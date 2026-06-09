España se prepara ante Perú y ajusta su estrategia mundialista

En Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, la selección española cumplió con lo que se le exigía a solo seis días del Mundial: ganar, dominar, adquirir ritmo y no sufrir lesiones. El 1-3 ante Perú resultó ser más un ensayo sin presión que un examen riguroso. El resultado fue favorable, el juego se asemejó a lo esperado y, lo más importante, la enfermería permaneció vacía, que era casi el objetivo principal.

El partido, celebrado el lunes 8 de junio, dejó tres conclusiones clave: Oyarzabal está en forma, Pedri ha llegado al torneo con un papel destacado en el área rival y el planteamiento de Luis de la Fuente no experimentará grandes cambios en el debut del 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, donde España comenzará su andadura en el Grupo H del Mundial 2026.

Partido resuelto en media hora y sin sobresaltos físicos

España no perdió tiempo en adquirir confianza. A los dos minutos, Mikel Oyarzabal lanzó un potente zurdazo desde fuera del área que sorprendió a Pedro Gallese, estableciendo el 0-1. Un gol que reflejó la filosofía de un equipo que presiona alto, roba rápido y finaliza sin complicaciones. Treinta minutos después, Oyarzabal volvió a ser protagonista al arrastrar marcas y habilitar a Pedri, quien apareció como delantero centro para marcar el 0-2 en el minuto 32.

Ya en la segunda mitad, un centro inofensivo terminó convirtiéndose en un autogol de Gallese al intentar detener el balón, poniendo el marcador en 0-3 en el minuto 53. Esto evidenció la incomodidad de Perú ante la presión constante española. La única nota negativa fue el 1-3 anotado por Jairo Vélez, quien aprovechó una salida errónea del balón y una distracción defensiva para acortar distancias en el minuto 66.

Los puntos destacados del encuentro fueron:

Resultado : Perú 1-3 España

: Perú 1-3 España Goles de España : Oyarzabal (2’), Pedri (32’), autogol de Gallese (53’)

: Oyarzabal (2’), Pedri (32’), autogol de Gallese (53’) Gol de Perú : Jairo Vélez (66’)

: Jairo Vélez (66’) Estadio : Cuauhtémoc, Puebla (México)

: Cuauhtémoc, Puebla (México) Sensaciones físicas: sin lesiones significativas; objetivo cumplido en este último amistoso.

Más allá del resultado final, lo que realmente tranquiliza al equipo es que tras dos amistosos (Irak y Perú), llegan al Mundial con una buena carga competitiva, los automatismos más afinados y solo una preocupación: dos goles encajados debido a errores de concentración en la salida del balón y vigilancia defensiva. Aunque no es alarmante, sí es suficiente para que el cuerpo técnico tenga algo que revisar durante las sesiones de vídeo.

Ritmo competitivo claro y un once reconocible

El encuentro celebrado en Puebla estaba diseñado como el último test para medir ritmo competitivo. Después de un primer amistoso poco brillante contra Irak, esta vez España mostró una circulación más fluida del balón, una presión coordinada y una mejor ocupación del terreno de juego. Destacaron aspectos como:

Una salida de balón más efectiva.

Laterales muy activos para mantener a Perú atrás.

Gran protagonismo de Pedri entre líneas.

entre líneas. Un Oyarzabal muy dinámico con sus desmarques y remates.

Lo relevante no fue solo cómo jugaron, sino también la sensación general de tener un once tipo. En Puebla se observó una alineación que probablemente será la base para el debut contra Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta. De la Fuente utilizó este partido para ensayar estructuras y roles más que para experimentar con alineaciones inusuales.

A seis días del estreno mundialista, se puede afirmar que “el plan está bien definido”: presión alta, laterales profundos y mucho control del balón en campo rival; además de un bloque que se siente más cómodo cerca del área contraria que defendiendo la propia. Sin embargo, hay un matiz por ajustar: mejorar la concentración durante las transiciones defensivas ya que los dos goles recibidos hasta ahora fueron consecuencia de pérdidas mal gestionadas.

La lista de 26: ausencia blanca y jugadores tocados

El ambiente alrededor de este amistoso también estuvo marcado por las conversaciones sobre la lista definitiva de 26 convocados. Luis de la Fuente ha formado un grupo sin representación del Real Madrid, una decisión tan sorprendente como comentada; esto ocurre mientras el club blanco brilla con luz propia a nivel europeo. El seleccionador ha preferido mantener un bloque cohesionado que entiende su propuesta futbolística y ha optado por jugadores cuyas características encajan con su modelo.

Dentro de esos 26 convocados hay dos nombres destacados por razones diferentes: Lamine Yamal y Nico Williams, ambos lidiando con molestias pero incluidos en la lista a pesar de no estar al cien por cien. La elección es clara: asumir riesgos físicos para no renunciar a dos elementos clave del equipo. De la Fuente confía en que ambos alcanzarán su mejor forma conforme avance el torneo; sin embargo, su gestión durante los partidos será una historia interesante a seguir durante la fase grupal.

Desde una perspectiva grupal, la falta de jugadores del Real Madrid refuerza un núcleo compuesto mayoritariamente por futbolistas provenientes de otros clubes españoles y también británicos. Esto da continuidad al grupo que logró conquistar la Eurocopa 2024. Sin embargo, se renuncia así a los beneficios psicológicos que podrían aportar varios futbolistas blancos tras haber tenido una temporada notablemente exitosa. Al final, como siempre sucede en este deporte tan impredecible, lo determinará el resultado final.

Camino hacia Cabo Verde: expectativas claras

El siguiente reto ya está agendado: España – Cabo Verde, programado para el 15 de junio en Atlanta; será el primer partido correspondiente al Grupo H de este Mundial 2026. Este encuentro marcará tanto el debut mundialista para Cabo Verde como un regreso para España ante lo que parece ser un estreno relativamente accesible sobre todo considerando las apuestas deportivas donde los dirigidos por De la Fuente son claros favoritos.

Algunos datos relevantes sobre este debut:

Partido : España vs Cabo Verde – Jornada 1 del Grupo H

: España vs Cabo Verde – Jornada 1 del Grupo H Fecha : 15 de junio de 2026

: 15 de junio de 2026 Sede : Estadio Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

: Estadio Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Contexto: histórico debut mundialista para Cabo Verde tras proclamarse España campeona europea en 2024.

El triunfo por 1-3 ante Perú refuerza esa etiqueta como posible “candidata al título” que acompaña a España después de su éxito reciente en Europa y las últimas actuaciones. Sin embargo, ese optimismo coexiste con ese escepticismo tan característico entre los aficionados españoles; siempre habrá quienes recordarán que los amistosos pueden engañar e incluso las lesiones pueden cambiar drásticamente cualquier partido cuando llega la hora decisiva.

Curiosidades sobre España–Perú y su contexto mundialista

Gol exprés : El tanto anotado por Oyarzabal llegó apenas dos minutos después del inicio; uno de los más rápidos logrados por la selección española en sus últimos amistosos previos al Mundial.

: El tanto anotado por llegó apenas dos minutos después del inicio; uno de los más rápidos logrados por la selección española en sus últimos amistosos previos al Mundial. Protagonismo inesperado del portero rival : En esta ocasión, Pedro Gallese encajó un gol desde larga distancia además firmar un autogol esa misma noche; algo poco común a este nivel competitivo.

: En esta ocasión, encajó un gol desde larga distancia además firmar un autogol esa misma noche; algo poco común a este nivel competitivo. Perú fuera del Mundial pero activo: La selección peruana no participará en este torneo pero utiliza estos amistosos como preparación para futuras eliminatorias rumbo a 2030.

La selección peruana no participará en este torneo pero utiliza estos amistosos como preparación para futuras eliminatorias rumbo a 2030. Objetivos cumplidos en Puebla: victoria convincente con buenas sensaciones competitivas y sin contratiempos físicos significativos; difícil pedir más a este último ensayo antes del gran evento.

victoria convincente con buenas sensaciones competitivas y sin contratiempos físicos significativos; difícil pedir más a este último ensayo antes del gran evento. Debutante notable: El encuentro marcará la primera participación mundialista para Cabo Verde ante nada menos que España; vigente campeona europea.

El encuentro marcará la primera participación mundialista para Cabo Verde ante nada menos que España; vigente campeona europea. Sin rastro blanco: Este es otro gran torneo donde España competirá sin jugadores provenientes del Real Madrid, algo siempre propenso a generar debates intensos entre aficionados y expertos.[…]

Este es otro gran torneo donde España competirá sin jugadores provenientes del Real Madrid, algo siempre propenso a generar debates intensos entre aficionados y expertos.[…] Con dos amistosos jugados bajo un mismo guion; España salió victoriosa ambas veces marcando goles pero concediendo uno debido a desconexiones defensivas; perfecto balance entre alimentar ilusiones mientras queda trabajo pendiente por hacer.

Con viento favorable tras Puebla rumbo al Mundial , hay una advertencia constante : los amistosos son solo eso , preparativos , mientras las historias verdaderas se forjan cuando comienza realmente la competición .