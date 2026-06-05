El Madrid se aferra a la ACB con una paliza histórica en Tenerife

El 4 de junio de 2026 quedará grabado en la historia de la Liga Endesa como el día en que el Real Madrid dejó atrás las dudas y lanzó un contundente mensaje. De caer en casa en el primer encuentro, pasaron a conseguir un espectacular 83-118 en Tenerife que no solo iguala la eliminatoria (1-1), sino que también despierta la sensación de que el campeón ha vuelto, y lo ha hecho con rabia. La Laguna, que hace poco había sorprendido al gigante en el Movistar Arena, se vio superada desde el inicio, sin posibilidades y sin recursos.

Así, la serie se traslada este sábado al tercer partido en Madrid, donde todo está en juego. La narrativa ha cambiado radicalmente: del posible tropiezo blanco a un enfrentamiento que, sobre el papel, coloca al equipo de Sergio Scariolo como claro favorito, respaldado por un récord ofensivo y una evidente superioridad física que resulta innegable.

Récord histórico y cambio de sensación

Un dato resuena con fuerza en la ACB: los 118 puntos anotados por el Real Madrid marcan su mejor cifra histórica en playoffs de Liga Endesa, superando los 116 conseguidos en los años 80 frente a Joventut Massana y Estudiantes Caja Postal. Además, es la mayor anotación de un equipo en playoffs ACB sin prórroga desde 1990. No se trata simplemente de una victoria amplia; es un resultado que reescribe las estadísticas y transforma los estados de ánimo.

El contexto también es significativo. El Madrid llegaba tras acumular seis derrotas consecutivas en Liga ACB y había perdido el factor cancha ante un La Laguna valiente y sin complejos durante el primer duelo. Sin embargo, lo que se presenció en este segundo encuentro fue todo lo contrario: una respuesta digna de un equipo grande, con Mario Hezonja como figura destacada (20 puntos y 7 rebotes), mostrando agresividad constante y una rotación amplia que no dio tregua al equipo tinerfeño. La ventaja se disparó hasta los 22 puntos (59-81) ya en la segunda parte, momento en que el partido dejó de ser competitivo para convertirse casi en una exhibición.

La Laguna, sin pívots y sin oxígeno

Una clave que explica la caída local es la inferioridad física en el juego interior. La Laguna Tenerife llegó a esta serie con escasez de pívots, un problema que habían disimulado con juego colectivo y el sobresaliente último cuarto de Jaime Fernández (17 puntos en esos decisivos 10 minutos) durante el primer encuentro. Pero esta vez, su estrategia se desmoronó: el cansancio acumulado, la falta de recambios internos y el dominio del rebote inclinaron la balanza mucho antes del último cuarto.

El resumen es claro y doloroso para los insulares:

Plantilla “esquelética” por dentro, sin una referencia clara en el poste.

Dificultades para cerrar rebotes y proteger su aro.

Más problemas a medida que avanzaban los minutos y caía su resistencia física.

Ni siquiera la buena gestión del balón ni los destellos de calidad desde fuera fueron suficientes. Jaime Fernández volvió a ser uno de los más destacados, pero esta vez, a diferencia del primer duelo en el Movistar Arena, su esfuerzo exterior chocó repetidamente contra la sólida defensa blanca. La Laguna terminó con un marcador doloroso que exige una rápida reconstrucción mental antes del encuentro del sábado.

El tercer partido en el Movistar Arena: final anticipada

La suerte se decide este sábado en el Movistar Arena, nuevamente en Madrid (18:00, DAZN), donde este tercer partido ha pasado de ser una incógnita a convertirse prácticamente en una prueba psicológica para ambos equipos. El club blanco lo presenta como una oportunidad para validar su resurgimiento y avanzar a semifinales; mientras tanto, La Laguna lo ve como su última oportunidad para dar una sorpresa mayúscula esta temporada.

Lo que está claro hoy:

La eliminatoria está 1-1 .

. El tercer encuentro será el último de cuartos: no hay margen para errores.

de cuartos: no hay margen para errores. El Madrid llega con la inercia del récord y renovada confianza.

La Laguna llega tocada físicamente, aunque cuenta con la experiencia reciente de haber ganado ya allí mismo.

Desde un punto táctico, todo parece indicar lo siguiente: si La Laguna no logra igualar mínimamente las batallas dentro del área y controlar el ritmo ofensivo del Madrid, sus opciones quedarán reducidas a depender únicamente de aciertos exteriores. Y eso, ante un gigante herido con mucha profundidad de banquillo, suena más como una jugada arriesgada que como un plan sólido.

Claves tácticas y estratégicas

Más allá del marcador final, este segundo partido deja varias pistas sobre cómo podría resolverse la serie:

Ritmo elevado : al Madrid le conviene un partido lleno de posesiones rápidas, espacio abierto y tiros veloces. Los 118 puntos son prueba fehaciente.

: al Madrid le conviene un partido lleno de posesiones rápidas, espacio abierto y tiros veloces. Los 118 puntos son prueba fehaciente. Castigo al juego interior tinerfeño : cada cambio defensivo mal ejecutado resultó costoso con puntos fáciles o faltas cometidas. La falta de centímetros afectó profundamente toda la defensa local.

: cada cambio defensivo mal ejecutado resultó costoso con puntos fáciles o faltas cometidas. La falta de centímetros afectó profundamente toda la defensa local. Hezonja como termómetro : cuando este croata brilla, todo fluye mejor para el Madrid. Su impacto tanto anotador como reboteador obliga a constantes ayudas defensivas y abre oportunidades para sus compañeros.

: cuando este croata brilla, todo fluye mejor para el Madrid. Su impacto tanto anotador como reboteador obliga a constantes ayudas defensivas y abre oportunidades para sus compañeros. Banquillo y rotación: mientras el Madrid sumaba recursos frescos constantemente, La Laguna luchaba por mantener un nivel físico competitivo durante toda la contienda.

La gran pregunta es si Txus Vidorreta se atreverá a modificar su enfoque para este tercer partido: quizás optar por una defensa zonal más agresiva o controlar meticulosamente cada tiempo muerto para evitar otra noche ofensiva deslumbrante por parte del Madrid.

Curiosidades del duelo y sus protagonistas

El Real Madrid ha puesto fin en Tenerife a una racha negativa de seis derrotas consecutivas en Liga ACB; uno de sus peores registros recientes.

ha puesto fin en Tenerife a una racha negativa de seis derrotas consecutivas en Liga ACB; uno de sus peores registros recientes. Los 118 puntos marcan un nuevo récord anotador blanco durante playoffs e indican la mayor cifra alcanzada sin prórroga desde 1990.

marcan un nuevo récord anotador blanco durante playoffs e indican la mayor cifra alcanzada sin prórroga desde 1990. La Laguna ya sabe lo que es vencer en el Movistar Arena durante estos cuartos; algo poco habitual este año.

Hezonja se afianza como uno de los nombres clave del final de temporada gracias a su capacidad anotadora exterior combinada con su presencia bajo los tableros.

se afianza como uno de los nombres clave del final de temporada gracias a su capacidad anotadora exterior combinada con su presencia bajo los tableros. El primer partido se decidió gracias a un último cuarto brillante protagonizado por Jaime Fernández , quien logró 17 puntos; algo poco frecuente bajo tanta presión.

, quien logró 17 puntos; algo poco frecuente bajo tanta presión. Si La Laguna consigue eliminar al Madrid este sábado sería considerada como una gran sorpresa dentro del panorama actual del baloncesto español.

Este tercer encuentro también será una prueba dura para las casas de apuestas; recientemente han cambiado drásticamente las expectativas sobre el riesgo asociado al Madrid.

La eliminatoria ha pasado rápidamente del susto al espectáculo; ahora queda por ver si este sábado asistiremos a una reafirmación del dominio blanco o al golpe definitivo por parte de un rival decidido a no rendirse.