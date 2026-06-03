En medio de la intensa actividad preelectoral, el Real Madrid ha comenzado a esbozar su próximo proyecto deportivo como si los eventos políticos fueran simplemente un pequeño obstáculo. Mientras los candidatos a la presidencia pulen sus discursos, en los despachos se están gestando operaciones que, si todo sale bien, transformarán la plantilla a partir de este verano.

El nombre que más expectación genera es el de Ibrahima Konaté, un central francés que ha dejado el Liverpool como agente libre y que, según diversas fuentes, tiene prácticamente cerrado su fichaje para llegar al Santiago Bernabéu. Al mismo tiempo, el club blanco no descarta a Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, de 30 años, cuya cláusula ronda los 20 millones de euros y cuenta con el visto bueno de José Mourinho. Aunque son operaciones diferentes, ambas se desarrollan en silencio, a la espera de lo que decidan las urnas.

Konaté, una oportunidad de mercado en la “pole” blanca

La situación de Konaté se ajusta perfectamente al reciente manual del Real Madrid: jugador en plena forma física, internacional con Francia, experiencia en Champions y, lo más importante, disponible sin costo de traspaso tras no renovar con el Liverpool. A sus 27 años recién cumplidos y con su salida de Anfield, ha despertado el interés de varios clubes como Bayern, Barcelona, equipos de la Premier y algún pretendiente saudí. Sin embargo, el club madrileño ha sido quien ha actuado con mayor determinación.

De acuerdo con medios especializados:

El acuerdo entre el Real Madrid y Konaté estaría muy avanzado; se habla de un contrato por cuatro años ampliable.

Su llegada no implicaría coste por traspaso, aunque sí una notable prima de fichaje. Esto evita negociaciones con otros clubes y permite concentrar esfuerzos en salario y bonificaciones.

Ambas candidaturas electorales ven este fichaje como una opción clara en el mercado, lo que disminuye el riesgo de que se frustre debido a un cambio en la presidencia.

Desde un punto de vista deportivo, Konaté promete ser algo más que un mero refuerzo. Su perfil —fuerza física, rapidez para corregir errores, habilidad en el juego aéreo y capacidad para defender grandes espacios— encaja perfectamente con las exigencias del Madrid actual. Este equipo necesita centrales capaces de enfrentar transiciones rápidas y duelos individuales en campo abierto. Según los análisis preliminares que circulan ya entre los directivos del club, se prevé integrarlo junto a figuras como Rüdiger, creando así una dupla complementaria que mantenga alta la competitividad interna.

Dumfries, un lateral derecho con la bendición de Mourinho

La otra pieza clave es Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter. Con 30 años y conocido por su capacidad como carrilero profundo y su competitividad, lleva tiempo siendo seguido por el Real Madrid. El club ve en él un perfil diferente al actual: un defensor cómodo subiendo por la banda, capaz de llegar al área rival y con resistencia para mantener un alto ritmo durante todo el partido.

Los aspectos destacados sobre esta operación son:

Dumfries está alcanzando la fase madura de su carrera y podría firmar su último gran contrato.

Su coste ronda los 20 millones de euros , una suma manejable para un club que ya ha realizado importantes inversiones recientemente.

, una suma manejable para un club que ya ha realizado importantes inversiones recientemente. A Mourinho le interesa este jugador; cree que puede ser útil tanto en una defensa de cuatro como en una línea defensiva más numerosa. Esto le permitiría variar tácticas sin necesidad de cambiar muchas piezas.

En este marco, se menciona que hay un acuerdo prácticamente verbal con su entorno. Todo dependerá del desenlace electoral para avanzar. No sería inusual que el Madrid trabajara previamente con un futbolista y formalizara el movimiento solo cuando las condiciones institucionales sean favorables. El tratamiento mediático sobre esta operación —con filtraciones controladas— sugiere una negociación avanzada pero cautelosa sobre las maniobras del club blanco para asegurar a Konaté y luchar por Dumfries tras las elecciones.

Elecciones, Florentino y el tablero de decisiones

Las elecciones son la clave que lo conecta todo. Si Florentino Pérez logra revalidar su mandato, es probable que se dé este escenario:

Konaté sería firmado como una operación estratégica sin coste por traspaso y asegurado a medio plazo.

Dumfries aparecería como una opción concreta para reforzar el lateral derecho; tendría un impacto inmediato a bajo coste.

Las candidaturas ocultas coinciden en ver a Konaté como un fichaje necesario; algo inusual en unas elecciones donde normalmente hay divergencias entre nombres y prioridades. Este consenso deportivo disminuye incertidumbres y refuerza la sensación generalizada de que el francés está “en la pole” para vestir los colores blancos.

Por otro lado, Dumfries parece estar más vinculado al proyecto Florentino-Mourinho. El técnico portugués valora laterales potentes y verticales; vería al neerlandés como una pieza fundamental para formar un equipo sólido atrás mientras aprovecha las oportunidades por los costados. En resumen: Konaté huele a fichaje institucional; Dumfries tiene aroma a elección del entrenador.

Impacto táctico y económico en el proyecto

Desde una perspectiva táctica, sumar tanto a Konaté como a Dumfries significaría:

Una defensa robusta físicamente capaz de afrontar partidos intensos.

Mayor flexibilidad táctica (4-3-3, 4-2-3-1 o 3-4-3) sin comprometer la solidez defensiva.

Competencia directa en el lateral derecho; una zona donde han predominado soluciones temporales e intermitentes durante años.

En cuanto al aspecto económico:

La llegada de Konaté sería gratuita; toda inversión se destinaría a salario y prima.

Dumfries encajaría dentro del rango aceptable para fichajes medianos; esto liberaría recursos para futuras grandes operaciones.

Para un club que combina estrellas mundiales con estrategias eficientes en el mercado, estos movimientos son coherentes con su enfoque reciente: talento consolidado a bajo coste mientras permite al entrenador adaptar su estilo.

Curiosidades del frente Konaté–Dumfries