firmemente que quien ganará será Florentino Pérez , algo inusual para una contienda electoral tan polarizada.

cree firmemente que quien ganará será , algo inusual para una contienda electoral tan polarizada. El sondeo revela una ventaja superior a 54 puntos , más típica de regímenes plebiscitarios que procesos competitivos reales.

, más típica de regímenes plebiscitarios que procesos competitivos reales. El lema recurrente entre los seguidores cercanos a Florentino destaca sus “66 títulos, incluyendo 7 Champions” como referencia insustituible para evaluar cualquier futuro próximo.

La remodelación del Bernabéu es considerada por muchos socios casi como una obra artística personal vinculada íntimamente al presidente.

es considerada por muchos socios casi como una obra artística personal vinculada íntimamente al presidente. La estabilidad institucional emerge como un “activo emocional”: no solo importa ganar; también cuenta esa sensación palpable de control absoluto sobre lo inmediato.

Riquelme ha conseguido posicionarse como una alternativa reconocible , algo significativo dentro del ecosistema históricamente dominado por Florentino.

, algo significativo dentro del ecosistema históricamente dominado por Florentino. El margen de error indicado por la encuesta es del 4,6%, cifra que apenas altera el panorama general: incluso bajo condiciones desfavorables desde esta perspectiva estadística, Florentino seguiría siendo claro favorito.

Al final del día, lo intrigante sobre estas elecciones no radica tanto en quién saldrá victorioso sino en cuántos años más estará dispuesto el madridismo a seguir respaldando a quien ha hecho habitual ganar Champions.